‘NEMOJTE PITI SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE’: Nakon Trumpove izjave o liječenju koronavirusa, raste broj trovanja dezinficijensima

Trump je naknadno rekao da je njegova izjava sarkazam, a Bijela kuća objavila je da su predsjednikove riječi izvučene iz konteksta

Direktorica javnog zdravlja Illinoisa Ngozi Ezike objavila je da zdravstvene službe te savezne države dobivaju znatno više poziva zbog trovanja sredstvima za čišćenje otkako je američki predsjednik Donald Trump propitivao može li se covid-19 izliječiti dezinficijensima, prenosi CNN.

Liječnica Ezike kazala je da je jedna osoba zvala pošto si je ulila deterdžent u sinus, a druga je grgljala mješavinu izbjeljivača i vode za ispiranje usta.

Liječnici moraju pozivati Amerikance da ne piju izbjeljivač

Liječnica ja pozvala stanovnike da nikako ne koriste sredstva za čišćenje kako bi pokušali ubiti virus, piše CNN.

Američki predsjednik Donald Trump na konferenciji za medije u Bijeloj kući u petak je ustvrdio da dezinficijensi ubijaju virus u jednoj minuti, pa upitao zdravstvene stručnjake u stožeru „postoji li način da se učini nešto takvo, da se ubrizga dezinficijens?“.

TRUMP SKROZ IZGUBIO KOMPAS: ‘Možemo li ubrizgati dezinficijens u oboljelog od korone?’; pogledajte što su mu liječnici poru

Kazao je kako se to treba provjeriti s liječnicima, no kako to njemu „zvuči zanimljivo“.

Liječnici, zdravstveni stručnjaci i proizvođači sredstva za čišćenje su nakon te izjave pozvali ljude da ne piju i ne ubrizgavaju sredstva za čišćenje.

Trump je naknadno rekao da je njegova izjava sarkazam, a Bijela kuća objavila je da su predsjednikove riječi izvučene iz konteksta i poručila ljudima ne čine ništa bez savjeta liječnika.