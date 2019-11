KUPILI SU KUĆU NA SICILIJI ZA 7.5 KUNA: Činilo se predobro da bi bilo istinito, evo što se dalje događalo. Nisu očekivali da će ispasti ovako

‘Ovaj kutak Sicilije je divlji, netaknut, zelen i nenatrpan ljudima. Radi se o idealnoj startnoj poziciji za istraživanje ostatka Sicilije’

Činilo se kao da je to ponuda predobra da bi bila istinita. Nova kuća, i potencijalno cijeli nov život, na rasprodaji u suncem okupanom ruralnom području u Italiji – po cijeni od samo jednog eura. Tijekom posljednjih nekoliko godina brojni maleni gradići od Sicilije na jugu pa sve do onih na sjeveru Alpi nudili su takve jeftine dogovore u nadi da će u osamljena područja dovabiti nove stanovnike.

Ove su ponude obišle svijet, o njima je pisao i CNN, koji sada donosi priču o “građanima za 1euro”, kako ih nazivaju lokalci, i njihovim iskustvima. Mnoge je zanimalo je li se doista netko odlučio za ovaj “deal”, i ako jesu, kako je sve ispalo po njih? Postoje li neke “cake” i je li ime isplatilo?

Kućica za sitniš

Morgane Guihot, originalno iz Nantesa u Francuskoj, bila je među prvim kupcima u Mussomeli, prelijepom gradiću u srcu Sicilije poznatom po uskim antičkim uličicama koje su okružile raspadajući vrh citadele. Ona i suprug odlučili su da kućicu za sitniš koriste kao svoju drugu obiteljsku kuću, piše CNN Travel.

Većina ponuda ipak je od kupaca tražila da se obavežu na investiranje u renovacije, a 27-godišnja Guihot i njezin 31-godišnji suprug na tome nisu štedjeli. Trenutno završavaju obnovu kuće, obojali su zidove i popravili podove, a ostalo im je još riješiti kupaonici.

“Oboje smo renovatori i zanima nas dizajn pa smo većinu posla obavili sami, bilo je uzbudljivo promatrati kako naša dvosobna kuća ponovno oživljava. Panoramska terasa je jednostavna spektakularna”, rekla je Francuskinja. Obitelj u kojoj je i dvoje male djece ovu će kuću koristiti kao vikendicu tijekom božićnih i ljetnih praznika.

Šarmantno mjesto i ljubazni lokalci

“Privukla nas je atraktivna ponuda u Mussomeli u usporedbi sa skupocjenim tržištem u Francuskoj gdje smo prvotno tražili kuću za odmor. Ono što nas je posebno oduševilo jest šarm ovog mjesta, preslatko je i lokalci su vrlo ljubazni”, ispričao je par.

Gradić Mussomeli u blizini je prelijepih destinacija na Siciliji i nije totalno izoliran, za razliku od ostalih seoskih mjesta. Mussomeli ima sve što trebate – trgodine, supermarkete…

“Možete lako imati kul životni stil, jednostavno je odlično”, kazala je Guihot. Prema priči ove obitelji, neugodnih iznenađenja nije bio.

“Svu su ljubazni, a žene koje rade u agenciji za nekretnine pomagale su nam pri svakom koraku, papirologiji i prijevodu kojeg smo trebali. Prošlo je bolje nego što smo očekivali, čak je i kuća bila u boljem stanju nego što smo se nadali. Ovo bismo napravili ponovno”, rekla je.

Belgijanac svoju kuću platio 10.000 eura

Dok je ova obitelj odlučila prihvatiti bagatela ponudu od jednog eura, ima i kupaca koji su se odlučili za skuplje kuće u boljem stanju. Nakon dugotrajne turneje po kućama vrijednim jedan euro u Mussomeliju, beglijski biznismen Patric Janssen odlučio se za superiorniju varijantu s većom cijenom, koju je kompletno obnovio.

I njega je kao i mnoge privukla nevjerojatno jeftina ponuda domova i prilika da totalno preokrene svoj život.

“Da budemo potpuno isreni, nismo kupili kuću od jednog eura. Pokazali su nam otprilike 25 starijih kuća, neke su doista trebale ozbiljno obnovu, pa smo se naposlijetku odlučili za pristojnu trosobnu kuću koju smo platili 10.000 eura i još nešto novca uložili u renovaciju”, priznao je Belgijanac.

Renovirao je nekretninu

No nije samo loše stanje kuća koje je promatrao ono što ga je odagnalo od kuće za jedan euro. “Shvatio sam da ću kupovinom boljeg doma kojeg ću malo renovirati imati novu kuću koja će mi puno dulje trajati. I za 20 godina kuća će biti u savršenom stanju, a moći će je dalje koristiti i moja djeca i unuci”, rekao je Janssen koji se toliko zaljubio u mjestašce da sada razmišlja da to postane mjesto u kojem će se umiroviti.

“Sicilija je vrlo blizu, to je tek dva sata leta avionom od Belgije. To je definitivno velik plus ako dolazite iz neke europske zemlje”; rekao je.

Jednostavniji i ugodniji život u miru

Mussomeli je, u usporedbi s frenetičnim Bruxellesom, sasvim drugi svijet, kaže Janssen. “Ljudi u Belgiji se ne mogu opustiti. Ovdje je život jednostavniji, grad je ugodan, a priroda koja ga okružuje je magična. Idealno je za punjenje baterija i detoksikaciju”, kazao je Belgijanac čija kuća ima i panoramsku terasu s koje pogled puca na krovove starih kućica, crkvi i uske uličice.

“Ovaj kutak Sicilije je divlji, netaknut, zelen i nenatrpan ljudima. Radi se o idealnoj startnoj poziciji za istraživanje ostatka otoka”, rekao je Janssen koji također nije imao problema pri kupovini. Papirologija je brzo riješena i ispalo je lakše nego u Belgiji.