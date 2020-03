MAĐARI SE POČELI NAORUŽAVATI; Boje se nasilja zbog koronavirusa: ‘Ne želim se naći u situaciji samo s metlom. Ljudi su poludjeli’

Zbog straha od eskalacije situacije zbog pandemije koronavirusa Mađari su počeli kupovati oružje kako bi se zaštitili: ‘Radije bih se kasnije smijao svemu tome, nego da se nađem u situaciji sukoba u kojoj imam samo metlu’

Peter Rostas ne želi imati razloga da upotrijebi pištolj koji je kupio, ali taj mladi Mađar, otac jednoga djeteta, ne želi riskirati s epidemijom koronavirusa jer se boji da bi mogla izazvati najgore u nekim ljudima.

“To je mjera opreza”, rekao je 33-godišnji Rostas dok je stajao u redu ispred male budimpeštanske trgovine u kojoj se prodaje oružje za koje nije potrebna dozvola. “Radije bih se kasnije smijao svemu tome, nego da se nađem u situaciji sukoba u kojoj imam samo metlu.”

U zadnjih nekoliko tjedana Mađari se nastoje sve više naoružati radi zaštite, plašeći se mogućeg kaosa ako se pojave ozbiljne nestašice zbog pandemije koronavirusa.

Potražnja raste i drugdje u regiji

Kontrole oružja stroge su u istočnoj Europi kao i na ostatku kontinenta, ali potražnja za malokalibarskim oružjem uslijed rastuće tjeskobe zbog koronavirusa porasla je drugdje u regiji.

Češka udruga proizvođača oružja priopćila je kako su vlasnici trgovina zabilježili rastuću potražnju i dvoznamenkastu brojku rasta prodaje. U Češkoj i u Mađarskoj po 300.000 ljudi posjeduje dozvole za oružje, a obje zemlje imaju oko 10 milijuna stanovnika svaka. Za poneka laka oružja nisu potrebne dozvole.

“Prodajemo pet puta više nego inače u ožujku”, rekao je Gabor Vass, koji u mađarskoj prijestolnici vodi tri trgovine s oružjem, uključujući i onu u kojoj je Rostas kupio svoj plinski pištolj. “Mogli bismo prodati 15 puta više da imamo više oružja s gumenim mecima, ali ponestalo nam je.”

Trgovina, malo veća od telefonske govornice i smještena u prigradski trgovački centar na rubu Budimpešte, i inače ne može primiti veći broj kupaca. Ali prošli tjedan donio je navalu ljudi iz svih slojeva. Mađarska je zabilježila 167 slučajeva koronavirusa i sedam smrtnih ishoda, no premijer Viktor Orban rekao je u ponedjeljak da je stvarni broj vjerojatno mnogo veći.

Sad svađe zbog toaletnog papira, a kasnije?

Rostas se boji da bi zbog nestašice hrane moglo doći do nasilja, premda mađarska vlada inzistira na tome da se to neće dogoditi. No, trgovac automobilima je skeptičan.

“Ako se ljudi sada svađaju zbog toaletnog papira, što će učiniti kasnije? Jednom kada trgovinama ponestane zaliha, ljudi će uzeti ono što trebaju. Policija teško može riješiti svaku sitnu krađu”, rekao je. “Ne planiram nikoga ubiti, ali je ohrabrujuće imati oružje kod kuće.”

Vass, vlasnik trgovine oružjem, rekao je da bi čak i malo oružje koje ne zahtijeva dozvolu bilo vrlo opasno u pogrešnim rukama, s obzirom na to da čak i plinski pištolji mogu biti smrtonosni iz neposredne blizine, a zanimanje tu ne prestaje.

“Ljudi su poludjeli”, rekao je. “Oni kupuju sve za što im ne treba dozvola. Plinski pištolji, puške s gumenim mecima, pa čak i stvari poput samostrela, koje vas mogu ozbiljno raniti.” Prodaja oružja i streljiva također je skočila u Sjedinjenim Državama zbog straha od društvenog sloma kako se pandemija pogoršava.

