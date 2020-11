LIJEČNIK S INTENZIVNE SNIMIO POTRESAN VIDEO: Ovako izgledaju posljednji trenuci osobe koja umire od Covida-19

Američki liječnik s intenzivnog odjela snimio je video u kojem je pokazao kako izgledaju ljudi koji umru od Covida-19, ne bi li pokušao doprijeti do ljudi koji pandemiju i dalje ne shvaćaju dovoljno ozbiljno, a žale se na ograničavanje vlastite slobode.

Kenneth Remy radi u bolnici u St. Louisu, a u snimci koju je podijelio govori o važnosti pridržavanja epidemioloških mjera nošenja zaštitne maske i socijalnog distanciranja.

Video je potresan, prikazuje intubaciju pacijenta, i to iz perspektive umirućeg od Covida.

“Ovako izgleda kada dišete 40 puta u minuti, kad vam je razina kisika značajno ispod 80”, rekao je Remy. Na snimci se vidi kako drži laringoskop i cijev za disanje koji se koriste pri intubaciji pacijenata.

Please listen as this is dire. I don’t want to be the last person that looks in your frightened eyes. #MaskUp ⁦@DrKenRemy1⁩ ⁦@WUSTLmed⁩ pic.twitter.com/qwb4eERlfE

— Kenneth E. Remy, MD, MHSc, FCCM (@DrKenRemy1) November 21, 2020