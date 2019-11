LJUDI SE SKRIVALI OD PALJBE NA ULICI: Usred dana ubili vođu crnogorskog kriminalnog klana, a onda napravili ‘show program’

Niti nakon pucnjave nije moglo biti mira jer su napadači napravili pravi ‘show program’ prilikom bijega s mjesta događaja pa su na parkingu oštetili više automobila i kontejner

U crnogorskom gradu Baru jutros je ubijen Jovan Klisić, kriminalac otprije poznat policiji. Mediji Crne gore pišu da je riječ o vođi barskog klana. Dok je Klisić u pucnjavi smrtno stradao, ranjen je Velizar Gardašević, također otprije poznat policiji. Poslije ispaljenih više hitaca u pravcu Klisića i Gardaševića, obojica su prevezni u bolnicu gdje je Klisić preminuo, javlja Blic. Telegraf pak piše da su nedužni građani koji su se našli blizu mjesta događaja morali skloniti od rafalne paljbe.

No, niti nakon pucnjave nije moglo biti mira jer su napadači napravili pravi “show program” prilikom bijega s mjesta događaja pa su na parkingu oštetili više automobila i kontejner. Automobil marke Seat koji su koristili za bijeg su kasnije zapalili. Inače, Klisić je iz spuškog zatvora izašao u kolovozu ove godine te ga je policija više puta pretresala i pozivala na informativne razgovore. Crnogorski mediji navode da se razlog za to krije u činjenici da je upravo on vođa barskog klana. Međutim, nisu ništa pronašli kod njega.

Klisić je uhićen više puta zbog raznih kaznenih djela, piše CdM. Viši sud u Podgorici je 2016. potvrdio presudu kojom je odlučeno da država Klisiću duguje 4.500 eura zbog četveromjesečnog neosnovanog boravka u pritvoru u vrijeme kada je bio jedan od osumnjičenika za ranjavanje Sabrije Čikmirovića. Za pretrpljene duševne boli zbog neosnovanog lišavanja slobode Klisić je od države tražio 12.000 eura, piše Blic.

