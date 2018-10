LJUDI U PANICI NAKON SILOVITE EKSPLOZIJE RAFINERIJE U BOSANSKOM BRODU: ‘Kao da je rat opet počeo’

Još nema informacija što je prouzročilo eksploziju, niti kakve je to posljedice ostavilo na okoliš

Požar koji je izbio u rafineriji nafte u Bosanskom Brodu nakon eksplozije koja se dogodila u utorak oko 21 sat i 30 minuta je lokaliziran, a u dom zdravlja u tom gradu primljeno je osam radnika koji su ozljeđeni u incidentu, prenijeli su lokalni mediji u BiH.

Prema informacijama načelnika općine Ilije Jovičića, eksplozija se dogodila u proizvodnom pogonu četiri, a nakon toga se proširila vatra. Vatrogasni su timovi odmah intervenirali i požar stavili pod kontrolu u razdoblju od oko sat vremena.

Ozlijeđeno osam osoba

Direktor Doma zdravlja u Bosanskom Brodu Zoran Predojević izjavio je za Radio RS kako je u eksploziji i požaru ozlijeđeno osam osoba, no nije precizirao težinu njihovih ozljeda. Svima je pružena liječnička pomoć.

Još nema informacija što je prouzročilo eksploziju, niti kakve je to posljedice ostavilo na okoliš. “Eksplozija se čula 15 km daleko…”, tvrdi jedna naša čitateljica. “Osjetila se u široj okolici Broda. Slavonski Kobaš je osjetio jako”, poručuje druga čitateljica Net.hr-a.

“Jaka eksplozija. Prije nekoliko trenutaka zatresla prozore”, napisala je jedna čitateljica portala Hayat.ba, dok je druga istaknula da se zgrada jako zatresla. “Kuća nam se zatresla, čula se eksplozija i minutu je trajao taj zvuk. Kao da je vlak iskočio iz tračnica. Katastrofa”, požalila se još jedna čitateljica.

‘Kao da je rat opet počeo’

“Eksplozija je bila izuzetno glasna, kao da je rat opet počeo”, rekao je jedan od očevidaca incidenta za Avaz.

Eksplozija u Bosanskom Brodu izazvala je uznemirenost i među građanima Slavonskog Broda, pogotovo onih koji žive uz Savu nasuprot rafinerije, no gradonačelnik Mirko Duspara poručio im je da ne treba dizati paniku.

“To je benzin, nafta, dobra stvar da je to malo dalje od postrojenja koje je puno opasnije. Ova eksplozija je Brođane dobrano uplašila, nema evakuacije, ali nije ugodno”, rekao je Duspara poručivši kako nema potrebe za evakuacijom, te najavio sjednicu kriznog stožera u Županiji.

“Cijela zgrada se zatresla. To je bilo nevjerojatno, ljudi su do osjetili u okolnim selima. Izašao sam van i sve što se vidjelo je crveno nebo i osjetio se neki čudan miris. Svi se zatvaraju u kuće jer ne znamo što je to eksplodiralo pa se boje da nije nešto štetno”, opisao je jedan svjedok za 24 sata.