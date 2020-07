‘MAFIJA ŠTITI TURISTIČKI LOBI’: Stanovnici popularnog otoka na rubu živaca zbog turista: ‘Ne razumijemo ovakav turizam’

Mallorca, španjolski otok poznat po tulumima i opijanju turista, iza sebe ima buran vikend. Njemački i britanski turisti ingoriraju korona-pravila. Stanovnici otoka su užasnuti i zabrinuti

Stotine turista, s pivom u rukama stoje natiskani jedan do drugog ispred lokala na Playa de Palmi i pjevaju. Godinama je to bila uobičajena slika petkom uvečer, no ovo ljeto bi trebalo biti potpuno drugačije.

Zbog pandemije koronavirusa ovako nešto se ne bi smjelo događati, rekao je Frank Winkler, predstavnik Udruženja susjeda Playa de Palme. Žali se kako nitko ne nosi maske i dodaje da “ne razumije ovakav turizam, da se ljudi ponašaju kao da se ništa nije dogodilo”, prenosi DW. “To je neodgovorno i predstavlja Nijemce u jako lošem svjetlu”, kaže.

‘Mafija štiti turistički lobi’

Španjolski mediji pod naslovima “Kaos”, “Sramota” i “Mafija štiti turistički lobi” piše o tome da je situacija izmakla kontroli. Ali, i turistička branša kritički gleda na događaje od proteklog vikenda. “To je fatalno i jako nas brine”, izjavio je Pepe Tirado, predsjednik Udruženja turističkih poduzetnika na Mallorci – ACOTUR.

S obzirom da mnogi već tradicionalno na taj otok dolaze kako bi noćima pijančevali i tulumarili, turistička branša i vlada se već dugo žele distancirati od takve vrste turizma. Mnogi hoteli su renovirani, kafići i barovi moderno dizajnirani, usvojeni su propisi prema kojima je zabranjeno piti alkoholna pića na ulici.

Ali to skoro da nitko ne kontrolira, žali se Winkler i kaže kako noću nema ni policije. To isto su potvrdili i lokalni mediji. U međuvremenu su se oglasile i vlasti i demantirale te tvrdnje. Kažu kako su službenici navodno intervenirali u određenim mjestima. Ušli su u 51 lokal i uočili 24 prekršaja korona-pravila. Želimo zaštititi zdravlje svih, rekla je regionalna ministrica javne uprave Isabel Castro. I naglasila da se ne bi smjelo dopustiti da ponašanje pojedinaca ugrozi stanovništvo Baleara.

Mallorca kao drugi Ischgl?

Ali to ne žele ni ugostitelji na Mallorci. Pojedini su ogradili stolove u svojim lokalima kako bi se bolje poštovala pravila distance. Pri tom, osoblje zaduženo za sigurnost prati da u lokalu ne bude više ljudi nego što je propisano. Od jučer također važe stroži propisi nošenja zaštitnih maski. Od ovog pravila su izuzeti samo bazeni i plaže.

Turistička industrija se s jedne strane raduje da nakon prinudne pauze zbog pandemije koronavirusa ponovo dolaze turisti. S druge strane ne žele da Mallorca postane drugi Ischgl.