MAĐARI ZBOG KORONAVIRUSA UVELI POSEBNE MJERE NA GRANICI, ČAK I PREMA HRVATSKOJ: Pregledavaju putnike i mjere im temperaturu

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) ovaj tjedan održava telekonferenciju s predstavnicima putničke i turističke industrije kako bi se donijele preporuke za njihovo osoblje koje putuje u Kinu

Mađarska policija i nacionalna zdravstvena služba zbog koronavirusa pregledavaju putnike koji ulaze u Mađarsku na šest najvećih graničnih prijelaza u zemlji, rekao je u utorak glasnogovornik policije. Kristof Gal rekao je na konferenciji za novinare održanoj na graničnom prijelazu Tompa sa Srbijom da se pregledavaju putnici na prijelazima Letenye, Udvar, Artand, Csanadpalota, Roszke i Tompa, što su i ujedno i ulazi u šengensko područje.

Prijelaz Goričan/Letenye i Duboševica/Udvar su na hrvatsko-mađarskoj granici. Iskustvo pokazuje da većina autobusa koji prevoze kineske turiste u Mađarsku prelaze upravo na tim prijelazima, rekao je Gal.

Putnicima se mjeri temperatura i oni s povišenom ostaju u izolaciji i ako je potrebno šalju se u bolnice koje imaju kapacitete za njihov prijem, kazao je. Policija je dobila zaštitnu opremu i dezinfekcijska sredstva na svim prijelazima. Na budimpeštanskom aerodromu mjeri se temperatura svim putnicima koji dolaze iz Kine, dodao je.

WHO donosi preporuke o putovanjima u Kinu

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) ovaj tjedan održava telekonferenciju s predstavnicima putničke i turističke industrije kako bi se donijele preporuke za njihovo osoblje koje putuje u Kinu, rekao je visoki dužnosnik WHO-a u utorak. Dosad je 19 zemalja formalno izvijestilo WHO o mjerama i ograničenjima koje su poduzele u vezi s epidemijom koronavirusa i WHO traži pojašnjenja o njihovim odlukama.

“Posade kompanija zaista su u strahu od infekcije, kada lete u bliskom su kontaktu s putnicima, one osjećaju da su izložene opasnosti”, rekla je Sylvie Briand, direktorica WHO-ovog Odjela za globalnu pripremu za infekcije na konferenciji za novinare u Ženevi. “Stoga moramo definirati s tim kompanijama specifične preporuke kako bi se njihove posade osjećale sigurno, zaštićeno i kako bi mogle nastaviti letove za Kinu”, kazala je.

RUSIJA SE PRIPREMA ZA BRZO ŠIRENJE INFEKCIJE KORONAVIRUSA VELIKIH RAZMJERA: Neke regije su zatvorile škole i otkazale javne događaje

Nema jamstva za obnavljanje letova i zaštitu od bolesti

Dodala je međutim kako ona ne može garantirati da će kompanije “obnoviti letove”. Preporučila je da zaraženi ljudi nose maske, ali one bez znakova bolesti “maske neće stopostotno zaštititi”. Važno je redovito pranje ruku i ostale higijenske mjere, rekla je. Briand je također istaknula da se zasad ne radi o pandemiji već o epidemiji s više žarišta.

Trenutno je koronavirusom zaraženo više od 20.000 ljudi, a umrlo je 425 u kontinentalnoj Kini. Jedna osoba umrla je u Hong Kongu i jedna na Filipinima.

SVJETSKA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA: ‘Još uvijek nema pandemije upale pluća izazvane koronavirusom’

MINISTAR ZDRAVSTVA O ‘ULASKU’ KORONAVIRUSA U HRVATSKU: ‘Nećemo zatvarati granice, ali ćemo smanjiti broj ulaznih točaka’