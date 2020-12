KURZ POD ŽESTOKIM NAPADOM: Zbog njegove teorije o uvozu virusa s Balkana zovu ga neofašistom: ‘Ta izjava je nečuvena’

Analiza austrijske Agencije za zdravlje i sigurnost hrane (Ages) također opovrgava podatak koji je Kurz iznio

Izjava austrijskog kancelara Sebastiana Kurza o tome kako su “povratnici iz zemalja porijekla vratili zarazu u zemlju”, čime je prozvao Austrijance porijeklom iz balkanskih zemalja, ne prestaje izazivati reakcije od strane brojnih javnih ličnosti.

Poznati novinar austrijske državne TV Armin Wolf, koji je više puta proglašen najboljim austrijskim novinarom, suočio je Kurza s njegovom izjavom te prokomentirao kako njegovo prebrojavanje krvnih zrnaca velik broj ljudi migrantskog porijekla smatra “uistinu nečuvenim”, piše tportal.

Urednik tjednika Falter – Florian Klenk Kurza je pak nazvao “neofašistom koji pokušava podijeliti naciju u trenucima krize”, dok je matematičar i statističar Erich Neuwirth kazao kako se ne može se načuditi podacima koje je iznio austrijski kancelar. “Ne znam odakle bi kancelar mogao dobiti ove brojeve. Ne znam za brojeve koji išta govore o migraciji ili nacionalnosti.”

Ausländer sind schuld an der Corona-Welle? Ich bin sehr erstaunt über diese Aussagen. Mit den Gesetzen der Mathematik sind sie nicht so recht vereinbar. Ich glaube, hier gibt es ein Missverständnis mit der Natur von Exponentialfunktionen. (Thread) https://t.co/Jj0yxoeRMu — Florian Aigner (@florianaigner) December 2, 2020

Kazao je i kako Kurzova izjava nije kompatibilna sa zakonima matematike: “O uvozu zaraze tijekom ljeta moglo bi se govoriti da je broj slučajeva u zemlji bio nula i da su je putnici ponovno donijeli. To se nije dogodilo, nikad nismo imali nula slučajeva”, rekao je.

Opovrgnute brojke

I analiza austrijske Agencije za zdravlje i sigurnost hrane (Ages) također opovrgava podatak koji je Kurz iznio gostujući u emisiji državne televizije ÖRF, kad je rekao kako su povratnici iz zemalja porijekla od 10. do 23. kolovoza donijeli trećinu novih zaraza.

“Udio slučajeva korone koji bi se mogao pripisati ‘zapadnom Balkanu’ iznosio je od 29 do 34 posto, no informacije treba gledati isključivo zemljopisno, a one se nikako ne odnose na nacionalnost zaraženih ljudi”, tvrdi agencija, dodajući da se pod pojmom ‘zapadni Balkan’ u njihovoj analizi podrazumijevaju i ljetovanja Austrijanaca u Hrvatskoj.