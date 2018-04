LIJEČNICI POTVRDILI: Zdravstveno stanje Sergeja Skripala brzo se popravlja, više nije kritično

Bivši dvostruki agent (66) dobro reagira na liječenje, njegovo zdravstveno stanje se brzo popravlja, više nije kritično.

Zdravstveno stanje Sergeja Skipala brzo se popravlja, objavila je u petak bolnica u kojoj se liječi bivši ruski špijun otrovan novičokom, kemijskom tvari za koju Moskva tvrdi da ju nije proizvela.

Liječnici kažu da više nije ugrožen

Bivši dvostruki agent (66) dobro reagira na liječenje, njegovo zdravstveno stanje se brzo popravlja, više nije kritično, rekli su liječnici bolnice u Salisburyju. Zdravstveno stanje njegove kćeri Julije (33) se svakodnevno popravlja, precizirala je njezina liječnica i dodala da pacijentica jedva čeka otići iz bolnice. Britanske i američke tajne službe smatraju da iza tih napada stoji Moskva, koja to odlučno odbacuje. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je u petak optužio London da “grozničavo svakog dana traži bilo kakavu potvrdu svojih neobranjivih stajališta”.

“Britansko stajalište ostaje neobranjivo sve dok Velika Britanija ne prihvati staviti sve karte na stol”, dodao je Lavrov u Minsku. On je reagirao na članak u dnevnom listu The Times koji se poziva na izvore britanskih službi sigurnosti i navodi da je vojni nervni otrov korišten za trovanje Sergeja Skripala proizveden u mjestu Šikhani u koje se ne može ući bez službene dozvole regije Saratov, blizu Volge. The Times smatra da je Šikhani “ruski Porton Down”, britanski vojni laborotorij specijaliziran za kemijska i biološka istraživanja.



‘Teško odrediti gdje je proizveden nervni otrov kojim je napadnut’

Mihail Babiš, predstavnik Kremlja u saveznom okrugu Volge i bivši predsjednik ruskog državnog povjerenstva za kemijsko razoružanje je rekao da su dobro poznate sve baze u kojima je uskladišteno kemijsko oružje. U mjestu Šikhani se nalazi ogranak Državnog istraživačkog instituta za organsku kemiju i tehnologiju (GNIIOKhT) i više ruskih znanstvenika je navelo da je tamo radilo na sovjetskom programu proizvodnje novičika. Vil Mirzajanov, kemičar koji je tijekom 1990.-ih otkrio postojanje programa proizvodnje nervnog otrova je istaknuo da je “teško odrediti gdje je proizveden nervni otrov kojim je napadnut Skipal, te da razumije engleske optužbe. “Niti jedna zemlja nema toliko iskustva u proizvodnji novičoka kao SSSR i sada Rusija.

Prema internet stranici instituta GNIIOKhT, njezin ogranak u Šikhaniju radi na jamčenju sigurnosti zemlje i uništenju kemijskog oružja. U rujnu 2017. je predsjednik Vladimir Putin izjavio da je Moskva uništila svoje posljednje rezerve kemijskog oružja naslijeđenog iz doba Hladnog rata, sukladno Konvenciji iz 1997. o zabrani i kemijskog oružja.