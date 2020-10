LJUDI SU BACALI SKIJE I BJEŽALI U PANCERICMA, BIO JE KAOS…: Kako je austrijsko skijalište postalo leglo infekcije, a Austrija teški krivac

Superširitelj korone – taj neslavni naziv je austrijsko skijaško mjesto Ischgl dobilo u ožujku. Sad je jedna komisija stručnjaka utvrdila teške propuste vlasti. Ali nitko ne želi preuzeti odgovornost

Propusti, kašnjenja, zataškavanja – i niz pogrešaka vlasti koje sežu sve do austrijskog saveznoga kancelara Sebastiana Kurza. Neovisna komisija stručnjaka pokrajine Tirola objavila je u Innsbrucku rezultate svoje istrage o slučaju Ischgl, piše Deutsche Welle.

Na 287 stranica komisija dokumentira kako su propusti vlasti omogućili da to mjesto postane žarište širenja koronavirusa. Izvještaj postavlja i pitanje: tko će preuzeti političku odgovornost za tu katastrofu.

‘Vlasti su učinile sve ispravno’

Dosad je tirolska vlada izazivala pozornost prije svega izbjegavanjem odgovornosti. “Vlasti su učinile sve ispravno”, tvrdio je 16. ožujka 2020. na austrijskoj televiziji jedanaest puta zaredom Bernhard Tilg, tirolski pokrajinski ministar zdravstva. Bilo je to tri dana nakon što su tisuće turista na brzinu pobjegle od karantene u Ischglu. Odatle se virus proširio u 40 zemalja po svijetu. Prvi slučajevi infekcije na Islandu utvrđeni su kod turista koji su bili na skijanju, u Norveškoj su govorili o “skijaškoj epidemiji”. A i u Njemačkoj je bilo prenošenja infekcije preko skijaša iz Ischgla.

Ljetos je predsjednik tirolske pokrajinske vlade Günther Platter (ÖVP) ipak priznao pogreške, ali je zajamčio da su sve odluke donošene „s najvećom odgovornošću u odnosu na tadašnje spoznaje”.

Krivo priopćenje za medije

Razjašnjenje slučaja Ischgl prati se na međunarodnoj razini jer ga mnogi smatraju primjerom pogrešnog postupanja u početku širenja pandemije. New York Times je nedavno objavio članak o Ischglu i ulozi partijanja u širenju epidemije.

Objavljivanje rezultata istrage pratilo je 35 novinara iz Austrije i inozemstva. Predsjednik Komisije Ronald Rohrer predstavio je vremenski prikaz vijesti počevši od inficiranih turista na Islandu. Krizni menadžment je u toj fazi očito napravio “teške propuste”, tvrdi Rohrer i njegovih pet kolega. Priopćenje za medije pokrajinske vlade Tirola je „krivo i zato loše“, pogrešno je bilo i ponovno dopuštanje partijanja u ugostiteljskom objektu Kitzlochu, a odluka da se skijaške žičare zaustavi tek 13. ožujka došla je prekasno.

Bijeg u skijaškim čizmama

Kaos koji je izbio toga petka, 13. ožujka, Rohrer je predstavio na temelju izvještaja jednog očevidca: turisti su bacali skije ispred mjesta za iznajmljivanje, neki su u skijaškim čizmama trčali do svojih auta kako bi izbjegli karantenu. Savezni kancelar Sebastian Kurz je karantenu najavio na konferenciji za medije u 14.15, iako on nije za to mjerodavan i iako to nije bilo dogovoreno s lokalnim vlastima. To je “ne samo faktično, nego i pravno problematično”, kaže se u izvještaju Komisije. Kurzova najava je “spriječila smislenu epidemiološku kontrolu”.

Predsjednik pokrajinske vlade Günther Platter odbacio je kritiku stručnjaka. Bilo je “stručnih pogrešaka, ali ne svjesnih pogrešaka”, rekao je Platter. “Uvijek se radilo o zdravlju pučanstva i gostiju.”

To je interpretacija koju Platter koristi za pogled u budućnost, a izgledi nisu dobri. Ugrožena je zimska sezona u Tirolu, Njemačka je izdala upozorenje da se tamo ne putuje, a iz ove zemlje dolazi polovica od oko šest milijuna zimskih turista. Tamošnji turistički djelatnici su zabrinuti, a s njima i austrijski kancelar Sebastian Kurz.

Nema partijanja nakon skijanja

“Upozorenja da se ne putuje ugrožavaju radna mjesta”, izjavio je Kurz ovih dana prilikom predstavljanja sigurnosnog koncepta za zimsku sezonu, koja bi u Ischglu trebala početi 26. studenoga, s ograničenjima: skijanje može, partijanje nakon skijanja ne može. Osim toga maske će biti obvezne na žičarama, a redoviti testovi osoblja u skijaškim objektima trebali bi vratiti povjerenje.

Tirolskoj oporbi to nije dovoljno. “Ne smijemo zaboraviti da su ljudi došli k nama na odmor – a kućama su se vratili bolesni, neki su i umrli”, kaže Markus Sint iz stranke “Liste Fritz”, koja u tirolskom pokrajinskom parlamentu ima dva zastupnika. “Na tu traumu premalo mislimo.”

Žrtve do danas čekaju na javnu ispriku. I na ostavke koje se tiču ne samo tirolskog političara mjerodavnog za zdravstvo Bernharda Tilga. Ali, svi mjerodavni su do danas na svojim funkcijama – a glede toga zacijelo neće ništa promijeniti ni ovaj izvještaj.

I državno odvjetništvo vodi istragu

Predsjednik tirolske vlade Platter nedavno je dospio pod dodatni pritisak: austrijski magazin Profil objavio je da je Platter od šefa okruga Landeck zahtijevao da u priopćenjima za medije stanje prikazuje bolje, kako bi uklonio napade na Ischgl.

Te osjetljive informacije je magazin očito dobio iz istrage koju od ljetos provodi državno odvjetništvo Innsbruck u vezi sa slučajem Ischgl. Četirima uključenim osobama predbacuje se nehajno ili namjerno ugrožavanje ljudi zaraznim bolestima.

Uz kazneno-pravne postupke u tijeku su i tužbe protiv Republike Austrije za nadoknadu štete, a planirane su i skupne tužbe. Razjašnjavanje stvari oko slučaja Ischgl je dakle tek počelo.

