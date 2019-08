LEDENI VAL IZAZVAO KAOS U AUSTRALIJI: Zbog snijega i jakog vjetra zaprimljeno preko tisuću poziva u pomoć

U australskih državama Victoria i New South Wales upozoravaju se vozači da ne kreću na put ako ne moraju jer je ledeni val s juga donio snijeg na jugoistok Australije

I dok je u Hrvatskoj toplinski val na svom vrhuncu, vozači u australskim državama Victoria i New South Wales primili su upozorenje da ne putuju ako ne moraju jer je ledeni val s juga donio snijeg na jugoistok Australije, javlja The Weather Channel. Snijeg koji je počeo padati u petak ponegdje je bio praćen vjetrovima brzine i do 113 km/h, a snijeg je uzrokovao prometne nesreće. Val se u nedjelju preselio u Queensland, snižavajući temperature i donoseći susnježicu i snijeg.

U nekim mjestima zabilježene su najveće snježne padavine u dva desetljeća, izvijestio je Queensland Country Life. Jedna žena je poginula u petak kada je veliko drvo palo na automobil njezine obitelji u Yarra Rangesu, istočno od Melbournea, u državi Victoria, izvijestio je The Guardian. Četverogodišnji dječak iz automobila je hospitaliziran s ozljedama opasnim po život. Petogodišnji dječak i odrasli muškarac također su hospitalizirani, ali njihove su ozljede bile lakše.

Amazing footage of heavy snow earlier today at Zig Zag, Clarence NSW, just east of Lithgow!! ❄❄❄ Image: Alex Stanton pic.twitter.com/KtWIEQmyZv — SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) August 11, 2019

Preko tisuću poziva u pomoć

Zbog lančanog sudara osam automobila bila je zatvorena glavna cesta u Snježnim planinama New South Walesa, javlja news.com.au. Pet automobila izbjeglo je sudar, ali je ostalo zaglavljeno u snijegu uz rub ceste.

Gradovi u Modrim planinama bili su odsječeni nakon što je jak snijeg prisilio na zatvaranje Velike zapadne autoceste. Na tom je području palo više od 5 centimetara snijega. U Newcastleu, na obali, vjetrovi su otkinuli krov staračkog doma, tako da je evakuirano oko 30 ljudi.

Od početka nevremena u petak, Državna služba za izvanredne situacije u New South Walesu zaprimila je više od 1165 poziva u pomoć, izvijestio je 9 News. Snijeg nije neuobičajen na višim visinama jugoistočne Australije tijekom zime, a to je od lipnja do kolovoza. U državama Victoria i New South Wales nalaze se brojna skijališta.

Snijeg u suptropskoj klimi

Queensland ima suptropsku klimu i snijeg pada puno rjeđe. U lipnju je padao snijeg u Stanthorpeu, na južnom kraju države na granici s New South Walesom. Vremenska agencija priopćila je da je to prva značajna količina snježnih oborina od 2015. godine.