LIJEČNIK IZ PAKLA ZARAZIO 900 DJECE HIV-om: Kažu da je inficirane igle vadio iz smeća, a zastrašuje i još jedna stvar

Utvrđeno je kako su i drugi liječnici više puta koristili iste igle, a stomatolozi su se služili nesteriliziranom opremom, pa bi broj oboljenlih od HIV-a u pakistanskom gradu Ratodero mogao biti i veći

Gotovo 900 djece u jednom pakistanskom gradu pozitivno je na virus HIV-a nakon što je terenski liječnik navodno višekratno koristio zaražene igle. Daily mail piše da je još početkom godine u gradu Ratoderu izbila epidemija HIV-a. Tada je zaraženo 500 ljudi. Sada se broj zaraženih popeo na 1100, od čega su većina djeca.

Pakistanske zdravstvene službe boje se povećanja broja oboljelih jer je otkriveno da je pedijatar Muzaffar Ghanghro navodno koristio zaražene igle. Taj je liječnik bio jedan od najjeftinijih u gradu, pa se opravdano strahuje kako bi broj žrtava njegova nemara, u gradu od 200.000 stanovnika, mogao biti i veći.

Ista igla za 50 djece

Imtiaz Jalbani liječio je svoje šestoro djece kod Ghangra te navodi da je jednom prilikom vidio liječnika kako kopa po kanti za smeće tražeći iglu kojom će cijepiti njegova šestogodišnjeg sina, kojemu je kasnije dijagnosticiran HIV. Dvoje Jalbanijeve djece je nakon “tretmana” umrlo, dok su ostala također zaražena HIV-om. Drugi roditelj tvrdi da je Ghanghro koristio istu iglu na 50 djece.

Taj liječnik nije bio jedini?

Ghangro je uhićen i optužen za nemar i ubojstva, no on negira optužbe, tvrdi da je nevin te i dalje radi kao liječnik opće prakse u bolnici na rubu grada. Dužnosnici vjeruju da on nije jedini krivac za izbijanje epidemije HIV-a u Ratoderu, jer je utvrđeno kako su i drugi liječnici više puta koristili iste igle, a stomatolozi su se služili nesteriliziranom opremom.

Nedostatak svijesti o HIV-u doveo je do toga da zaražena djeca žive u izolaciji, a prijatelji ih izbjegavaju bojeći se da se virus prenosi dodirom.