‘LJUDI SU PRESTRAVLJENI, POČELO JE PANIČNO KUPOVANJE’: Hrvatica se javila iz države gdje je otkriven novi soj virusa

‘Ovo će biti drukčiji Božić od onog koji sam zamišljala. Jučer je stvarno počelo ono panično kupovanje. Ljudi su poprilično prestravljeni’

Nakon što je u Velikoj Britaniji nastao kaos zbog pojave novog soja virusa, Hrvatska je obustavila zračni promet prema toj zemlji najmanje do kraja godine. Među mnogim Hrvatima kojima su propali planovi za predstojeće blagdane, nalazi se i Dijana Zadravec koja je rekla za Dnevnik Nove TV da joj je u posljednjih mjesec dana tri puta otkazan let za Hrvatsku, a posljednji put jučer.

“Da, moji su se planovi sad drastično promijenili. Evo, ja sam sad već trebala biti na godišnjem odmoru, a još uvijek radim. Ovo će biti drukčiji Božić od onog koji sam zamišljala. Jučer je stvarno počelo ono panično kupovanje. Ljudi su poprilično prestravljeni”, rekla je Dijana Zadravec.

OD SRIJEDE MOGUĆ ULAZAK U FRANCUSKU IZ BRITANIJE: Postignut dogovor o djelomičnom otvaranju granice

Obeshrabrivanje putovanja

Europska komisija u utorak je pozvala zemlje članice da u međusobnoj koordinaciji donose mjere za suzbijanje širenja novog soja koronavirusa iz Velike Britanije obeshrabrivanjem putovanja koja nisu nužna i olakšavanjem onih koja su neophodna.

S jedne strane, važno je brzo donijeti privremene mjere kako bi se ograničilo širenje novog soja virusa, s obzirom na povećani broj oboljelih u nekim dijelovima Engleske i odvraćati od putovanja koja nisu nužna, a s druge strane olakšati prelazak putnicima u tranzitu i onima čiji je rad neophodan.

Treba odustati od zabrane prometovanja vlakova i zrakoplova budući da treba osigurati mogućnost za nužna putovanja i izbjeći nestašice pojedenih roba, navodi Komisija. “S obzirom na trenutačnu nesigurnost, zemlje članice iz opreza trebaju poduzeti koordiniranu akciju kako bi obeshrabrile putovanja koja nisu nužna između EU-a i Ujedinjene Kraljevine. Istodobno, ne bi trebalo uvoditi opću zabranu koja bi spriječila tisuće građana EU-a i UK-a da se vrate svojim domovima”, izjavio je povjerenik za pravosuđe Didier Reynders.

VAŽNA OBAVIJEST: Pošta obustavila poštanski promet s Velikom Britanijom!

Članica bez prava glasa

Do kraja ove godine, to jest do isteka prijelaznog razdoblja tijekom kojeg se Velika Britanija zapravo ponaša kao članica samo bez prava glasa, za nju vrijede ista pravila koja kažu da zemlje članice ne mogu zabranjivati ulazak državljanima drugih država članica.

Nakon isteka prijelaznog razdoblja, od 1. siječnja, Velika Britanija će u punom smislu za EU biti treća zemlja za koje vrijedi privremena zabrana svih ulazaka koja nisu neophodna. Da bi se to promijenilo potrebna je nova odluka Vijeća EU-a, kako bi se Veliku Britaniju skinulo s popisa zemalja iz kojih putovanja koja nisu nužna nisu moguća.

Vijeće redovito ažurira taj popis sukladno epidemiološkoj situaciji u svakoj zemlji. Komisija preporučuje da građani EU-a i Velike Britanije koji putuju u svoje zemlje ili u zemlje u kojima imaju prebivalište trebaju biti izuzeti od privremenih ograničenja kretanja pod uvjetom da se testiraju ili idu u karantenu.

UVODE ‘PROPUSNICE ZA SLOBODU’? Za slobodno kretanje ljudi bi dobili digitalni kod kojim dokazuju da su negativni na Covid

Testiranje radnika

Putnici koji obavljaju važne djelatnosti, poput medicinskog osoblja, trebaju imati negativan PCR ili brzi antegenski test 72 sata prije putovanja, ali od njih ne treba tražiti odlazak u karantenu. Transportni radnici trebaju biti izuzeti od svih zabrana na granicama, uključujući testiranje i karantenu, kada granicu prelaze brodom, vozilom ili zrakoplovom.

Ako u pojedinim konkretnim situacijama neke zemlje sljedećih dana uvedu obvezu brzih antigenskih testova za transportne radnike, to treba napraviti na način da ne dođe do prekida prometa, preporučuje Komisija.

Za građane EU-a koji su već dugo vremena stanovnici Velike Britanije i obratno za britanske građane s prebivalištem u Uniji, ne bi trebalo uvoditi zabrane putovanja bez obzira na svrhu tih putovanja, preporučuje Komisija.

