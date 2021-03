KRVAVA NEDJELJA U MIJANMARU: U prosvjedima protiv vojnog puča najmanje 18 mrtvih, vojska uvodi izvanredno stanje

Hunta na vlasti u Mijanmaru uvela je u nedjelju navečer izvanredno stanje u dvjema općinama na širem području Yangona, izvijestila je državna televizija.

U Yangonu, gospodarskom središtu zemlje, u općini Hlaing Tharyar policajci i vojnici sukobili su se s prosvjednicima naoružanim palicama i noževima, koji su se skrivali iza provizornih barikada i razbježali se kada su sigurnosne snage zapucale.

“Mogu potvrditi da je 15 ljudi izgubilo život”, rekla je liječnica za AFP, dodajući da je obradila petnaestak ozlijeđenih osoba i da očekuje da će broj mrtvih rasti.

Taj je broj podcijenjen, misli Udruga za pomoć političkim zatvorenicima koja prati broj uhićenih i poginulih nakon državnog udara.

Video sent to me shows what happened in Hlaing Thayar, industrial zone in #Yangon earlier. After more than 7 hours now residents there tell me #Myanmar #military forces still shooting & been doing so non-stop today. Unclear number of deaths/injuries there #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/1dN1tMHd7i

— May Wong (@MayWongCNA) March 14, 2021