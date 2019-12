KRUŽE LAŽNE SNIMKE MALČANSKOG BERBERINA KAKO SE PROBIJA KROZ ŠUMU: Stručnjaci uvjereni da će ponoviti kazneno djelo

U Srbiji i dalje traje potraga za ‘Malčanskim berberinom’ koji je oteo 12-godišnju Moniku K.; vjeruje se da posjeduje psihopatsku strukturu ličnosti zbog koje je sposoban ponoviti isto djelo

Iako je 12-godišnja Monika K. iz Suvog Dola, koju je oteo Ninoslav Jovanović, poznatiji kao “Malčanski berberin”, pronađena je te se nalazi na sigurnom u niškoj bolnici, za njezinim otmičarem se i dalje traga. Vještačenjem je još 2005. godine utvrđeno da Jovanović nije psihički bolestan, ali da ima psihopatsku strukturu ličnosti.

Psiholog Zoran Musterović objasnio je za Blic o kakvom psihološkom profilu je zapravo riječ. “Na osnovi svega što u javnosti čujemo o njemu može se zaključiti da je riječ o osobi koja pokazuje defekt unutrašnje kontrole. To je onaj vid samokontrole kada se nalazimo pred izborom da kažemo hoću ili neću nešto napraviti. Ono što je dalje karakteristično za ovakve osobnosti je posjedovanje neprijateljske agresije, odnosno potreba da se druge osobe ponize i degradiraju. Takve ličnosti smatraju da im je sve dozvoljeno, te su spremne čak i ubiti.”

OVAKO IZGLEDA KUĆA U KOJOJ JE ‘MALČANSKI BERBERIN’ ZATOČIO MONIKU (12): Posvuda je razbacana odjeća, ostaci hrane, lijekovi…

Živi ‘izvan svijeta’

Prema njegovom mišljenju, Jovanović ima niži koeficijent inteligencije, manjak socijalne zrelosti i socijalne kompetentnosti, tako da živi “izvan svijeta” tj. van uobičajenog društvenog poretka i ne osjećaju se sigurno u toj sredini jer nemaju vještine u komunikaciji.

“Osobe takvog psihološkog profila često impulsivno reagiraju na stresne situacije, zatim koriste prekomjernu agresiju. Takođe, slučajan izbor žrtve je ponekad karakterističan za takve osobe, što ne znači da će oni odabrati bilo koga, ali može da se dogoditi da mu se baš određenog dana ‘složi’, naiđe autom, vidi žrtvu i učini takav korak”, objašnjava Musterović.

Ritual šišanja, koji Jovanović primenjuje nad svojim žrtvama, prema ovom psihologu, vjerojatno potječe iz djetinjstva, “jer opće je poznato da mnoga djeca odbijaju i osjećaju nelagodu kada im se šiša kosa. Ali to se svakako ne može tretirati kao olakšavajuća okolnost.”

MALČANSKI BERBERIN ZAPRIJETIO: Ovo su njegove posljednje riječi prije nego što je pustio djevojčicu

Vjerojatno ponavljanje djela

Prije nešto više od godinu dana doktorica Jelena Mladenović, načelnica sudske psihijatrije u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Gornjoj Toponici, u razgovoru za Blic rekla da se od “Malčanskog berberina” može očekivati s velikom vjerojatnošću ponavljanje kaznenog djela.

“S obzirom na to da se radi o poremećaju strukture ličnosti, a ne o bolesti, to su obrasci koji su oformljeni. Društvo ga može samo kontrolirati. I to što se nikada neće promijeniti, a kazneno djelo je počinio iz karakteristika ličnosti, a ne iz duševne bolesti, to je s njim tu i dalje. Zato smatram da netko s opisanim načinom ponašanja i strukturom ličnosti može ponoviti kazneno djelo”, rekla je Mladenović.

OČI U OČI S MONSTRUMOM: Heroj koji je pronašao otetu djevojčicu opisao trenutak kad s sreo s opakim ‘malčanskim brijačem’

Lažni snimci hvatanja berberina

U međuvremenu, društvenim mrežama proširili su se snimci na kojima je, navodno, prikazan Ninoslav Jovanović u bijegu. Uz snimak, tvrdi se da je i uhićen. Kako prenosi Kurir, radi se o lažnim snimcima i mnogi vjeruju da je riječ o insertu iz video igrice. Na snimkama se vidi silueta čoveka koji ide od kuće do kuće, kao da se pokušava sakriti.

Nakon što u njima ne pronađe sklonište, počinje bježati kroz šumu.