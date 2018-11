MAĐARSKI NOVINAR RAZGOLITIO ORBANA: ‘Zbog imigranata je pooštrio zakon o ulasku u zemlju, a osuđenik Gruevski ušao je bez problema’

Orbanu je vrlo malo stalo do dobrih odnosa s Bruxellesom, pa čak i SAD, zbog čega se sve više približava Rusiji, Kini i Turskoj. U tom smislu i njegov potez prema Makedoniji u potpunom je skladu s ruskom politikom prema toj zemlji – smatra mađarski novinar Gabor Bodisz

Bivši makedonski premijer Nikola Gruevski pobjegao je iz zemlje i sklonio se u Mađarsku kako bi izbjegao dvogodišnju kaznu zatvora zbog korupcije. Mađarski novinar Gabor Bodisz smatra da su taj potez ranije dogovorili ljudi iz kruga oko Gruevskog s ljudima iz kruga oko mađarskog premijera Viktora Orbana.

“To je sigurno bila sinkronizirana akcija. Priča se o kretanju luksuznog aviona iz Beča do Budimpešte, pa do Beograda, pa natrag do Budimpešte, jučer, usred skandala s Gruevskim. Vjerojatno je to i zbog dugogodišnje bliske veze Gruevskog i Orbana. Orban je, recimo, bio u Skoplju prije lokalnih izbora u Makedoniji kako bi sudjelovao u kamapanji VMRO-DPMNE-a (stranke Nikole Gruevskog, nap.a.)”, kazao je Bodisz u razgovoru za Radio Slobodna Europa (RSE).

“Bit će to međunarodni problem za Mađarsku”

Bodisz ističe još jednu zajedničku točku Gruevskog i Orbana – činjenicu da je Mađarska kupovala neke medije u pojedinim zemljama bivše Jugoslavije poput Slovenije i Makedonije. U Sloveniji su, kaže, ti mediji prijeizbora “ulagali” u Janeza Janšu, a u Makedoniji u Gruevskog.

“Posve su, ne slični nego identični i interesi Moskve na Balkanu. Treba dodati da je Mađarska, odnosno Orbanova vlada, tijesno povezana s Putinovom vladom i jednom ogromnom investicijom: ruskim novcem gradit će se drugi dio mađarske nuklearne elektrane Paks. To se sad odgađa zbog dokumentacije, možda neće biti ostvareno ni do 2030. godine, ali sklopljen je ugovor i to je veliko zaduživanje Mađarske prema Rusiji”, objašnjava Bodisz.

On smatra kako će Orbanova odluka da primi Gruevskog kao bjegunca od pravosuđa donijeti mnogo problema Mađarskoj.

“Pravna situacija bit će komplicirana, ali to se u Mađarskoj dosta lako rješava. Novi zakon se donese u roku od 24 sata, tako da s tim neće biti nekih problema. No, bit će problema za Orbana kada bude morao objasniti zašto je jednog osuđenog premijera primila zemja koja se nalazi u Europskoj uniji i NATO-u. To će biti međunarodni problem”, tvrdi Bodisz u razgovoru za RSE.

“Orbanov potez posve je u skladu s ruskom politikom”

Prema Bodiszu, moguća su tri scenarija oko Gruevskog.

“Jedna je varijanta da zahtjev Gruevskog za azilom bude odbijen, ali ja ne vjerujem u to. Druga je da on dobije azil, što prijeti velikim međunarodnim skandalom. A treća je varijanta da ga stave u avion za Moskvu”, kaže Bodisz koji smatra da će se ostvariti druga ili treća varijanta.

Mađarski novinar ujedno upozorava na pomalo komičnu situaciju jer je Mađarska zbnog imigranata pooštrila zakone o ulasku u zemlju, dok s druge strane jedan osuđenik ondje uđe bez problema.

“Prema tim zakonima, Gruevski ne bi mogao ući u zemlju, jer kad stigne bez dokumenata na granicu Srbije i Mađarske, onda bi trebao biti ili vraćen u Srbiju ili ostavljen u tzv. tranzitnoj zoni gdje bi čekao dok se njegov slučaj ne procesuira. To se, međutim, nije dogodilo. Štoviše, on je prvu noć proveo u jednom luksuznom hotelu, a drugu noć – tu su vijest više puta demantirali – proveo je u kući samog premijera Orbana. I onda je u srijedu uvečer izrazio želju da podnese zahtjev za azilom”, kaže novinar Bodisz.

Po njegovom mišljenju, Orbanu je vrlo malo stalo do dobrih odnosa s Bruxellesom, pa čak i SAD, zbog čega se sve više približava Rusiji, Kini i Turskoj. U tom smislu i njegov potez prema Makedoniji u potpunom je skladu s ruskom politikom prema toj zemlji.

“Orban je u zemljama Zapadnog Balkana uvijek uz one snage koje su za rusku, a ne za zapadnu varijantu”, zakjučio je novinar Bodisz u razgovoru za Radio Slobodnu Europu.

