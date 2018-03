LEŽE NA NAFTI, A CIJELA JEDNA GENERACIJA IM GLADUJE: ‘Mi proživljavamo tragediju koja će trajati još puno, puno godina’

U Venezueli je neuhranjeno čak 15.5 posto djece mlađe od šest godina, a od neuhranjenosti je ugroženo još 20 posto djece.

Nakon što je država preuzela zadaću prehrane stanovništva u Venezueli, to se pokazalo kao veliki neuspjeh, što je najbolje vidljivo iz podataka klinike za neuhranjenu djecu u Caracasu. Takva djeca često trebaju medicinske tretmane. Jedan od njih je 11-mjesečni Felix Baron koji teži samo pet kilograma.

ONI SU NAJSITNIJE ŽRTVE SLOMLJENE NACIJE: Roditelji ih ostavljaju jer im nemaju što dati jesti: ‘Odriču ih se upravo zato što ih vole’

Samo prošle godine je izgubila 10 kilograma

Jamile je Felixova majka, koja je ranije radila kao kuharica u dobrom restoranu u Caracasu, a sada je nezaposlena, dok joj muž zarađuje minimalnu plaću, uz dodatne bonove za kupovinu hrane. Kad na crnom tržištu zamijeni valute, za svotu predviđenu za bonove za hranu može dobiti tek oko šest i pol dolara, što je, naravno, nedovoljno. Primjerice, samo jedno zamrznuto pile košta pola tog iznosa. Unatoč tome, Jamile kaže da obitelj ne gladuje, iako ne jedu meso često. Ona je pak prošle godine izgubila deset kilograma.



Ova obitelj nije jedina s takvom pričom, a prema podacima studije koju su provela tri sveučilišta u toj zemlji, u prvih šest mjeseci prošle godine 70 posto ispitanika je u tom razdoblju znatno izgubilo na tjelesnoj težini, oko šest kilograma u prosijeku, piše Deutsche Welle i dodaje da ljudi gladuju u cijeloj Venezueli, bez obzira na lokaciju. Ne oskudijevaju samo oni najsiromašniji, već svi slojevi stanovništva, većinom zbog inflacije koja je u 2017. premašila 2.000 posto, što je svima znatno smanjilo kupovnu moć.

Vladine mjere ne popravljaju stanje

Analitičari smatraju da bi te brojke mogle tijekom 2018. doći i do 10.000 posto, a stanje ne popravljaju niti mjere vlade, među kojima je izdavanje vlastite kriptovalute, dok gospodarstvo u svim segmentima propada, piše Deutsche Welle. Najnižu razinu u čak 30 godina dosegla je proizvodnja sirove nafte, a to rezultira smanjenjem deviznih rezervi. Posljedica je insolvencija države koja kasni s plaćanjem obveza, pa nema novca za uvoz hrane. A s obzirom na propast tamošnje poljoprivrede, sva hrana u Venezueli se uvozi, pa to stvara velik problem kojim su najviše pogođena djeca koja su neuhranjena od najranije dobi, što utječe na njihov daljnji razvoj.

‘Ova tragedija će trajati još puno godina’

U Venezueli je neuhranjeno čak 15.5 posto djece mlađe od šest godina, a od neuhranjenosti je ugroženo još 20 posto djece. To nisu vladini podaci jer ona takve podatke nije objavila već više od dvije godine, a ove su brojke rezultat istraživanja Caritasa. Prema tim podacima je barem 300.000 djece u dobi do pet godina u nekoj mjeri neuhranjeno, a to su podaci samo za niži sloj društva. Humanitarne organizacije ističu da su u takvoj situaciji potrebne intervencije međunarodnih organizacija. ‘Mi doživljavamo tragediju koja će trajati još puno, puno godina. Mi riskiramo da izgubimo jednu cijelu generaciju i trebat će nam puno vremena da se oporavimo od toga’, kaže liječnica Ingrid Soto de Sanabria iz Klinike za medicinsku ishranu.