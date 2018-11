KREĆE IZGRADNJA EUROPSKE VOJSKE? Kolinda priznala da se boji američke reakcije: Što bi ovo značilo za Hrvatsku?

Prethodnih dana je potrebu da Europa smanji ovisnost o američkoj zaštiti izgradnjom vlastite vojske, istaknulo dvoje lidera vojno najmoćnijih članica EU, a i premijer Andrej Plenković smatra da bi se time ojačao europski projekt

Ovih je dana potrebu da Europa smanji ovisnost o američkoj zaštiti izgradnjom vlastite vojske, istaknulo dvoje lidera vojno najmoćnijih članica Unije, a njemačka kancelarka Angela Merkel ovog tjedna je za to dobila i pljesak većine u Europskom parlamentu, javlja Vijesti.hr.

“To nije vojska protiv NATO-a, shvatite me, ali može biti dobra nadopuna NATO-u. Nitko ne želi preispitati klasične veze, ali… Bilo bi toliko lakše kada bismo radili zajedno”, izjavila je njemačka kancelarka Angela Merkel.

‘Nijedna ključna europska zemlja neće okrenuti leđa transatlantskoj suradnji’

I premijer Andrej Plenković za RTL kaže da bi se time ojačao europski projekt, ali ne nauštrb NATO-a jer neće nijedna ključna europska zemlja okrenuti leđa transatlantskoj suradnji, a neće ni Hrvatska”.

Vrhovna zapovjednica oružanih snaga Kolinda Grabar-Kitarović slaže se da se Europa ne treba toliko oslanjati na SAD, ali boji se kakva će biti američka reakcija, s obzirom na to što se događalo i na posljednjem sastanku na vrhu.

Američki predsjednik Donald Trump stalno zahtjeva da Europa više izdvaja za vojsku, ali, čini se, da ga pritom zanima samo američki profit. Čim je nakon vikenda u Parizu sletio kući, francuskog domaćina napao je preko Twittera.

Putin nema ništa protiv formiranja europske vojske

“Emmanuel Macron predlaže izgradnju vlastite vojske kako bi se Europa zaštitila od SAD-a, Kine i Rusije. Ali bila je to Njemačka u Prvom i Drugom svjetskom ratu – kako je to prošlo za Francusku? Počeli su učiti njemački u Parizu prije nego što su se SAD uključile. Platite za NATO ili nemojte”, izjavio je Trump na Twitteru.

Istodobno, predsjednik druge neeuropske vojne supersile, Vladimir Putin protiv formiranja europske vojske nema ništa. “Europa je velika gospodarska snaga, velika gospodarska unija, pa je sasvim prirodno da žele biti samostalni, samosvjesni i suvereni u sferi obrane i sigurnosti”, rekao je ruski predsjednik.

‘To bi bilo korisno za Hrvatsku, iako nije izvjesno’

Stručnjaci kažu da, ako do te realizacije ikada dođe, ona bi za Hrvatsku bila korisna. Stručnjak za međunarodnu sigurnost Vlatko Cvrtila kaže za RTL da je to što je Francuska rekla da je zainteresirana za povećanu integraciju, za manje države u redu jer u tom slučaju mogu sudjelovati u zajedničkim obrambenim sposobnostima.

Dodaje da iako same ne mogu pridonijeti puno, mogu to učiniti zajedno s većim državama, što bi za nas svakako bila dobra vijest, ali teško je očekivati da će se to ostvariti u kratkom roku.

Prije europskih izbora zasigurno se neće dogoditi ništa, a nakon njih upitno je hoće li se plan o zajedničkoj europskoj vojsci ponovno spominjati.