KRENULA DEPORTACIJA MIGRANATA IZ VUČJAKA: Policija zabranila novinarima prilazak divljem kampu na tri kilometra

OIM je poručio da će ta organizacija raditi premještanje, a ono će biti isključivo zasnovano na dobroj volji migranata

Novinari i medijske ekipe bile su prisutne mjesecima u divljem migrantskom kampu Vučjak kraj Bihaća, no to im više neće biti omogućeno. Kako javlja Klix.ba, policija je danas novinarima zabranila prilazak kampu na čak tri kilometra. Razlog za to je navodno sigurnost, a upravo je zbog te odluke Upravni odbor Udruženja BH novinari javno prozvao Vladu i Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, ali i Međunarodnu organizaciju za migracije sa zahtjevom da omoguće sigurno i slobodno izvještavanje svim medijima o premještanju migranata iz kampa Vučjak kao i s drugih lokacija u USK.

“Članovi UO BH novinara su potpuno svjesni da je ovo događaj visokog sigurnosnog rizika i s velikim brojem različitih aktera te potrebom poštivanja procedura rada policije i zaštite integriteta samih migranata, S druge strane, ovo je i događaj od javnog značaja za sve stanovnike USK i drugih dijelova BiH, zbog čega je važno javnosti i medijima osigurati točne, objektivne i balasnirane informacije od nadležnih lokalnih vlasti USK, policije i IOM-a, kao i uvid u cjelokupan tok premještanja migranata”, stoji u njihovom priopćenju.

Premještanje migranata iz Vučjaka u prihvatni centar kod Sarajeva trebalo je biti provedeno jučer, ali je premješteno za danas. Migranti koji danas odu u centar Ušivak, ondje će boraviti privremeno jer se idućih dana očekuje osposobljavanje vojarne Blažuj. OIM je poručio da će ta organizacija raditi premještanje, a ono će biti isključivo zasnovano na dobroj volji migranata.

“Samo ako oni žele da budu privremeno smješteni u neki od centara i da im se pruži odgovarajuća humanitarna pomoć. Oni koji ne žele, moramo poštivati njihovu odluku”, rekla je Edita Selimbegović za Klix.ba. Iz vlade UNSK najavili su da će deportacija migranata iz Vučjaka trajati tri dana te da će se poslije krenuti s uklanjanjem šatora i predmeta iz kampa.

