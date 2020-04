LIJEČNICI SU BESPOMOĆNI: Vjeruju da ključnu ulogu ima fenomen ‘citokinske oluje’ – pacijente ubija vlastiti imunosni sustav?

Taj fenomen hiperinflamatorne oluje uočen je i o njemu se piše već 20 godina i povezuje se s dvije ostale opasne respiratorne bolesti – SARS-om od koje je u Aziji 2002./2003. umrlo 774 ljudi i bliskoistočnim respiratornim sindromom MERS koji je odnio 886 života od 2012.

Fenomen “citokinske oluje”, pretjeranog imunog odgovora organizma koji rezultira teškim upalnim promjenama, ima, kako se čini, ključnu ulogu u teškim oboljenjima Covida-19, piše u nedjelju AFP i dodaje da su liječnici trenutno bespomoćni.

Pretjerana reakcija imunosnog sustava smatra se glavnim čimbenikom katastrofalnog zatajenja organa i smrti kod nekih pacijenata oboljelih od novog koronavirusa, ali za sada nije jasno u kojoj je mjeri teška upala pluća kod kritično bolesnih pacijenta od Covida-19 posljedica virusa ili komplikacija zbog pretjerane reakcije organizma.

Citokini su proteini male molekulske mase koji djeluju kao posrednici između dijelova imunosnog sustava. Izlučuju ih različite stanice kao što su limfociti, monociti, makrofazi i fibroblasti.

Reakcija imunosnog sustava

Citokinska oluja je proces u kojem naš imunosni sustav u susretu s nepoznatim virusom reagira pretjeranim umnožavanjem stanice imunog sustava koje luče citokine, a koji pak aktiviraju nove stanice imunosnog sustava.

Groznica, umor, suhi kašalj – u četiri od pet slučajeva zaraze koronavirusom SARS-CoV-2 simptomi su “benigni ili umjereni”, ali zna doći i do poteškoća u disanju i razvoja teškog respiratornog sindroma.

To se događa u jednom od pet ili šest slučajeva, kada je potrebna hospitalizacija, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Teškoće s disanjem, osjećaj pritiska na plućima, usnice i lice koji poprimaju plavkastu boju su znaci za uzbunu i zahtijevaju hitnu liječničku intervenciju upozorava i američki Centar za kontrolu i i sprečavanje bolesti (CDC).

Većina hospitaliziranih dobije tešku upalu pluća i bolest zahvaća oba plućna krila, prepoznati “potpis” teškog oboljenja.

Pogoršanje dolazi naglo

Pogoršanje često dolazi naglo, sedam dana nakon pojave prvih simptoma, objašnjava Yazdan Yazdanpanah, voditelj odjela za infektivne bolesti pariške bolnice Bichat.

Hiperimunom reakcijom – nasumičnom hiperprodukcijom citokina zbog koje dolazi do ‘začepljenja’ alveola u plućima, stvara se edem koji onemogućuje ulazak kisika u krvotok, dolazi do začepljenja krvnih žila u bubrezima i drugim organima i ubrzo do zatajenja vitalnih sustava organizma, pri čemu je, ističu liječnici, najgore što se takva reakcija događa jako brzo, u roku od 24 do 48 sati i liječnici su doslovno nemoćni da išta naprave.

Stanje u kojem pluća ne opskrbljuju vitalne organe s dovoljnom količinom kisika zahtijeva uporabu respiratora.

Sindrom citokinskog šoka

“Sve više imamo dokaza koji ukazuju na to da dio pacijenata oboljelih od teškog oblika Covida-19 podlegnu sindromu citokinskog šoka”, napisala je u svom radu za medicinski časopis Lancet liječnica Jessica Manson s University College Hospital u Londonu.

Taj fenomen hiperinflamatorne oluje uočen je i o njemu se piše već 20 godina i povezuje se s dvije ostale opasne respiratorne bolesti – SARS-om od koje je u Aziji 2002./2003. umrlo 774 ljudi i bliskoistočnim respiratornim sindromom MERS koji je odnio 886 života od 2012.

Također se nagađa da je citokinska oluja bila u pozadini pandemije španjolske gripe koja je 1918. usmrtila oko 50 milijuna ljudi.

Uništava se tkivo?

Liječnici su uvjereni da pretjerani odgovor imunosnog sustava uistinu ubija i pacijente s Covidom-19 na način da im uništava tkivo.

S toga bi trebalo moći smiriti tu “citokinsku oluju” u plućima, a da pritom ne smanjimo imunosne barijere uzročnicima bolesti, objašnjavaju liječnici.

“Trenutno ne postoji učinkoviti terapeutski postupak protiv tog fenomena”, kazali su liječnici u pariškoj bolnici.

Također upozoravaju da bi primjena kortikosteroida, protuupalnih lijekova, mogla biti štetna za oboljele od novog koronavirusa.

