MACRON STIŽE U POSJET TRUMPU: ‘On je super tip, voli se rukovati sa mnom’, Macron: ‘Možete steći dojam da vas Trump sluša’

Francuski predsjednik Emmanuel Macron putuje u ponedjeljak u posjet Washingtonu. S američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u dobrim je odnosima unatoč razlikama u političkim stajalištima. No što će dobiti od tog posjeta?

‘On je super tip’

“On je super tip – pametan, snažan, voli se rukovati sa mnom!” Tako je američki predsjednik Donald Trump opisao svojeg francuskog kolegu Macrona u intervjuu za New York Times prošle godine. Trump se tek bio vratio iz državnog posjeta Francuskoj gdje ga je Macron nastojao šarmirati koliko god je to mogao. Dvojica čelnika nazočila su vojnoj paradi u povodu Dana Bastille i večerali sa suprugama na drugom katu Eiffelova tornja. Macronovo proučavanje zloglasnog Trumpovog rukovanja kao i drugih aspekata njegove ličnosti očito su se isplatili. Oduševljeni Trump spomenuo je New York Timesu da razmišlja o organizaciji slične vojne parade u Washingtonu, za što američki vojni vrh nije pokazao entuzijazam.

Čudan par

Dvojica čelnika preuzeli su dužnost prošle godine nakon što su se u izbornu utrku uključili kao potpuni outsideri i jako su čudan par. Trump je protekcionistički i izolacionistički nastrojen konzervativac i skeptik u pogledu klimatskih promjena. Centrist Macron zagovara s druge strane multilateralnu diplomaciju i Europsku uniju i predan je borbi protiv klimatskih promjena. Tijekom predizborne kampanje nije skrivao stajalište da je Trumpov izbor nekoliko mjeseci prije bio posljedica opasnog populističkog vala. Čak i nakon Trumpovog posjeta Parizu, Macron je parafrazirao njegov izborni slogan i pozvao ga da “učini naš planet ponovno velikim”, nakon što se Trump povukao iz Pariškog sporazuma o ograničavanju klimatskih promjena.



No privatno su ostali u dobrim odnosima i sada je vrijeme za uzvratni posjet. To će biti prvi državni posjet SAD-u nekog svjetskog čelnika od početka Trumpovog mandata. Njih će dvojica u ponedjeljak navečer ponovno zajedno večerati, ovaj put na Mount Vernonu, imanju bivšeg američkog predsjednika Georgea Washingtona nedaleko od glavnog grada. U utorak ujutro Trump će primiti Macrona u Bijeloj kući. Poslijepodne će Francuz položiti vijenac na Grobu neznanog vojnika na Nacionalnom groblju Arlingtonu. Kasnije te večeri, u francuskom veleposlanstvu, odlikovat će američke veterane iz Drugog svjetskog rata, a nakon toga će u Bijeloj kući biti upriličena državna večera.

U srijedu će održati govor na zajedničkoj sjednici oba doma američkog Kongresa. Govor će održati na engleskom jeziku koji tečno govori, premda s naglaskom, čime se jako ponosi.

Iran i trgovina

No iako su državni posjeti ponajprije ceremonijalni i prigoda za potvrdu prijateljskih odnosa, analitičari u europskim prijestolnicama pozorno će pratiti je li postignut napredak u važnim diplomatskim pitanjima. Macron je pozvao Trumpa u Pariz da zadrži utjecaj na američkog jer on, po europskom viđenju, pokazuje zabrinjavajuće znakove izolacionizma i naklonjenosti Rusiji. U pitanjima kao što su terorizam i sigurnost u zapadnoj Africi, dvojica predsjednika dijele stajališta, kako francuski dužnosnici rado ističu.

U pogledu Sirije, Macron je u nedjelju rekao da je uvjerio Trumpa da zračni napadi koje su izveli zajedno s Britanijom u Siriji, kao odgovor na navodni kemijski napad u Dumi, trebaju biti ograničeni samo na vladina postrojenja za proizvodnju kemijskog oružja. Kazao je također da je uvjerio Trumpa da “dugoročno” ostane u Siriji, premda je pojasnio da je pod time mislio da će SAD ostati uključen u humanitarne i mirotvorne napore, nakon što je Bijela kuća objavila da Trump i dalje želi da se američke snage vrate kući što je moguće prije.

Trgovina će također sigurno biti na dnevnom redu. Države članice EU-a dobile su izuzeće do svibnja od novih američkih carina na uvoz čelika od 25 posto i aluminija od 10 posto. Francuski dužnosnici kažu da se koordiniraju s kolegama u Njemačkoj u nastojanjima da to izuzeće bude stalno. Njemačka kancelarka Angela Merkel posjetit će Trumpa u petak. Macron će također razgovarati o još jednom važnijem roku koji je Trump odredio za svibanj.

Američki predsjednik prijeti da će se povući iz međunarodnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu iz 2015., po kojem je Teheran pristao na ograničenja i monitoring kako bi se osiguralo da ne razvije nuklearno oružje, a zauzvrat su mu ukinute međunarodne sankcije. Suzanne Maloney iz instituta Brookings nedavno je napisala da Washington i Europljani intenzivno pregovaraju ne bi li spasili sporazum. Macron je nedavno jako oštro kritizirao upletenost Irana u regionalne sukobe te upozorio da je postojeći sporazum jedini način da se osigura da Teheran ne razvije nuklearnu bombu. “Opstanak nuklearnog sporazuma i dalje nije izvjestan”, upozorio je. Francuski izvori priznaju također da signali iz Washingtona nisu ohrabrujući.

Neki u Parizu skeptični su da će se Macron vratiti s nečime u rukama nakon energičnog dodvoravanja Trumpu. Uvodničar Le Mondea Alain Frachon sugerirao je na televiziji France 24 da je Macron “jednim dijelom jako dobro razumio kako Trump funkcionira” laskajući mu, ali “možete steći dojam da vas on sluša. Ali to je samo dojam.”