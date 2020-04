LJUDI SU PRESTALI GOMILATI ZALIHE WC PAPIRA, ALI ‘KORONAŠOPING’ NIJE STAO: Pazite za čim su se sada brojni Europljani pomamili…

Iako pred blagdane to nije neuobičajeno, Nijemci su se uoči Uskrsa opskrbili ‘logistikom’ za proslavu kao u starim danima nabavivši dovoljne količine piva i vina, ali u tjednu nakon Uskrsa su se uglavnom vratili trijeznom životu.

Konačno su Nijemci prestali gomilati zalihe tjestenine i toaletnog papira. Traže se i dalje sapun i dezinfekcijska sredstva, ali osjeća se i veća potražnja za nekim drugim proizvodima, recimo, vinom, pivom – i kondomima, piše Deutsche Welle.

Može se reći – konačno: u samoposlugama su još isprva usamljeno čekala pojedina pakiranja toaletnog papira i kuhinjskih papirnih ubrusa na svog kupca, najčešće samo jedne marke. Ali to više nije nešto što će se trpati u kolica već na prvi refleks jer toga ima već više nego dovoljno.

NIJEMCI SU TOTALNO POMAHNITALI, KRADU WC PAPIR I NA GROBLJIMA: Tamo i dalje vlada pustošenje toalet papira

Ljudi sada ne znaju što će sa silnim konzervama

Dapače: u tjednu nakon Uskrsa je promet toaletnog papira za čak dvije trećine (65%) pao ispod prosječne mjesečne potražnje kakva se bilježila u nedavna “normalna” vremena, od prošlog kolovoza do ovog siječnja. Manje od prosjeka se prošlog tjedna tražila i tjestenina i riža (minus 27%), a ljudi očito više ne znaju niti što će sa silnim konzervama umaka od rajčice (minus 18%). Pred blagdane je još bio pravi blagdan pronaći tjesteninu (plus 47%) ili pakiranje riže (plus 39%) na polici pa se još obilato kupovalo. Ali sad je i toga dovoljno na polici i u kući i u trgovini. Poteškoća u isporuci još uvijek ima, ali statističari ipak vjeruju i kako se konačno došlo pameti.

TOALETNI PAPIR VIŠE NIJE PROBLEM, ŠPANJOLCI SU NAVALILI NA NEŠTO DRUGO: ‘Te stvari panično kupuju, to se može pripisati tjeskobi’

Nakon toaletnog papira Nijemci otkrili – kondome

Doduše, pred blagdane to nije neuobičajeno, ali Nijemci su se opskrbili “logistikom” za proslavu kao u starim danima: valja barem nabaviti dovoljnu količinu piva (plus 26%) i vina (plus 3%). Ali u tjednu nakon Uskrsa su se uglavnom vratili trijeznom životu.

Teško je reći kakve to veze ima s proteklim blagdanom, ali svakako ima velike veze s dolaskom proljeća: golema potražnja za kondomima. U tjednu od 12. do 22. travnja je zabilježen porast prodaje “gumica” od čak 56%, nakon toga se stabilizirao na nekih 6% iznad prosječnih vrijednosti. Tu Nijemci zaostaju za nekim svojim europskim susjedima: čuje se kako su u Francuskoj kondomi bili razgrabljeni još dok je Nijemcima jedina briga bio toaletni papir.

KOD NAS SU RAZGRABILI TOALETNI PAPIR I KVASAC, A POGLEDAJTE ŠTO SU KUPOVALI RUSI: Ne, nije riječ samo o votki

Potrošnja se normalizirala, nema više praznih polica

Natprosječna potražnja i dalje vlada za dezinfekcijskim sredstvima i sapunom. Doduše i oni se više ne trpaju u košaricu čim se vide na polici trgovine kao što se to očito činilo u ožujku, ali i prodaja takvih sredstava je 71% veća od višemjesečnog prosjeka, a prodaja sapuna je 10% veća.

Tu treba spomenuti i kako se ipak manje vjeruje svim mogućim tekućim sapunima kakvi su došli u modu proteklih godina, a “običan” sapun se morao tražiti negdje sakriven na dnu police. Sve više ljudi otkriva: nema ničeg lošeg niti u sapunu kakvog su koristili naši stari, tim više što se njime već silom prilika i mehanički dobro protrljaju ruke.

Virolozi odmahuju rukom na optužbe kako su oni “nehigijenski” i kako bi i na takvom komadu sapuna mogli ostati virusi.Nema šansi: hidrofilni dio molekule sapuna “sjedne” na virus i gotovo smjesta ga učini bezopasnim. U tome je sapun možda čak i bolji nego alkohol i dezinfekcijsko sredstvo: njima treba neko vrijeme da djeluju.

HRVATICA IZ NJEMAČKE ODUŠEVLJENA BRIGOM DRŽAVE: ‘Osjećam se sigurno i zaštićeno, a jedino što još manjka je toaletni papir’