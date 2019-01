LAVINE SE SRUČILE NA KUĆU I HOTEL, GRAĐANE UPOZORILI DA SPAVAJU U PRIZEMLJIMA: Severe Weather najavio – stiže najgorih 48 sati

Snježno nevrijeme u Austriji i Njemačkoj odnijelo je 26 života, a prema daljnjim vremenskim najavama opasnost i dalje nije prošla te će s količinom snijega i dalje rasti

U Njemačkoj i Austriji opasnost od lavina je i dalje vrlo visoka, a prema informacijama koje donosi AP zbog ekstremnih zimskih uvjeta dosad je poginulo 26 ljudi.

Velika opasnost od lavina u Austriji je i dalje na snazi, a da je ona nužna potvrđuju i najave o novim padalinama te najnovija lavina koja se sručila na jednu kuću u Vorarlbergu.

Slično je i u njemačkim područjima uz granicu s Austrijom, što potvrđuje i najnovija lavina koja se spustila na hotel u njemačkom Balderschwangu.

Eine Lawine hat ein Hotel in dem abgeschnittenen Skiort #Balderschwang getroffen. Sie ist nach ersten Informationen der Polizei in der Früh abgegangen. Zahlreiche Rettungskräfte sind im Einsatz. pic.twitter.com/55zWMxBQWO — BR24 (@BR24) January 14, 2019

Tisuće odsječene, nema škole

No, vratimo se na Austriju, u Tirolu je proglašen najviši stupanj opasnosti od lavina, a zatvorene su i brojne škole. Zatvorena je i željeznica u Arlbergu. Problem su i neprohodne ceste, pa je tako primjerice u Salzburgu 11.000 ljudi odsječeno od ostatka svijeta. ORF navodi kako je nakon najnovijih lavina 5. stupanj opasnosti proglašen i za Vorarlberg, piše ORF

Dio stanovnika u mjestu Altausseeu je evakuiran jer postoji opasnost da se na njih sruši lavina. Austrijske vlasti upozorile su stanovnike na rubovima šuma da spavaju u prizemljima svojih kuća, jer se pod težinom snijega mogu srušiti i stabla.

Iako se o stanju u ove dvije zemlje najviše govori, snijeg sve više pada i u njima susjednim zemljama kao što su Francuska, Švicarska i Češka.

Novi problemi

Prema prognozi koju je objavio Severe Weather Europe, početkom ovog tjedna očekuje se novi prodor hladnog zraka koji dolazi s Atlantika te će prijeći sjevernom, središnjom i istočnom Europom, te donijeti i vrlo snažne snježne oluje u Alpama.

Isti portal navodi da će unatoč činjenici da je u velikom broju austrijskih i njemačkih regija već napadalo 350 i 500 cm snijega, no da se očekuje i još dodatnih najmanje 100 do 120 cm svježeg snijega do utorka. “Po život opasne situacije s prijetnjom velikih lavina povećat će se nakon što napada još snijega”, stoji u upozorenju portala Severe Weather Europe.