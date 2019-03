MAJKA DJEVOJČICE (5) KOJA JE ŽIVJELA U STANU PUNOM ŽOHARA I SMEĆA: ‘Ja sam njezina mama, volim je. Nikada je ne bih ostavila’

Iako je petogodišnju kćer ostavila da živi u strahovitim uvjetima stana prepunom žohara i smeća, njezina majka tvrdi da je dijete podigla u ‘dobrim uvjetima’

Majka petogodišnje djevojčice, koju su prozvali “ženskim Mowglijem” i koja je pronađena u strašnim uvjetima u stanu, tvrdi da je dijete podigla “u dobrim uvjetima”, piše Mirror. 47-godišnja Irina Garashchenko tvrdi da “voli” svoju kćer unatoč tome što je živjela u stanu punom žohara i zatrpanom smrdljivim smećem.

Zabrinuti liječnici su rekli da petogodišnja djevojčica imena Ljubov ne zna govoriti, da nikada nije vidjela voće niti spavala u krevetu, a osim toga strašno se boji vode.

Majka negira odgovornost i da voli kćer

Njezin fakultetski obrazovana majka iz Rusije zadržana je u pritvoru na dva mjeseca zbog sumnje u pokušaj ubojstva, a ako bude osuđena prijeti joj do 15 godina zatvora. Novinarima je rekla kako istražitelji iz Moskve smatraju da je tukla dijete i zanemarivala ju te joj tako dovela život u opasnost.

Majka tvrdi da ne može biti istina da je djevojčica živjela u tako strašnim uvjetima da su spasioci morali nositi opremu za kemijsku zaštitu kad su ušli u stan te inzistira na tome da je svoju kćer podizala u dobrim uvjetima. Dodala je da ne zna što se dogodilo u stanu.

“Istražitelj mi je rekao da navodno guram svoju kćer prema samoubojstvu, da sam je tukla. No ja sam njezina mama, ja sam je rodila kada sam imala 41 godinu, to je moje prvo dijete. Pet i pol godina sam je hranila i odgajala. Naravno da je volim. Nikada je ne bih ostavila”, rekla je Garashchenko te dodala da ne razumije što se dogodilo u stanu te da sama želi otkriti o čemu se radi.

Tvrdi da je sve inscenirano

Ispričala je kako su je priveli u blizini stana u koji je ne puštaju te da joj ne daju da vidi kćer. Tvrdi da je netko sve inscenirao i uneredio njezin stan dok je bila odsutna samo nekoliko sati. Međutim, susjedi vjeruju da je danima ostavila dijete samo, a alarmiralo ih je plakanje djevojčice nakon čega su pozvali policiju.

Garashchenko inače radi u jednoj energetskoj tvrtki i u financijskoj službi. “Zarađujem novac, plaćam za sve, uzdržavam je i hranim. Bila je u dobrom stanju”, ustrajava u svom stajalištu.

Majka tvrdi kako nije istina da djevojčica ne zna govoriti i komunicirati. Rekla je da djevojčica nije išla u vrtiće ili škole, već da ju je sama obrazovala. “Brinem se kao i svaka majka. Želim je vidjeti, zagrliti i poljubiti. Ona je moje dijete i ja ću se za svoju kćer boriti’, rekla je.

Međutim, susjedi tvrde da djevojčicu nisu vidjeli otkako je bila beba, kada je bila zdrava. Postoje tvrdnje da je Ljubov bila skrivena od svijeta te da ima ogrlica uraslu u vrat koju su liječnici morali ukloniti. Susjedi kažu i da je majka nekoć bila opsjednuta čistoćom pa je čistila i mela čak i javne površine oko zgrada.

Djevojčica ima zaostatke u razvoju

Liječnici koji se brinu za djevojčicu tvrde da ona ne govori te da je sposobna samo proizvoditi nepovezane zvukove. No, psihičkih poremećaja nema. Djevojčica zna pokazati svoje oči, nos i usta, no ne zna za spavanje u krevetu. “Zaspi u stolcu, sklupčana, pa je tek nakon toga doktori stave u krevet.”

“Nikad nije vidjela voće. Kad smo joj ponudili mandarinu, gledala ju je dugo vremena. Onda ju je probala i nasmijala se od sreće”.

Jako se boji vode i nije znala što je tuš, pa još uvijek imaju problema s njezinom higijenom jer se uopće ne želi kupati. Također ju je strah elektronskih uređaja. Liječnici su željeli učiniti EKG srca, no zasad to nije moguće jer djevojčica to ne želi. Zasad se nitko drugi od obitelji nije raspitivao za djevojčicu, piše Mirror.