‘LJUDI NAM UMIRU U VOZILIMA HITNE’: Liječnica se zarazila koronavirusom, nakon tjedan dana vratila se raditi i onda si oduzela život…

Liječnica iz New Yorka zaražena koronavirusom oduzela si je život: ‘Pokušala je raditi svoj posao i to ju je ubilo. Pacijenti su im umirali u vozilima hitne pomoći’

Vrhunska liječnica iz New Yorka koja je bila na prvoj liniji američke borbe protiv koronavirusa oduzeo si je život. Dr. Lorna Breen, koja je bila medicinski direktor odjeljenja za hitne slučajeve u njujorško-prezbiterijanskoj bolnici Allen na Manhattanu, umrla je u nedjelju nakon što si je sama nanijela ozljede, priopćeno je, javlja BBC.

Njezin 49-godišnji otac, dr. Philip Breen, rekao je za New York Times: “Pokušala je raditi svoj posao i to ju je ubilo.” U New Yorku je umrlo 17.500 bolesti Covida-19, a u cijelom SAD-u oko 56.000. Breen je rekao da njegova kćerka nije imala povijest mentalnih bolesti. Umrla je u Charlottesvilleu u Virginiji, gdje je boravila sa svojom obitelji, piše BBC.

Razbolila se na poslu

Lornase razboljela od Covida-19 tijekom posla te se vratila na posao nakon otprilike tjedan i pol liječenja, rekao je njezin otac. Bolnica ju je ponovno poslala kući, prije nego što je njezina obitelj “intervenirala” kako bi je odvela u Charlottesville.

Otac je rekao da mu se kćer, kada su posljednji put razgovarali, činila kao da nije prisutna te da mu je rekla kako pacijenti oboljeli od Covida-19 umiru i prije nego što su ih uopće mogli ukloniti iz vozila hitne pomoći. Deseci pacijenata podlegli su koronavirusu u bolnici na oko 200 kreveta na Manhattanu.

