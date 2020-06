MADDIE JE UBIJENA BRZO NAKON OTMICE I ZLOSTAVLJANJA? Osumnjičeni je na mreži pedofila napisao: ‘Imam želju uhvatiti nešto malo…’

Policija je u razgovoru s drugim pedofilima otkrila da je osumnjičeni Nijemac razgovarao o otmici, silovanju i ubojstvu djevojčice

Madeleine McCann (3), ubijena je ubrzo nakon što je oteta, tvrdi njemački tužitelj. Hans Christian Wolters, istražitelj koji vodi istragu o glavnom osumnjičenom u ovom slučaju, pedofilu Christianu Brueckneru (43), rekao je za The Times da je policija u razgovoru s drugim pedofilima otkrila da je osumnjičeni Nijemac razgovarao o otmici, silovanju i ubojstvu djevojčice.

Kako prenosi Daily Mail, u jednom trenutku na mreži pedofila je napisao da ima želju “uhvatiti nešto malo i koristiti to danima”, a kada su ga pitali o potencijalnom hvatanju kazao je “da su dokazi uništeni”. Wolters kaže da je njegovo privatno mišljenje da je pedofil ubrzo nakon otmice ubio Maddie te da ju je možda zlostavljao prije toga.

“Vjerujemo da je osumnjičeni počinio još zločina, osobito seksualne prirode, u Portugalu, ali i u Njemačkoj. Želim prikupiti što više dokaza prije nego što se suočim s Bruecknerom kako bi slučaj protiv njega bio što čvršći”, kazao je istražitelj Wolters.

Pedofil ima niz zločina iza sebe

Portugalska policija je isključila Bruecknera kao osumnjičenog za silovanje Irkinje Hazel Behan, a čini se da je upravo on počinitelj tog djela. Behan je sada majka dvoje djece i odustala je od prava na anonimnost kako bi otkrila da ju je maskirani muškarac u svom stanu u Algarveu 2004. seksualno napastovao. Rekla je da vjeruje da bi to mogao biti 43-godišnji osuđivani silovatelj i pedofil. Ovo silovanje dogodilo se prije nego što je Brueckner silovao 72-godišnju turisticu iz SAD-a zbog čega je i završio iza rešetaka na sedam godina.

Irkinja kaže da je stranac ušao u njezin stan u portugalskom Praia da Rochu, postavio kameru, vezao je s užadi i silovao je kada je imala 20 godina. Ova žena radila je i živjela u mjestu koje se nalazi oko 20 kilometara dalje od Praia da Luz, mjesta odakle je Maddie oteta 2007. godine. Ova žena sada živi u Irskoj te vjeruje da ju je silovao Christian Brueckner jer to nedjelo ima obilježja njegova načina počinjenja zločina. Napadač na Hazel Behan nikada nije pronađen, a portugalska policija nije pokušala ispitati dokaze pa je ona uvjerena da policijski službenici nisu pozorno pregledali njezinu sobu.

“Um mi je promukao kad sam pročitao kako je napao ženu 2005. godine, i taktike i metode koje je koristio, alate koje je imao sa sobom, koliko je dobro isplanirao. U posljednjih 16 godina nisam gajila nadu da će naći čovjeka koji me silovao, tada su mi rekli da samo moram biti strpljiva i mirna. Kada sam pročitala o silovanoj Amerikanki u Praia da Luz, i o mogućoj vezi koja se uspostavila između napada na nju i osobe koja je otela malenu Maddie, bila sam puna bijesa. Znala sam da je ispravno izaći van s ovom pričom. Silovao me samo nekoliko tjedana prije mog 21. rođendana”, ispričala je Irkinja za Guardian.

Pedofilovi bivši prijatelj: ‘Pomno je isplanirao otmicu malene’

Prijatelj dviju bivših Bruecknerovih djevojaka otkrio je da je Brueckner samo nestao nakon što je Maddie nestala u svibnju 2007. godine. Dan prije nego što je 3-godišnjakinja nestala, pedofil je jednoj od tih žena rekao da će “sutra raditi u Praia da Luz”. Govorio je o “užasnom poslu”, ali da je to “nešto što mora učiniti” i da će mu “promijeniti život”, uz poruku da ga neko vrijeme neće vidjeti.

Tri godine kasnije, Bruecknerov britanski bivši prijatelj našalio se da fotorobot otmičara nalikuje Bruckneru pa ga je pitao je li on oteo Maddie. No, ubrzo je odustao od pitanja jer odgovora nije bilo, Brueckner je samo slegnuo ramenima. Bruecknerov bivši prijatelj iz sjevernog Yorkshirea, koji sada živi u Lagosu u Portugalu, kazao je da su njegove bivše govorile da ih je tukao dok su bile s njim. On je pedofila upoznao dok je radio u iseljeničkom baru Tavern u Portugalu.

“Ono što se dogodilo te večeri pokazuje da je on morao pažljivo isplanirati cijelu otmicu i da je čak po redu morao ukrasti Madeleine”, komentirao je bivši prijatelj.