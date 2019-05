KRIZA U VENEZUELI ODNIJELA PRVU ŽRTVU, AMERIČKA VOJSKA JE U ‘NISKOM STARTU’: Bivši zapovjednik NATO-a objasnio što to znači

Sve je veći interes za ulogu američke vojske u aktualnoj krizi u Venezueli

Nakon što je u kolovozu 2017. godine predsjednik SAD-a Donald Trump po prvi put rekao da je moguć oružani odgovor u slučaju Venezuele, sve je veći interes za ulogu američke vojske u aktualnoj krizi u toj zemlji, piše Business Insider. Ministarstvo obrane malo toga je reklo vezano za planiranje i potencijalne akcije u toj južnoameričkoj zemlji, gdje su politička i gospodarska previranja uzrokovala teško stanje i dovela do međunarodne osude predsjednika Nicolasa Madura.

Međutim, posljednjih dana, admiral američke ratne mornarice, Craig Faller, šef zapovjedništva US Southern Command, koje nadzire američke operacije južno od južne meksičke granice, rekao je da su njegove snage “u niskom startu”.

Iako, doduše, Faller nije pojasnio što to točno znači, James Stavridis, umirovljeni admiral koji je vodio južno zapovjedništvo i bio vrhovni saveznički zapovjednik NATO-a, u utorak je objasnio što se događa u zapovjednom stožeru Miamija. “Njihov je zadatak gledati širom cijele hemisfere na jug”, rekao je Stavridis tijekom gostovanja u radijskoj emisiji Hugha Hewitta, tijekom kojega je Fallera nazvao “vrhunskim časnikom”.

Ne pripremaju se za invaziju, ali…

Dodao je pritom da fraza “u niskom startu” znači da izvlače sve operacijske planove, traže gdje se sve mogu američke vojne snage rasporediti u regiji, posebno pomorske snage na Karibima, ali i u zraku, na moru i zemlji.

“To ne znači da se pripremamo za invaziju na Venezuelu ili pokretanje vojnih udara. Ne pripremamo se. No, to znači da vojska mora biti spremna na sve, od zaštite američkih građana, a u Venezueli ih ima na desetke tisuća, ako ne i više od 100.000, do obavještajnih službi i do, kao što čujete od Trumpa, razmatranja embarga Kubi.”

Vezano za Trumpovu prijetnju nametanja “punog i potpunog embarga” i “sankcija najviših razina” Kubi, u slučaju da Havana ne okonča svoju podršku Maduru, Stavridis je rekao kako južno zapovjedništvo razmatra značenje te “interesantne” izjave vrhovnog zapovjednika.

Kuba kao ‘zločinac u regiji’

“Sve što možemo učiniti kako bismo utjecali i pritisnuli Venezuelu i nastavili s nužnom tranzicijom prema demokraciji, trebali bismo učiniti…”, izjavio je Faller pred odborom oružanih snaga u utorak, kada je svjedočio uz šefa američkog Sjevernog zapovjedništva i visokih dužnosnika ministarstva obrane.

Također je opisao Kubu kao “zločinca u regiji i u Venezueli” te rekao da Havana štiti Madura i unutarnji krug, kao i da je infiltrirala vojne i obavještajne službe. “Prema tome, pritisak na Kubu je dobra stvar. Maksimalni pritisak je dobra stvar”, rekao je Faller.