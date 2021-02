LUFTHANSA KRENULA U NAJDULJI LET U SVOJOJ POVIJESTI: Trajat će više od 15 sati, a posada se nakon slijetanja ukrcava na ledolomac

Njemačka aviokompanija Lufthansa u nedjelju je krenula u najdulji let bez stajanja u njemačkoj zrakoplovnoj povijesti. Let je dug 13.700 kilometara i trajat će 15 sati i 35 minuta

Njemačka aviokompanija Lufthansa krenula je u nedjelju u najdulji let bez stajanja u njemačkoj zrakoplovnoj povijesti, iz Hamburga do Falklandskog otočja, što je let dug 13.700 kilometara. Posebni let trebao bi trajati 15 sati i 35 minuta, rekao je glasnogovornik.

Prikupljanje podataka za klimatske prognoze

Na letu u vojnu bazu Mount Pleasant su istraživači iz njemačkog Instituta Alfred Wegener i nova posada njemačkog istraživačkog ledolomca, Polarstern.

Kada sleti na Falklandsko otočje, posada će se ukrcati na ledolomac i provesti dva mjeseca na antarktičkom Weddellovom moru skupljajući podatke za klimatske prognoze.

U normalnim vremenima posada bi putovala preko Argentine ili Južnoafričke Republike na Antarktiku. Ovako, zbog pandemije koronavirusa, redovni letovi ne dolaze u obzir. Prije odlaska, putnici i posada Lufthanse proveli su dva tjedna u karanteni.