LEDENA CESTA KRIJE POSMRTNE OSTATKE: Pronađeni lubanja i kosti najmanje troje ljudi: ‘To je monstruozno’

Na Sibiru su ruske vlasti pokrenule istragu nakon što su pronađene kosti i lubanja ljudskog podrijekla. Posmrtni ostaci pronađeni su na ledenoj autocesti blizu Irkutska. Kako piše Guardian, pretpostavlja se da lubanja i kosti, pokopani ispod pijeska, datiraju iz 20-ih godina.

Pijesak se raspršio po lokalnoj cesti zbog poboljšanja vuče na crnom ledu. Do sada su otkrivene kosti najmanje tri osobe. Kosti bi mogle datirati iz ruskog građanskog rata koji je trajao između 1917. i 1922. godine, izjavio je na ruskoj televiziji dužnosnik Kirenska.

reports the local news portal

"Ircity. ru". Apparently, the workers had brought the sand from the vicinity of an old cemetery and dug up the bones, as the local MP Nikolai Trufanov wrote on Facebook. pic.twitter.com/XBT9JwpmjY

— Xy5Z89🇩🇪🇪🇺 (@Xy5Z89) November 16, 2020