LAŽNA SNIMKA EKSPLOZIJE U BEJRUTU ŠIRI SE INTERNETOM: Ne, ovo nije projektil

Nakon eksplozije u Bejrutu društvenim mrežama počela je kružiti snimka koja sugerira da je eksplozija rezultat napada projektilom.

Lažni video na Twitteru video je podijeljen više od 7 tisuća puta, a objavljivan je i na Facebooku i YouTube. U jedan dan pogledan je oko 350 tisuća puta.

There are many spreading this video, claiming it is "the truth" of the Beiruit blast. It's manipulated media.

If you see others posting it, debunk it. It's dangerous disinformation meant to take advantage of the situation.

Read: https://t.co/BS7guDrnecpic.twitter.com/rXiuhNh20D

— Anonymous (@YourAnonCentral) August 7, 2020