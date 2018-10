KUSTURICA OTKRIO MANJE POZNAT DETALJ O DODIKU: ‘Očevim tamićem vozio je papriku, luk i krumpir na zagrebačke tržnice’

“Bodovi koje je stjecao u životu izraz su čiste inteligencije. On je počeo na zagrebačkoj pijaci tako što je očevim ‘tamićem’ prebacivao paprike, luk i krumpir od te pijace do ove velike”, opisao je Kusturica svoga prijatelja Milorada Dodika usput elegantno odbivši ponudu da mu bude savjetnik

Novoizabrani srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je pršologa tjedna da će, kada stupi na tu dužnost, za savjetnika imenovati svjetski slavnog redatelja Emira Kusturicu s kojim je inače veliki prijatelj.

No, Kusturica je elegantno odbio ponudu ustvrdivši, kako piše Dnevni avaz, da je Dodik izuzetno inteligentan čovjek kojemu ne trebaju savjetnici.

“On je jedan neponovljiv čovjek”

“Ja sam njemu bio savjetnik otkako se znamo. On je čovjek kome u suštini ne trebaju savjetnici, ali koji voli čuti ono što mu je duhovito i što je na neki način interpretacija stvarnosti”, izjavio je Kusturica za Televiziju Prva.

Redatelj je nastavio hvaliti Dodika kao osobu koja “u svakom pogledu predstavlja simbol opstanka”, a otkrio je i široj javnosti manje poznati detalj iz Dodikove biografije.

“Milorad Dodik je jedan neponovljiv čovjek. Bodovi koje je stjecao u životu izraz su čiste inteligencije. On je počeo na zagrebačkoj pijaci tako što je očevim ‘tamićem’ prebacivao paprike, luk i krumpir od te pijace do ove velike. Pokazalo se da je to jedna energija koju teško da itko može nadmašiti”, kazao je Kusturica.