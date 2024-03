NOVO:

Kriminolog iznio tri nelogičnosti: 'Majka je zbog neslaganja više puta davala izjavu'

19. 57 - Marko Nicović, bivši načelnik beogradske policije za Kurir je komentirao nestanak djevojčice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Činjenica je da sama nije mogla otići. Najbliži granični prijelaz je samo 30 minuta od Banjskog Polja i zao bi trebalo detaljno provjeriti svakoga tko je prešao granicu od trenutka nestanka i to u oba smjera", kazao je Nicović. Objasnio je da je trgovina djecom Dankinih godina u porastu. "Zbog toga bi sljedeći korak trebala biti provjera graničnih prijelaza. Ako je dijete, kako se pretpostavlja, nestalo u tišini, to znači da je oteto na profesionalan način ili da svjedoci nestanka nemaju neka saznanja", dodaje Nicović.

Dejan Radenković, kriminolog i bivši pomoćnik načelnika Uprave kriminalističke potrage izjavio je da su za daljnju istragu ključne stvari koje su zasad nejasne. "Policija je po nestanku djevojčice brzo i efikasno pretražila teren i ispitala sve osobe. Teren je detaljno pretražen i sada se intenzivnije prelazi na drugi pravac istrage - ispitivanje svih iz obitelji, prvenstveno majke koja je svjedok i koja je prijavila nestanak", objašnjava Radenković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prema njegovim riječima, u izjavama majke Ivane Ilić postoje neslaganja koja bi trebalo provjeriti. "Zbog tih neslaganja, majka je više puta davala izjavu u policiji. Ipak je ostalo nekih nejasnoća. Prvo, zašto je prošlog utorka došla vidjeti je li imanje dobro za život njenog svekra i svekrve ako je znala da njena obitelj ne odobrava da se tu dosele. Drugo, je li fotografija male Danke nastala baš tog dana i zašto je slikana u odjeći u kojoj je nestala. Treće, bitno je utvrditi jesu li pozivi i poruke brisani zato što su povezani sa slučajem ili je to rutinski radila i ranije", zaključuje Radenković.

U Banjsko Polje stigli inspektori iz Beograda. Susjed: 'Ima čudnih stvari'

14.45 - Kako doznaje Blic, inspektori iz Beograda stigli su u Banjsko Polje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Današnja potraga u kojoj su sudjelovali i helikopteri uznemirila je stanovnike Banjskog Polja. Mještanka je za Kurir izjavila kako smatra da nema šanse da se radi o otmici djeteta.

"Toliko slučajnosti na jednom mjestu jednostavno je nemoguće. Ovo je miran kraj, možeš u svako doba izaći na ulici i ništa ti se neće dogoditi. Ovdje svi sumnjamo u dvije varijante. Ili je riječ o tome da je dijete već daleko odavde ili se nažalost bespotrebno nadamo da ima šanse da se potraga završi sretno", kazala je mještanka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedan od susjeda upozorio da u slučaju ima "nekoliko čudnih stvari". "Susjed koji je vozio sporni zeleni 'punto' vidio je dijete oko 13:50 pored kuće koja se nalazi na nekoliko metara od vikendice gdje je bila s majkom i bratom. Čovjek je mislio da je to unuk od susjeda pored čije je kuće bila djevojčica, zato je samo prošao dalje", ispričao je susjed. Dodao je da ne postoji šansa da je dijete samo došlo do tog dijela puta. "Dvogodišnji dijete nema veliki korak da može sama doći do tamo", kazao je susjed.

Policija je ponovno s lopatama i ostalim oruđem krenula prema kući gdje je nestala mala Danka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Policijski auto u kojem su se nalazile lopate i ostalo oruđe prošao je kroz Banjsko Polje i otišao do mjesta gdje je Danka zadnje viđena, pište Telegraf.rs.

Još uvijek nije poznato hoće li ih pripadnici MUP-a upotrijebiti kako bi kopali na spomenutom području.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon što su jučer policajci s majkom prošli mjesto gdje je mala Danka nestala kako bi im pokazala svaki korak i detalj, nastavljena je pretraga terena, a to mjesto prelijeću i helikopteri MUP-a. Po nalogu ministra unutrašnjih poslova helikopteri će nadlijetati i promatrati područje na kojem je nestala djevojčica.

RANIJE:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Majka nestale dvogodišnje djevojčice Danke Ilić, prema neslužbenim informacijama portala Nova.rs, u pratnji policije bila je jučer na mjestu gdje je djevojčica posljednji put nestala.

Kako doznaje portal, policija je majku odvela na lice mjesta kako bi im pokazala svaki korak i detalj od dana nestanka djevojčice kako bi rekonstruirali njihovo kretanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I dalje se traga za dvogodišnjom djevojčicom Dankom Ilić iz Bora u Srbiji čiji je nestanak prijavljen u utorak. Policija i spasilački timovi jučer su pretraživali područje oko kuće, šume i tunele, a potraga se nastavlja i danas.

Brojni mediji iz Srbije prenose da će se možda pretraživati i Borsko jezero.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Majka djevojčice jučer je ponovno, peti put, bila na razgovoru u policijskoj stanici, a otac je prošao poligraf.

Majka je bila ponovno saslušavana jer je posljednja koja je vidjela kćer prije nestanka, ali i zbog informacija koje stižu policiji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prvi dio potrage ukazao je na to da nije bilo ad hoc nestanka djevojčice. Drugi dio potrage sada je fokusiran i mnogo je ozbiljniji, u smislu prikupljanja podataka o tome što bi mogao biti motiv nestanka" - rekao je za Blic Bratislav Timotijević, umirovljeni inspektor kriminalističke policije u Nišu.

Policija sada detaljno provjerava sve okolnosti majčine prijave nestanka te što se sve događalo od Dankina nestanka do dolaska prvih patrola policije te što su one zatekle na mjestu događaja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Majčin je mobitel poslan na analizu, a policija provjerava sve iskaze. To ne znači da je netko osumnjičen već su detaljne provjere članova obitelji u ovakvim slučajevima uobičajene.

Jučer je priveden i policajac za kojeg se sumnja da je odavao detalje istrage.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, Danka Ilić nestala je u utorak u 13:45 u borskom naselju Banjsko Polje. Ima smeđu kosu i oči i visoka je oko 85 centimetara. U trenutku nestanka imala je maslinasto zelenu jaknu, ljubičaste hlače, crne patike i kosu vezanu u rep.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak: 'Logičan scenarij je da je Danka oteta zbog problema u obitelji'