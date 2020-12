LITAVSKI KONZERVATIVAC ŠOKIRAO NA ONLINE SASTANKU: Žestokom protivniku gejeva u kadar ‘upao’ mladić golog torza

Sastanak se uživo emitirao na YouTube kanalu litavskog parlamenta, a negdje oko 13. minute, Gražulis je uključio kameru na svom računalu dok se iza njega vidio muškarac golog torza

Petras Gražulis, zastupnik iz Litve, tijekom konferencijskog videopoziva parlamentarnog odbora za kulturu, zbog jedne je neugodnosti postao predmet ismijavanja u vrlo rekordnom roku.

Kako prenosi portal LRT.it, sastanak se uživo emitirao na YouTube kanalu litavskog parlamenta, a negdje oko 13. minute, Gražulis je uključio kameru na svom računalu dok se iza njega vidio muškarac golog torza.

Prema riječima predsjednika parlamentarnog odbora, Vytautasa Juozapaitisa, drugi ljudi koji sjede uz saborske zastupnike tijekom sastanaka mogu predstavljati opasnost za integritet političara.

“Bez sumnje, drugi ljudi mogu utjecati na odluke zastupnika. Odgovornost svakog člana parlamenta je da osigura da se nitko drugi ne pojavljuje u njihovom kućnom okruženju. Sam nisam primijetio golog čovjeka, a pitanje je zašto su polugoli tijekom radnog vremena. Naravno, može se reći da je to privatni život neke osobe, ali on se povezuje sa sastankom Seima. To je mogao biti član obitelji koji je Gražulisu pomogao da se poveže sa sastankom jer je imao tehničkih problema”, komentirao je Juozapaitis.

Ono po čemu je zastupnik Petras Gražulis poznat jest anti LGBTQ retorika i prosvjedi tijekom Gay Pridea u Vilniusu. Premda su ga neki mediji pokušali dobiti za komentar u vezi golog mladića na njegovoj kameri, zastupnik je bio nedostupan.