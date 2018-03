MAJKA FATALNE PORNO ZVIJEZDE JE VELIKI TRUMPOV FAN: ‘Nadam se da mu veza s mojom kćeri neće naškoditi’

Majka porno glumice i striptizete Stormy Daniels otkrila je kako je veliki fan predsjednika Trumpa te da se nada kako mu njegova navodna veza s njenom kćeri porno zvijezdom neće naškoditi.

Sheila Gregory (64) kaže kako je bila šokirana kada suse pojavili navodi kako je njena kćer, čije je pravo ime Stephanie Gregory Clifford, spavala s Donaldom Trumpom, piše Daily Mail.

Ne razumije, ali niti ne osuđuje svoju kćer

“Teško me je to pogodilo”, rekla je Gregory lokalnim medijima. “Svi moji prijatelji kažu isto: ‘Ne mogu vjerovati da je to ono isto slatko dijete, tako si se dobro brinula za nju. A ja kažem, ‘Kako mislite da je meni?'”.

Gregory, koja nije pričala s kćeri preko 12 godina, kaže da ne razumije kako se okrenula pornografiji, no ne osuđuje ju zbog toga.



No ova obožavateljica američkog predsjednika boji se da bi afera koju je njena kćer imala s njime mogla biti loša po predsjednika. “Ako bi se gospodin Trump kandidirao još četiri puta, svaki bi put glasala za njega”, kaže Sheila Gregory. “sviđa mi se. Sviđa mi se kako rješava stvari. Vrijeme je da postavi našu zemlju natrag gdje pripada, brine se za ljude ovdje umjesto za ljude koji tu ne pripadaju.”

Ponovo napaljuje Ameriku

Daniels je trenutno na turneji ‘Make America horny again‘ (Učinimo Ameriku ponovo napaljenom) po striptiz klubovima širom SAD-a. Ali Gregory se sjeća svoje kćeri iz nevinijih vremena. Kada je bila malena djevojčiva voljela je jahati konje i sanjala je da postane veterinarke. Kada joj je bilo deset godina, očuh joj je dao 500 dolara za Božić, a ona je novac potrošila na zlostavljanog konja. Slijedećih je nekoliko godina provela njegujući ga sve dok konj nije bio dovoljno jak da ga se moglo jahati.

“Dala bih sve da mogu otići natrag u te godine”, rekla je njena majka. “Lako se sprijateljivala. Bila je smiješna. No ako biste ju razljutili ili povrijedili, ne bi više htjela imati ništa s vama.”

Gregory kaže kako je njenu kćer jako pogodio razvod roditelja, kada joj je bilo samo tri ili četiri godine, a njen otag Bill Gregory (68) priznaje da nije pretjerano sudjelovao u odrastanju kćeri. U međuvremenu, majka joj je radila kao upraviteljica kamionske tvrtke kako bi kćeri plaćala tečajeve plesa i jahanja. Tvrdi kako je Daniels primila više ponuda iz raznih koledža, jer je puno učila, no da joj se kćer naglo promjenila nakon puberteta, osjetila je da nešto nije u redu.

Kada joj je bilo 17, otac joj je saznao da pleše u striptiz klubu u Kentuckyu. to je bio posljednji put da ju je vidio. “Očito, otac ne želi da mu kćer postane porno zvijezda”, rekao je Bill Gregory. “Ali ona je odrasla, može raditi što god želi.” I njega brine kakav bi učinak mogla imati navodna veza njegove kćeri s predsjednikom Trumpom. “Ako počnete praviti preveliku buku oko moćnih ljudi, ne znate što se sve može dogoditi”, rekao je.

I dalje voli konje

U međuvremenu, Daniels nikada nije izgubila svoju ljubav prema konjima te ih ima sedmero. A prošle je godine objavila porno film ‘Unbridled‘, kojeg je režirala i u kojem glumi, a koji se odvija na ranču za konje u Teksasu. “Željela sam pokazatio svoje dvije strasti odjednom, konje i snimanje sjajnih filmova.”

PORNOGLUMICA ĆE OTKRITI SVE: ‘Želim Trumpu vratiti novac kojim je platio moju šutnju i objaviti detalje afere’

Daniels trenutno živi sa svojim mužem Glendonom Millerom Crainom i njihovom kćerkom u predgrađu Dallasa. Glumica želi poništiti ugovor o tajnosti za kojeg je bila plaćena 130.000 dolara da ne daje detalje o navodnim susretima s Trumpom. On tvrdi da je imala vezu s budućim predsjedniom 2006. kada je on već bio u braku s Melaniom.

U tužbi tvrdi kako ugovor kojeg je potpisala 2016., uoči predsjedničkih izbora, nije važeći jer su ga potpisali samo ona i odvjetnici, no ne i sam Trump.