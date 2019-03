KRIMINAL KAO OBITELJSKI POSAO: Zavladali su balkanskim podzemljem i za sobom ostavili dugačak krvavi trag

Motivi ubojstva dvojice braće Vidaković nisu u potpunosti rasvijetljeni, međutim vjeruje se kako su bili ubijeni upravo zbog kriminala

Posljednjih nekoliko godina kriminal u Srbiji postao je obiteljski posao, a u tom svijetu istaknulo se pet obitelji koje su prednjačile u kriminalnim radnjama. Bilo da je riječ o pljačkama, premlaćivanju, dilanju, pa sve do ubojstava, piše Blic.rs.

Vladimir i Miloš Vidaković

Vladimir i Miloš Vidaković posljednji su koji su platili najvišu cijenu za angažman u kriminalnom podzemlju. Motivi ubojstva dvojice braće nisu u potpunosti rasvjetljeni, međutim vjeruje se kako su bili ubijeni upravo zbog svojih kriminalnih radnji.

Naime, Miloš je bio ubijen 2013. godine ispred više stotina svjedoka, a njegov brat nedavno je umro u sumnjivim okolnostima u Kolumbiji i vjeruje se kako ga je ubila konkurentska skupina. Braća su radila na poslovima trgovine droge.

Braća Vavić

Jedna od najpoznatijih beogradskih obitelji Vavić sastoji se trojice braće koji se već godinama drže zajedno, kako u svakodnevnim tako i u kriminalnim aktivnostima. Posljednjih godina braća Vavić česta su na naslovnici medija zbog bogatog policijskog dosjea, a posebno su privlačni javnosti zbog svoje povezanosti s navijačkim skupinama.

Najstariji brat Aleksandar se često spominje kao vođa skupine navijača NK Partizana ‘Alkatraz’, iako je prije toga predvodio suparničku skupinu ‘Belgrade boys’ koji podržavaju Crvenu Zvezdu.

Više puta se našao usred raznih okršaja, pa je tako u sačekuši na na Tašmajdanu u veljači 2012. godine ranjen u zdjelicu. Njegov mlađi brat Nikola ove je godine osuđen na šest mjeseci kućnog pritvora jer je pretukao djevojku ispred jednog beogradskog splava prošlog ljeta, a policiji je postao poznat od 2008. godine kada je prvi puta uhićen. Nikola Vavić uhićen je zbog trgovine trgovine drogom i držanja oružja zbog čega je 2010. godine osuđen na tri i pol godine zatvora, a više puta bio je dio kriminalnih obračuna, bilo da je on sam pucao ili su na njega pucali.

Najmlađi brat Đura Vavić osuđivan je za više kaznenih djela. Naime, on je uhićen 2011. zbog sumnje da je otimao dilere koji su odbijali prodavati heroin za ekipu s Karaburme. Njega se sumnjičilo da je otimao dilere sa suradnicima, te ih odvozio na periferiju grada i na njima se fizički iživljavao sve dok nisu ponovo pristali da rade. Njega su pokušali ubiti u listopadu 2014. godine, kada je na njega dok je vozio automobil ispaljeno više hitaca.

Braća Šaković

Milić Minja, Miloš i Marko Šaković godinama se spominju kao osobe interesantne sigurnosnim snagama u Crnoj Gori, a kako se sukob zaraćenih crnogorskih klanova prenio i na srpske ulice, poznati su i srpskoj javnosti.

Naime, Milić i Marko osuđeni su za ubojstvo Miroja Baošića koji je 2005. godine ubijen u sačekuši ispred svoje kuće. Sukob između Baošića i Šakovića datirao je od ranije, a Baošić je 2004. godine teško ranio Marka Šakovića koji je tada imao 19 godina. Srpska javnost zainteresirala se za Milića kada je za njim tragala beogradska policija zbog sumnje da je sudjelovao u likvidaciji Aleksandra Stankovića zvanog Sale Mutavi. Miloš Šaković ubijen je u pucnjavi u jednom kafiću u Podgorici, a kraj njega poginuo je Radivoje Jovanović kao kolateralna žrtva.

Ono što je neobično u obitelji Šaković u tome što je Milić bio u škaljarskom klanu, a Miloš u kavačkom klanu. Izvori bliski kriminalnim krugovima objasnili su da njih dvojica duže vrijeme nisu bili u dobrim odnosima.

Braća Šaranović

Ako se piše o braći koja je sudjelovala u kriminalnim aktivnostima, treba spomenuti sada već pokojnog Branislava i Slobodana Šaranovića. Oni su počeli s kriminalnim aktivnostima u ’70-ima, iako je tada u kriminalnom podzemlju bio poznat samo Brane, dok je Slobodan bio tada jedan od najboljih studenata medicine u Jugoslaviji.

Njihov dosje možda ne može potkrijepiti priču o tome da su bili jedni od najvećih kriminalaca na prostorima bivše Jugoslavije, smatra se kako je to bilo zbog podrške obavještajnih krugova koju su uživali.

Oni su držali neke od najpoznatijih kasina, a biznis se ubrzo proširio na Srbiju, Crnu Goru, Njemačku, pa sve do Hong Konga. U svojem vlasništvu imali su beogradski kasino ‘Slavija’ i ‘Partizan’, a njihov kodeks ponašanja nitko nije smio prekršiti. Branislav je ubijen 2009. godine, a Slobodan je ponudio tada iznos od milijun eura za svaku informaciju koja bi mogla da dovede do Branislavovih ubica. Sam Slobodan ubijen je osam godina kasnije i to kada se nalazio u svojoj redovitoj šetnji. Vjeruje se kako su oba ubojstva posljedica sukoba razaćenih obitelji, Bojović i Šaranović.

Braća Roganović

Neke od specijalnosti obitelji Roganović su ubojstva, pokušaji ubojstva i lihvarnosti. Naime, otac, dva brata i bratić su pripadnici jedne od najpoznatijih kriminalnih obitelji Crne Gore, koja je bliska kavačkom klanu.

Nakon ručka u jednom restoranu, Vladimir Roganović ubijen je prošle godine u Beču. Vladimir je služio zatvorsku kaznu u Srbiji zbog lažiranih dokumenata. U Crnoj gori bio je osumnjičen za lažnu dojavu bombe u klubu koji je bio u vlasništvu ljudi bliskih škaljarskom klanu.

Duško Roganović dobro je poznat u podzemlju Crne Gore. Naime, on je teško ozlijeđen u eksploziji podmetnute bombe u travnju 2017. godine. On je tada izjavio da ne zna tko bi mogao da mu podmetne bombu ispod automobila, budući da nije ni s kim u sukobu. Njihov brat Šćepan najmanje je poznat javnosti, no poznat je policiji zbog lihvarenja.