LIKVIDIRAN SIN SUTKINJE KOJA RADI NA SLUČAJU DEUTSCHE BANK-JEFFREY EPSTEIN: ‘Metak je dobio ravno u srce’

Sin savezne sutkinje Ester Salas ubijen je, a suprug teško ranjen u napadu vatrenim oružjem u njihovu domu u New Jerseyju, objavili su američki mediji u ponedjeljak. Američka savezna policija (FBI) objavila je na Twitteru da istražuje napad.

Mediji su prenijeli da je naoružani muškarac, prerušen u vozača dostavljača pošiljaka FedEx, pucao na sina i ranio supruga.

The FBI is investigating a shooting that occurred at the home of Judge Ester Salas in North Brunswick Township, New Jersey earlier this evening, July 19. We're looking for one subject & ask that anyone who thinks they may have relevant information call us at 1-973-792-3001.

— FBI Newark (@FBINewark) July 20, 2020