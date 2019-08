MACRON POVUKAO POTEZ KOJI JE IZNENADIO SVE NA SUMMITU G7: Gost iznenađenja i važna figura jedne od svjetskih kriza banula na sastanak

Nakon što je Emmanuel Macron dobio povjerenje čelnika zemalja skupine G7 da vodi pregovore s Iranom, on je već povukao prvi potez koji ih je sve iznenadio

Iranski ministar vanjskih poslova Mohammad Javad Zarif pojavio se bez najave u francuskom Biarritzu, gdje se odvija sastanak na vrhu lidera zemalja članica G7. Inozemni mediji javljaju kako je to navodno dio tajne inicijative francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.

Program Zarifova boravka na summitu G7 je također nepoznat, jedino što se zna jest da će se sastati s nekim francuskim dužnosnicima, javlja Jutarnji. Novinari su upitali američkog predjsednika Donalda Trumpa da prokomentira Zarifov dolazak, no on je rekao da nema komentara, što je protumačeno kao znak da ni on nije znao za posebnog gosta summita.

Macron zadužen za dijalog

Nešto je ranije, objavljena informacija o dogovoru čelnika da će “Macrona zadužiti za dijalog s Iranom na temelju zaključaka s razgovora i za prenošenje poruke Teheranu” kako bi se spriječila eskalacija u regiji. Predsjednici država i vlada sedam najrazvijenijih zemalja svijeta potvrdili su na večeri u subotu da je njihova zajednička zadaća “spriječiti Iran da dođe u posjed nuklearnog oružja”.

“Čelnici G7 su se dogovorili o dvjema točkama: ne želimo da Iran posjeduje nuklearno oružje i nitko ne želi desetabilizaciju regije ni eskalaciju, kako bi se spriječio oružani sukob”, kaže diplomatski izvor upućen u zbivanja u Biarritzu. “Kako bi se pronašao najbolji put za vođenje dijaloga” odlučili su zadužiti francuskog predsjednika, dodaje izvor, ne dajući detalje o pregovaračkim načelima. Čini se kako ni oni nisu znali da će Macron dovesti nekoga iz iranske vlasti.

Nagodba za rješavanje krize

Macron je u subotu predložio Trumpu nagodbu za razrješenje iranske krize. Iznio mu je mogućnost da se Iranu “na određeno vrijeme dopusti izvoz dijela njegove nafte” u zamjenu za njihovo obećanje da neće obogaćivati uranij zbog proizvodnje nuklearnog oružja.

Donald Trump koji je u svibnju istupio iz iranskog nuklearnog dogovora i uveo im teške sankcije, traži njihova nova jamstva za njegovo diplomatsko i vojno djelovanje.