Bivši voditelj operacija u Sigurnosno obavještajnoj agenciji Ante Letica za Jutarnji list je prokomentirao Hamasovu ofenzivu protiv Izraela.

Inače, Mossad je izraelska obavještajna služba zadužena za obavještajna djelovanja u inozemstvu dok je Shin Bet, koji se još zove Shabak zadužen za zaštitu domovinske sigurnosti Izraela.

"Ovo je nezabilježeni propust u povijesti Mossada i Shin Beta, izraelskih sigurnosnih službi koje su dosad smatrane jednim od najboljih na svijetu", rekao je latica i istaknuo da je do danas "bilo nezamislivo da izraelske službe nemaju pojma da Hamas ili neka druga militantna organizacija priprema artiljerijski i kopneni napad na Izrael".

"Siguran sam da su oni imali neke informacije da se nešto priprema, ali ih nisu shvatili ozbiljno ili su ih krivo protumačili. To vam je tako kada profesionalci uđu u rutinu, a ona je za profesionalce najopasnija. I Mossad i Shin Bet dosad su se vrlo uspješno nosili s Hamasom kojeg su sada, prema svemu sudeći podcijenili. U prošlim vremenima uspješno su prikupljali informacije, radili na razjedinjavanju Hamasa i Fataha i očito su se uspavali na lovorikama", kazao je.

Zanemarili su informacije o mogućem napadu?

Letica smatra da je veća odgovornost Shin Beta, no da su "svi podbacili".

"Nikada se do sada nije dogodilo da su Hamas ili Hezbollah pokrenuli koordinirani raketni i kopneni napad na Izrael. Za to je sigurno bila potrebna dugotrajna priprema i ljudstva i logistike, a obavještajne izraelske službe o tome nisu ništa znale ili su zanemarile informacije o tome. Osim toga Hamas to sigurno nije mogao pripremiti bez pomoći Irana, a možda još nekoga, a Mossad o tome ništa nije znao. Tako da se može kazati da su svi podbacili. Meni je, primjerice, znakovito da se o ovim događajima još uvijek nije oglasila ni Rusija ni Turska", kazao je Letica te istaknuo najveći izraelski problem.

"Za vojne i civilne sigurnosne službe Izraela najporaznije je da nisu uspjeli spriječiti ulazak Hamasa na teritorij Izraela gdje otimaju civile i vojnike. Očito je da je Hamas kroz svoj obavještajni rad učinio propuste i greške u radu izraelskih službi i to iskoristio".

Letica smatra da će ogroman propust izraelskih sigurnosnih službi "izazvati veliko nezadovoljstvo građana Izraela koji su do sada vjerovali svojim službama" te upozorava kako bi se "Izrael mogao naći u još težoj situaciji ako se Hamasu u napadima pridruži i Hezbollah".