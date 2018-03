‘Od prvog dana me je seksualno uznemiravao i ucjenjivao seksom kako bi mi omogućio da napredujem u poslu. Jednom me je na silu poljubio u usta…’, dio je priče Jeličićeve tajnice.

“Oprosti što sam te malo ljubio danas nasilno, mimo tvoje želje i volje. Neću više, glupo je što ovo radim jednostrano”, stoji u SMS poruci koju je Marija Lukić iz mjesta Bursa u Srbiji dobila od svog šefa kojeg je ovih dana zbog zlostavljanja na poslu prijavila i policiji. Riječ je o tajnici tamošnjeg predsjednika Općine Milutina Jeličića, inače člana Vučićeve Srpske napredne stranke.

Lukić je nakon dvije godine “bitke” s pohotnošću svog šefa i odbijanja doživjela živčani slom te završila na bolovanju.

“Od prvog dana me je seksualno uznemiravao i ucjenjivao seksom kako bi mi omogućio da napredujem u poslu. Jednom me je na silu poljubio u usta”, priča Marija za Blic pokazujući poruku koju je nakon toga dobila od Jeličića i u kojoj priznaje da ju je ljubio nasilno.



‘Boljeg od mene nećeš naći’

No, to nije jedina poruka koju je nesretna žena dobila. Bilo ih je na desetke i to na dnevnoj bazi kada bi njen šef, nakon što je s posla otišla kući, nastavljao pritisak preko mobitela. Na poruke svoje tadašnje tajnice, u kojima ga je ona pokušala odbiti, nije obraćao pažnju, već je u istom tonu nastavio. “Ma OK, tebi je lijepooo A meni nebaš Al ću se i ja potruditi da i meni baš lijepoo bude”, napisao je Jeličić ističući nadalje kako boljeg od njega neće naći jer je on najbolji. A na njenu poruku da ne traži muškarca, već da ga je pitala za mogućnost napredovanja u poslu, on odgovara da joj nudi sve, da je obećao, ali da ona ne želi.

“Ljubkam želkammmmmm te srceeee. Kad ćemo se volkatiiiii veććććććć dve godine prođoše većććć”, napisao je, a odgovor Lukićeve da “unapređenja, izgleda, nema bez je*anja”, on kaže: “Za neke nemaaa a za neke imaaaaa.”

Jeličić demantira, no drugi tvrde da mu to nije jedina žrtva

Tajnica je željela prijaviti šefa, međutim on joj je tad prijetio batinašima, a govorio je i da ga štiti sam šef njegove stranke Vučić. Kad više psihički situaciju nije mogla podnijeti SMS poruke objavila je na Facebooku, nakon čega su je kaže, presreli “njegovi ljudi i prijetili”.

Marija od tada ne izlazi iz kuće, ne šalje djecu i školu i živi u strahu. No, na kraju je Jeličić ipak prijavljen.

On demantira Marijine tvrdnje. Kaže da je sama sebi slala poruke, da se kreće u društvu ljudi koji “piju i koji se druže s narkomanima”. “Ja joj nikad ništa nisam slao. Taj telefon je stajao u stranci na punjaču i ona je sama sebi slala poruke. Ona je problematična. Tražila je da napreduje, ona je mene ucenjivala, tražila pet, deset hiljada evra”, uzvraća Jeličić dodajući kako će odgovoriti protuprijavom.

Lukićeva, kako saznaje Blic, pak, nije jedina žena koju je Jeličić uznemiravao, jer se u njihovu redakciju javilo više građana Brusa koji tvrde da čak i u tužiteljstvu postoje dokazi za to.