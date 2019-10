LAKA PITANJA BILA SU ‘ZICERI’ ZA ŠUICU: Kontroverzni kolega ju je umalo spasio od jedinog pitanja o porijeklu njene imovine

Novinari iz Bruxellesa komentirali su kako je ovo bilo ‘jedno od najdosadnijih saslušanja u povijesti’, a bivša dopisnica komentira kako se zapravo radilo o ‘trgovini ustupcima’

Unatoč protivljenju Zelenih te radikala, Dubravka Šuica je nakon jučerašnjeg ispitivanja, dobila zeleno svjetlo za poziciju potpredsjednice Europske komisije i povjerenice za demokraciju i demografiju.

“Europski parlament mi je kao dom”, na početku svog govora je rekla Šuica, koja je ispitana u večernjim satima, kada u zgradi Europskog parlamenta nema mnogo ljudi. Rušenje kandidata iz Mađarske i Rumunjske, koji su bili nominirani za Šuičinu poziciju, izgleda, zadovoljilo je apetite za međusobno optuživanje između pučana i socijaldemokrata, dvaju glavnih blokova u parlamentu.

Blagi prema Šuici

“Bilo je ovo jedno od najdosadnijih saslušanja u povijesti Parlamenta”, komentirao je jedan od briselskih dopisnika. Ante Božič, novinar slovenskog Pop TV-a, u razgovoru za Deutsche Welle je rekao da je Šuica bila suverena na općenitim pitanjima demokracije i demografije, ali je diplomatski uzmaknula na pitanjima o pravu na pobačaj i reproduktivnim pravima. Upravo to su joj zamjerili Zeleni, iako se ona opravdala preokupacijom drugim temama.

“Mislim da su članovi odbora bili vrlo blagi prema njoj. U prva dva sata nije bilo nijednog oštrijeg pitanja. Mogli bismo kazati da su to bili ziceri za gospođu Šuicu, s kojima nije imala problema”, rekao je Božič koji je i u svome javljanju istaknuo i to da je kao profesorica engleskog jezika prilično grubo vladala njime.

Žrtva koju je podnijela obitelj

“Zicer” za Šuicu je bilo i izbjegavanje pitanja o imovini, s obzirom na to da je nesrazmjer između njenih primanja i velike imovine izazvao buru u javnosti. Naime, mediji su, uz imovinu iz imovinske kartice, otkrili i da Šuica posjeduje 12-metarsku jahtu te da je njena kćer kupila stan od 92 kvadrata u Zagrebu i otplatila ga gotovinom. No, jedino pitanje o tome joj je postavio njemački eurozastupnik Martin Sonneborn.

Zanimljivo je da je predsjednik Odbora za ustavna pitanja Antonio Tajani, inače javnosti poznat po svojim izjavama o teritorijalnom posezanju za Istrom i Dalmacijom, odmah pokušao spriječiti odgovor na to pitanje, obrazlažući kako to nije tema ispitivanja i da njegov odbor nije imao primjedbi. No, Šuica je ipak odgovorila kako je je sve prijavila, a porijeklo imovine objasnila je “pristojnom plaćom” supruga kapetana i “žrtvama koje je podnijela” njena obitelj.

Viši interes

I to je bilo sve, iako je Tajanijev odbor ranije zbog sumnje u sukob interesa i peripetija oko imovine ranije odbio već spomenutih dvoje povjerenika iz Mađarske i Rumunjske. Iako je “lista za odstrel” europskih povjerenika zbog korupcijskih skandala poveća, čini se kako je to sve samo paravan.

“Povjerenički su aranžmani utjecali na stroža pravila igre tek nakon što je Martin Bangemann po isteku mandata dobio mjesto u španjolskoj telekomunikacijskoj tvrtki čime je nastavio na terenu na kome je djelovao kao povjerenik. Zbog toga je ostao bez mirovine zarađene tijekom povjereničkog staža. U praksi EU članica je da se ostavke daju nakon naoko sitnih incidenata, iz moralnih razloga, no nitko nije zaglavio jer je, u interesu domaćih biznisa, zatvarao oči pred kršenjem međunarodnog embarga. Kandidatima za EK spočitava se svašta, po ideološkim linijama, no proći će postoji li nekakav viši interes. Sve je to trgovina ustupcima”, ukazuje Lada Stipić Niseteo, dugogodišnja dopisnica iz Bruxellesa.

Izdvojila je Nevena Mimicu kao relativno nepoznatog povjerenika, koji je bio vrlo uspješan u svome radu. Treba vidjeti kakva će u svome mandatu biti Šuica.