IMAMO LI GA NAPOKON? ČINI SE DA JE PRONAĐEN PRVI LIJEK ZA KORONAVIRUS: Jeftin je, dostupan širokim masama i smanjuje smrtnost

Britanski su znanstvenici utvrdili da je korištenje deksametazona u liječenju oboljelih od koronavirusa smanjilo smrtnost s 40 na 28 posto kod pacijenata na respiratorima te s 25 na 20 posto kod pacijenata koji su primili masku s kisikom

Britanski su znanstvenici otkrili da je liječenje pacijenata oboljelih od koronavirusa jeftinim i lako dostupnim lijekom deksametazonom dalo dosad najbolje rezultate. Procijenili su da je njegova primjena od početka pandemije mogla spasiti oko 5000 života u Velikoj Britaniji, a dodaju i kako bi zbog svoje male cijene mogao biti koristan u liječenju ljudi u siromašnijim zemljama.

Deksametazon je tijekom najvećeg svjetskog testiranja učinkovitosti postojećih lijekova na COVID-19 pokazao je impresivne rezultate. U testu koji je provodilo Sveučilište Oxford deksametazon je dobilo 2000 pacijenata, a njihovi su rezultati uspoređeni s 4000 pacijenata koji nisu dobili lijek. Kod pacijenata koji su zbog zaraze koronavirusom završili na respiratorima, smrtnost je korištenjem deksametazona smanjena s 40 na 28 posto, dok je pacijentima kojima je upuhivan kisik smrtnost pala s 25 na 20 posto, javlja BBC. Konkretno, znanstvenici smatraju da korištenjem deksametazona mogu spasiti život jednom od osam pacijenata na respiratoru te jednom od 20 ili 25 koji su dobili kisik.

Široka primjena

Ovaj se lijek iz porodice kortikosteroida koristi od ranih šezdesetih godina prošlog stoljeća, za liječenje brojnih zdravstvenih tegoba i stanja, poput reumatoidnog artritisa ili astme. Inače se koristi u obliku otopine za infuziju kod teže oboljelih, dok lakše oboljeli pacijenti mogu koristiti i tablete. On dokazano smanjuje upalne procese kod brojnih bolesti, a čini se i da je koristan pri ublažavanju posljedica “citokinske oluje”, odnosno pretjerane reakcije imunološkog sustava na zarazu koronavirusom.

“Ovo je do sada jedini lijek za koji se pokazalo da smanjuje smrtnost i to značajno. Ovo je veliki pomak”, rekao je glavni analitičar Peter Horby, dok je glavni istraživač na projektu Martin Landray dodao: “Postoji jasna korist. Liječenje deksametazonom traje do 10 dana i košta oko pet funti po pacijentu. Dakle, potrebno je oko 50 funti da bi se spasio život, a ovo je lijek koji je dostupan i na globalnoj razini.”

Bolji od remdesivira

Dosad je najbolje rezultate u liječenju koronavirusa davao remdesivir, američki lijek protiv ebole koji ublažava simptome zaraze koronavirusom i smanjuje njeno trajanje s 15 na 11 dana. No, za razliku od deksametazona, nije dokazano da remdesivir može spasiti život, a i radi se o relativno novom lijeku čija cijena još nije utvrđena. Ipak, znanstvenici preporučaju da se deksametazonom ne liječe lakši slučajevi zaraze, jer je u tom slučaju lijek neučinkovit.

