LIJEČNICA NELA SRŠEN: ‘Razgovarala sam s jednim od vodećih svjetskih virologa. Ovaj potez bio bi katastrofa’

Nela Sršen smatra da bi sad trebalo smanjiti sportske aktivnosti, zatvoriti teretane i sportske centre, kafiće i restorane i druga mjesta gdje su moguće zaraze među mlađom populacijom

Dr. Nela Sršen je komentirala je za HRT situaciju s koronavirusom u Italiji. “Broj novozaraženih koronavirusom se eksponencijalno širi i možemo očekivati daljnji porast pozitivnih pacijenata. Logično je da se prisjećamo kako je to izgledalo u trećem mjesecu. Izgubili smo 4 do 5 mjeseci. Ljeto nam je dalo priliku da pokušamo suzbiti zarazu i mi to nismo napravili”, izjavila je.

Iako današnje brojke zastrašuju, kaže da je u Italiji 29. ožujka bilo hospitaliziranih 26 tisuća ljudi. “Njih 4,5 tisuća bilo je na reanimaciji. Nije se znalo ni kako raditi. Danas, je od svih briseva koji se rade – njih 9 do 10 posto pozitivnih. Od pozitivnih slučajeva njih 95 su potpuno asimptomatični, ne bi ni znali da su zaraženi. Virus se širi među mladom populacijom”, dodala je.

‘Lockdown bi bio katastrofa’

Dr. Sršen je razgovarala s jednim od vodećih svjetskih virologa koji joj je rekao da u znanstvenom smislu nema nikakvog smisla pretjerano loviti sve kontakte i stavljati sve u izolaciju. Smatra da bi još jedno zaključavanje (“lockdown”) bilo katastrofalno za gospodarstvo i psihu ljudi. Prema njoj je sad potrebno smanjiti sportske aktivnosti, zatvoriti teretane i sportske centre, kafiće i restorane i druga mjesta gdje su moguće zaraze među mlađom populacijom. I time što više zaštititi starije.

“Iako imamo eksponencijalni rast, na reanimaciji je danas u pokrajini Venetto oko 45 pacijenata”, kazala je Sršen te dodala da je na jedinicama intenzivne njege osigurano 1000 mjesta. “Ne govorimo o ‘španjolskoj gripi’, SARS-u i MERS-u. Smrtnost od Covida 19 je od 0,3 do 0,6 posto. Tijekom ljeta na snazi je bila infodemija i puštane su kontroverzne informacije. Želim naglasiti da biti pozitivan ne znači bit vektor zaraze i biti bolestan.”

Naglasila je da eksponencijalni rast ugrožava delikatnu grupu pacijenata i raste broj smrtnih slučajeva. “Ne želim se vraćati u iskustvo trećeg mjeseca kad su bolnice pucale. Mislim da smo naučili lekciju, ali nismo razvili svijest. Moramo izbjeći ‘lockdown’, držimo se epidemioloških mjera – nosimo maske”, poručila je dr. Sršen.

“Čuvajmo zdravlje naših baka i roditelja’

“Ako volimo našu domovinu, pomozimo liječnicima i stožerima. Čuvajmo zdravlje naših baka i roditelja. Nosimo maske, perimo ruke i fizički se distancirajmo. Pa nije toliki problem držati se mjera nekoliko tjedana dok ne padne broj pozitivnih briseva. Tada bi i mjere aktivnog nadzora imale smisla. One to nemaju uz eksponencijalni rast”, zaključila je Sršen.

