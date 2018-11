LEWINSKY OTKRILA DETALJE SKANDALOZNE AFERE: Prvo su otišli u kupaonicu, a onda je s mrljama na haljini otišla na večeru

Serija The Clinton Affair kreće s emitiranjem na mreži A&E 18. studenoga ove godine

Monica Lewinsky, najpoznatija ljubavnica 20. stoljeća, napokon je progovorila o detaljima afere koja je potresla javnost.

U dokumentarnom serijalu ‘The Clinton Affair’, televizijske mreže A&E, Lewinsky je otkrila što se događalo u Bijeloj kući dok je tamo radila kao 22-godišnja neplaćena pripravnica.

Obasipao ju je poklonima

Otkrila je, između ostalog, kako joj je Bill Clinton poklonio iglu za šešir i knjigu “Vlati trave”. Nakon toga otišli su u kupaonicu Ovalnog ureda.

“To što mi je poklonio ovu knjigu za mene je imalo posebno značenje. To je intimna knjiga koja se ne daje olako. Sve što me mučilo: Je li to što osjećam stvarno? Postoji li tu nešto? Sve te nesigurnosti su nekako nestale kad mi je poklonio ovu knjigu. Uputili smo se prema kupaonici, gdje smo postali još intimniji. Dijelio mi je komplimente, ja sam uzvraćala. Došli smo do točke u kojoj bi on u ranijim susretima uvijek stao. Nekako sam zastala i pitala želi li nastaviti. On je konačno rekao da želi”, kazala je Lewinsky.

Isti dan izašla je na večeru, ali joj nitko nije rekao da ima mrlje po haljini, to je uočila tek naknadno.

Mrlja od ‘špinata’

“Mrlje sam vidjela tek nakon nekoliko dana kada sam haljinu isprobavala pred svojom prijateljicom koja me nagovorila da sačuvam haljinu s Clintonovim sjemenom”, rekla je Lewinsky i otkrila kako je isprva pomislila kako se radi o mrlji od špinata.

Serija The Clinton Affair kreće s emitiranjem na mreži A&E 18. studenoga ove godine.