308. dan ruske invazije na Ukrajinu

Ukrajinska pravoslavna crkva: 'Nemojte nas izbaciti iz Kijeva'

UN: 'Broj ubijenih civila veći je od 6884'

Ruske snage raketiraju Herson

Lavrov: 'Svijet za nas nije samo Europska unija'

Ljudi masovno bježe iz Hersona

EU: 'Tijekom zime ćemo pomoći više od 700.000 Ukrajinaca'

TIJEK DOGAĐANJA:

Lavrov: 'Zapad je odavno objavio rat Rusiji'

15.53 - Kolektivni Zapad pod vodstvom SAD-a već je odavno objavio rat Rusiji, ponajviše nakon državnog udara u Ukrajini, rekao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u intervjuu za program Velika igra, čiji je isječak u srijedu emitirao Prvi kanal, prenosi TASS. "Kolektivni Zapad, na čijem je čelu nuklearna sila - SAD, je u ratu s nama. Taj rat nam je objavljen dosta davno, nakon državnog udara u Ukrajini koji je dirigirao SAD i, zapravo, podržan od strane Europske unije, a nakon sporazuma iz Minska koje nitko nije namjeravao provesti, kako se sada čini, a gospođa Merkel to je još jednom potvrdila", rekao je Lavrov. U intervjuu njemačkom nacionalnom tjedniku Die Zeit objavljenom 7. prosinca, Angela Merkel je zaključivanje sporazuma iz Minska 2014. opisala kao pokušaj da se Ukrajini pruži vremena da ojača. Ustvrdila je da je svima jasno da je sukob zapeo i da problem nije riješen, "ali to je ono što je Ukrajini dalo neprocjenjivo vrijeme". Izrazila je sumnju bi li zemlje NATO-a tada bile u stanju pružiti potporu Kijevu u istoj mjeri u kojoj su to činile sada.

U granatiranju ozlijeđene tri osobe

15.56 - Kirilo Timoshenko, zamjenik šefa Ureda predsjednika, izvijestio je da su u ruskom granatiranju sela Kizomis u Khersonskoj oblasti ozlijeđene tri osobe, uključujući 14-godišnje dijete.

Ukrajinac ide u zatvor zbog odavanja informacija

14.36 - Ukrajina je osudila Ukrajinca na 11 godina zatvora jer je ruskim snagama dao lokacije skloništa za bombe i položaje ukrajinskih trupa, izvijestila je ukrajinska Služba sigurnosti.

Kremlj: Mirovni plan mora uključivati realnost da su anektirane regije ruske

13:46 "Ne može postojati mirovni plan za Ukrajinu koji ne uzima u obzir današnju realnost u vezi s ruskim teritorijem, s ulaskom četiri regije u sastav Rusije. Planovi koji ne uzimaju u obzir ovu realnost ne mogu biti mirni", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.

Kremlj je uz Beograd, ali negira druge optužbe

13:10 - Kremlj je naveo u srijedu da podržava pokušaje Srbije da zaštiti etničke Srbe na sjevernom Kosovu, ali je odbacio optužbe Prištine da Rusija raspiruje napetosti kako bi posijala kaos na Balkanu. Srbi u etnički podijeljenom gradu Mitrovici na sjeveru Kosova podigli su u utorak nove barikade, nekoliko sati nakon što je Srbija rekla da je stavila svoju vojsku u stanje najveće borbene pripravnosti.

Kosovo s većinski albanskim stanovništvom proglasilo je 2008. godine neovisnost od Srbije uz potporu Zapada, nakon rata od 1998. do 1999. u kojem je NATO intervenirao kako bi zaštitio etničke Albance.

Kosovski ministar unutarnjih poslova Xhelal Svecla rekao je da Srbija, pod utjecajem Rusije, želi destabilizirati Kosovo, što je odbacio glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

"Srbija je suverena država i apsolutno je pogrešno u ovome tražiti destruktivan utjecaj Rusije", rekao je Peskov.

"Srbija je suverena država i prirodno je da štiti prava Srba koji žive u blizini u tako teškim uvjetima i prirodno je da oštro reagira kada se ta prava krše", dodao je.

Srbija poriče da pokušava destabilizirati svog susjeda i tvrdi da samo želi zaštititi svoju tamošnju manjinu. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je u utorak da će Srbija "nastaviti borbu za mir i tražiti kompromisna rješenja".

Na sjeveru Kosova živi oko 50.000 Srba koji odbijaju priznati prištinsku vladu ili državu, već smatraju Beograd svojim glavnim gradom. Kremlj je rekao da podržava poteze Srbije.

"Imajući vrlo bliske savezničke odnose, povijesne i duhovne odnose sa Srbijom, Rusija vrlo pažljivo prati što se događa, kako se poštuju i osiguravaju prava Srba", rekao je Peskov.

"I naravno podržavamo Beograd u akcijama koje se poduzimaju", dodao je.

Rusija i Kina održali pomorske vježbe, trenirali zarobljavanje podmornica

11:15 - Rusija i Kina okončale su pomorske vježbe u Istočnom kineskom moru, nakon tjedan dana zajedničkih vježbi koje su uključivale uvježbavanje zarobljavanja neprijateljske podmornice i gađanje protivničkog broda artiljerijom, priopćilo je rusko ministarstvo obrane.

U vježbi pod nazivom "Pomorska interakcija-2022" od 21. do 27. prosinca sudjelovala je ruska pacifička flota, a izvedena je u vodama kod Zhoushana i Taizhoua u kineskoj pokrajini Zhejiang, navodi kineska službena novinska agencija Xinhua, prenosi Reuters.

"Odredi ratnih brodova Pacifičke flote i pomorskih snaga Narodnooslobodilačke vojske Kine završili su praktične zadatke u okviru bilateralne pomorske vježbe", priopćilo je rusko ministarstvo obrane.

"Brodovi dviju zemalja, uz potporu protupodmorničkog zrakoplovstva, zajednički su tragali za podmornicom uvjetnog neprijatelja i ispalili niz mlaznih dubinskih bombi", priopćilo je ministarstvo.

Ministarstvo je objavilo video koji prikazuje skupinu ruskih i kineskih ratnih brodova u Istočnom kineskom moru, pri čemu ruski mornari razgovaraju na madnarinskom sa svojim kineskom kolegama.

Nekoć vođa u globalnoj komunističkoj hijerarhiji, Rusija je nakon raspada Sovjetskog Saveza 1991. sada mlađi partner Kini koja je već lider u nekim tehnologijama 21. stoljeća.

Kineski lider Xi Jinping razgovarat će s predsjednikom Vladimirom Putinom prije kraja godine, objavio je TASS.

Rusi tvrde da su spriječili teroristički napad koji su sponzorirali Ukrajinci

11:00 - Ruske vlasti tvrde da su spriječile teroristički napad koji su sponzorirali Ukrajinci u Čegemu, u Kabardino-Balkariji, republici blizu ruske granice s Gruzijom. U izvješću se navodi da su dvojica osumnjičenih ubijena. Za tvrdnje ruskih sigurnosnih službi nisu ponuđeni nikakvi dokazi, prenosi Guardian.

"Federalna služba sigurnosti zaustavila je aktivnosti dvojice ranije osuđivanih ruskih državljana koji su, prema uputama ukrajinskih specijalnih službi, pripremali teroristički čin u gradu Čegemu. Nakon počinjenja zločina planirali su otići u Ukrajinu kako bi sudjelovali u neprijateljskim aktivnostima protiv ruskih oružanih snaga. Na mjestu sukoba pronađena je improvizirana eksplozivna naprava jačine oko 2 kg u TNT ekvivalentu, automatska puška AK-74, pištolj i streljivo", stoji u izvješću.

Britansko ministarstvo obrane: 'Rusi su pojačali obranu oko Kremine'

10:00 - Britansko ministarstvo obrane tvrdi da će se Rusi vjerojatno fokusirati na držanje linije bojišnice u području grada Kremine u regiji Luhansk, u istočnoj Ukrajini. U svom redovnom izvješću iz ministarstva ističu da je Rusija "vjerojatno ojačala obranu oko Kremine na bojišnici u Luhansku jer je pod kontinuiranim pritiskom ukrajinskih operacija".

EU: 'Tijekom zime ćemo pomoći više od 700.000 Ukrajinaca'

9:56 - Izaslanstvo Europske unije u Ukrajini najavilo je da će pomoći "više od 700.000 Ukrajinaca tijekom zime". U današnjem priopćenju za medije ured Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u Ukrajini tvrdi da "pojačava napore kako bi pomogao raseljenim i ratom pogođenim osobama da prežive hladno vrijeme".

"IOM-ova potpora pripravnosti za zimu, koju je omogućio EU, uključuje popravke kolektivnih centara za prognanike, poboljšanja sustava vode, odvodnje i grijanja, popravke oštećenih kuća te opskrbu toplim dekama, posteljinom, madracima i higijenskim potrepštinama", navodi se u priopćenju.

Ljudi masovno bježe iz Hersona

8:52 - Više od 400 ljudi je napustilo Herson od Božića, nakon naglog povećanja intenziteta ruskog bombardiranja grada, piše BBC.

Besplatno zamrzavanje sperme za ruske vojnike

8:30 - Ruski vojnici koji su sudjelovali u ratu u Ukrajini imat će pravo na besplatno zamrzavanje sperme u kriobankama, izvijestila je državna agencija TASS.

TASS je izvijestio da je ministarstvo zdravstva odredilo mogućnost financijske potpore iz saveznog proračuna za besplatno očuvanje i skladištenje spermija za građane mobilizirane za sudjelovanje u posebnoj vojnoj operaciji za 2022.-2024.

U Kijevu oglašena zračna opasnost

8:27 - Na službenom Telegram kanalu Kijeva objavljeno je da je na snazi opasnost od zračnog napada.

Lavrov: 'Svijet za nas nije samo Europska unija'

8:01 - Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je u intervjuu za rusku državnu novinsku agenciju TASS poručio Rusija više ne planira pokretati zajedničke projekte s Europskom unijom s obzirom na to da Zapad učinkovito vodi hibridni rat protiv Moskve. Prema riječima glavnog ruskog diplomata, odnosi između Moskve i EU-a su “na povijesno najnižoj razini”.

“Ubrzo nakon što je pokrenuta specijalna vojna operacija, Bruxelles je krenuo stopama SAD-a i NATO-a u hibridnom ratu protiv nas. Šef EU-ove diplomacije Josep Borrell bio je jedan od prvih koji je pozivao na poraz Rusije na bojnom polju”, istaknuo je Lavrov.

“Naravno, više neće biti ‘business as usual’ s takvim akterima. Ne namjeravamo niti kucati na zatvorena vrata, niti pokretati bilo kakve zajedničke projekte. Hvala Bogu, svijet za nas nije samo Europska unija i imamo puno prijatelja i istomišljenika drugdje”, poručio je.

Osudio je vladajuće elite u EU-u zbog nanošenja štete vitalnim interesima i dobrobiti svojih građana. “Oni su slijedili proturusko vodstvo hegemona preko oceana gotovo u potpunoj poslušnosti, a ponekad čak i nadmašujući (SAD)”, zaključio je.

Preko 70.000 ljudi se vratilo u Izrael

7:57 - Više od 70.000 ljudi, od čega 37,364 Rusa i 14,680 Ukrajinaca vratilo se u Izrael od početka ruske invazije na Ukrajinu, stoji na Twitter profilu NextaTV.

Rusi raketiraju Herson

7:48 - Rusi su u posljednja 24 sata ispalili 33 rakete na civilne mete u ukrajinskom gradu Hersonu, objavila je ukrajinska vojska na Telegramu. Ukrajinski vojni analitičar Oleh Zhdanov kaže da su se borbe intenzivirale, pri čemu je Rusija rasporedila više tenkova i oklopnih vozila na bojišnici.

UN: 'Broj ubijenih civila približava se 18.000'

7:45 - Broj potvrđenih civilnih žrtava u Ukrajini približava se 18.000, prema podacima koje su objavili Ujedinjeni narodi, dok se 10-mjesečni ruski rat protiv susjedne zemlje nastavlja.

Ured visokog povjerenika UN-a za ljudska prava (OHCHR) naglasio je da je stvarni broj ukrajinskih žrtava "znatno veći", ali da je teško doći do pouzdanih podataka s područja prve crte.

Od 24. veljače, kada je Moskva pokrenula svoju sveobuhvatnu invaziju, do 26. prosinca u zemlji je zabilježeno 17.831 civilnih žrtava: poginulo je 6.884, a ranjeno 10.947 ljudi.

Među ubijenima je 429 djece, objavila je agencija UN-a u utorak navečer.

"Većina zabilježenih civilnih žrtava uzrokovana je uporabom eksplozivnog oružja sa širokim djelovanjem, uključujući granatiranje iz teškog topništva, raketnih sustava za višestruko lansiranje, projektila i zračnih napada", navodi se.

Najteže je pogođeno područje Donbasa, koje se sastoji od istočnih regija Donjecka i Luhanska.

Predsjednica Europske komisije, Ursula von der Leyen objavila je na svom Twitteru da je Europska Unija od veljače Ukrajini poslala 77 tona paketa humanitarne pomoći.

Ruski vojnik ide u zatvor jer je odbio otići u Ukrajinu

7:06 - Ruski vojnik Aleksej Breus dobio je od suda u gradu Petropavlovsk-Kamčatskom godinu i osam mjeseci zatvora jer je odbio izvršiti zapovijed u vrijeme rata i nije htio sudjelovati u borbama u Ukrajini.

Na službenim stranicama suda objavljeno je priopćenje o Breusovom slučaju. Sud je izvijestio da je vojnik 6. listopada prekršio Povelju unutarnje službe ruske vojske i stegovnu povelju ruske vojske i nije htio ići u Ukrajinu unatoč proglašenoj mobilizaciji, piše Novaja Gazeta.

Ukrajinska pravoslavna crkva: 'Nemojte nas izbaciti iz Kijeva'

7:03 - Čelnik svjetski poznate Kijevsko-pečerske lavre, metropolit Pavel Lebed, pozvao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da se vjernike Ukrajinske pravoslavne crkve ne izbacuje iz tog pravoslavnog svetišta.

"Dosta nam je neprijatelja koji napadaju naš narod, dosta nam je bijede i tuge dok ljudi gladuju na hladnoći i bez svjetla", rekao je Lebed u video poruci ukrajinskom predsjedniku.

Pozvao ga je da krajem mjeseca Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi ne oduzme vjerske prostore koji se nalaze na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine.

"Želite li ljudima oduzeti i vjeru? Želite li oduzeti i posljednju nadu? Nemojte to činiti", zamolio je Lebed.

Zelenskij je zabranio vjerske organizacije povezane s Rusijom. Ukrajinska služba sigurnosti SBU pretražila je u studenom manastirski kompleks, glavno pravoslavno svetište u Ukrajini. Provedene su racije i u drugim crkvama.

Koncem mjeseca istječe zakup manastira, a Lebed je zatražio da se vjernike ne izbacuje.

Ravnatelj muzeja ih je obavijestio 26. prosinca da im više neće biti dopušteno bogoslužje u tamošnjim crkvama, rekao je Lebed.

Lebed je rekao da ljudi koji nemaju nikakve veze s Pravoslavnom crkvom ne bi trebali vjernicima određivati ​​kada da slave Kristovo rođenje i u koju crkvu da idu.

Kijevo-pečerska lavra, poznata i kao Kijevski špiljski manastir, je najstarije pravoslavno svetište Istočnih Slavena osnovano 1051. godine.

Pravoslavni kršćani čine većinu od 43 milijuna stanovnika Ukrajine. Od raspada sovjetske vlasti, za prevlast u Ukrajini su se nadmetale Ukrajinska pravoslavna crkva, do svibnja ove godine povezana s Moskvom, i neovisna Pravoslavna crkva Ukrajine koja je proglašena ubrzo nakon neovisnosti 1991. Upravu nad svetištem u Kijevu kojeg čini muzeji, manastir, crkve i više povijesnih spomenika do sada su dijelili Ukrajinska pravoslavna crkva i državni muzej Kijevsko-pečerske lavre.

Ruski se vojnici povlače iz ključnih bitki

7:02 - Ruski vojnici napuštaju svoje položaje u ključnim bitkama, priopćila je ovaj tjedan ukrajinska vojska. "Zbog značajnih gubitaka u ljudstvu, u regiji Luhansk povećan je broj slučajeva napuštanja borbenih položaja ruskih vojnika", rekao je Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine u operativnom izvješću izdanom jutros.

"Kako bi održalo kontrolu nad situacijom, rusko vojno vodstvo povećalo je broj patrola i vraćanje dezertera u jedinice", dodali su. U ovom trenutku vode se žestoke bitke u jeku ukrajinske protuofenzive i borbe za vraćanje područja pod ruskom kontrolom, uključujući regiju Luhansk.