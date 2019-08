KRAJ LJETA DONOSI DRAMATIČNU PROMJENU VREMENA: Evo čemu se možemo nadati u narednom periodu

Nakon kraja ljeta Europu čekaju dramatične promjene vremena, kratka topla razdoblja, a u mnogim regijama očekuju se oluje i kiša

Približava kraj ljeta, pa je Accuweather objavio prognozu vremena za sljedeće mjesece u Europi tijekom kojih će doći do nekih dramatičnih promjena vremena. Nakon dva rekordna toplinska vala tijekom ljeta, topla razdoblja u nadolazećim mjesecima bit će ograničenog trajanja, a u mnogim regijama očekuju se učestala kiša i oluje.

Velike oluje u Britaniji i Irskoj

Neki dijelovi Britanskog otočja već su “okusili” jesen u prvoj polovici kolovoza kada su u nekoliko navrata kiša i vjetrovi pogodili regiju. Kako jesen bude napredovala, povećavat će se opasnost od velikih oluja u Velikoj Britaniji i Irskoj, a njihov utjecaj osjetit će se i južnije, od sjevera Francuske do Nizozemske i Danske. Olujni vjetrovi sa sobom će donijeti i mogućnost nestanka struje, probleme u prometu, a povećat se i rizik od poplava.

“Svaka oluja može nanijeti veliku štetu manjem području. Problem s olujama u ovako ranoj fazi je to što je lišće još uvijek na granama drveća, što može oštetiti drveće i negativno utjecati na promet”, rekao je meteorolog AccuWeathera Tyler Roys. Uz to, područja od sjevera Francuske do Britanskog otočja mogla bi se suočiti s tropskim olujama iz smjera Atlantskog oceana u razdoblju od rujna do listopada.

Prema meteorologu AccuWeathera Alanu Reppertu, kombinacija postropskih oluja i vjetra učinit će jesen vlažnijom nego što je uobičajeno. Usprkos tome, u ovom dijelu Europe bit će i razdoblja suhog isunčanog vremena s temperaturama i višima od prosječnih. Međutim, novi toplinski valovi se ne očekuju.

Vrućine na Pirenejskom poluotoku

Tijekom jeseni, Španjolska i Portugal mogu očekivati natprosječno vruće vrijeme. No, ni najveće vrućine u rujnu neće se moći mjeriti s ljetnim toplinskim valovima, a topla jesen mogla bi se proširiti i na jug Francuske. Zbog toga će se i tijekom rujna nastaviti opasnost od šumskih požara. Tek u listopadu se očekuje prodor oluja iz smjera Atlantika.

Iako će u listopadu i studenom u ovoj europskoj regiji padati blagotvorne kiše, nije isključena opasnost od poplava. “Pljuskovi će uvelike smanjiti opasnost od šumskih požara”, ističe Reppert.

Ugodno vrijeme od Francuske do Poljske

Nakon ljeta obilježenog rekordnim toplinskim valovima, područje Europe od Francuske do Poljske i Slovačke može očekivati podnošljivu jesen koja će biti suha, ali bez prevelikih vrućina. Dok će temperature biti više od prosječnih, vrijeme u rujnu i listopadu uglavnom će biti ugodno za aktivnosti izvan kuće u rujnu i listopadu.

Dani tijekom rujna u Parizu, Berlinu i Varšavi mogli bi biti obilježeni temperaturama koje su više od 20°C. Oštra promjena vremena je moguća tijekom sredine i kraja studenog prodorom hladnog zraka iz Rusije, pri čemu će se povećati vjerojatnost snježnih padalina.

Dugačka suha razdoblja jesenske sezone pojačat će zabrinutost zbog suše nakon ljeta sušnijeg od normalnog. “Zabrinutost raste zbog značajnih utjecaja na poljoprivredu u Francuskoj i Njemačkoj”, rekao je Roys. U međuvremenu, suho vrijeme će biti korisno za poljodjelostvu u Poljskoj, Bjelorusiji i Češkoj.

Poplave prijete Italiji i Balkanu

Kišovite epizode kakve su se mogle vidjeti u Italiji i na Balkanu tijekom ljeta nastavit će se i tijekom jeseni. U rujnu će često dolaziti do grmljavinskog nevremena, što može povećati opasnost od poplava. S krajem jeseni, opasnost od velikih oluja s grmljavinom će se smanjivati, ali će i dalje biti dosta kiše.

Diljem Balkanskog poluotoka temperature će se kretati oko prosjeka ili nešto niže. Potencijalni prodor hladnog zraka sa sjevera i istoka donijet će prijetnju obilnijeg snijega iz Mađarske i Rumunjske u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. “Često nestabilno vrijeme moglo bi negativno utjecati na poljoprivredu i aktivnosti na otvorenom diljem regije”, rekao je Roys.

Hladnoća u istočnoj Europi

Dok većina europskog kontinenta može tijekom jeseni očekivati temperature više ili u rangu prosječnih, istok Europe može očekivati oštriji prelazak na hladnije vrijeme. Godišnje doba će u početku imati blago vrijeme, no prodori hladnog zraka bit će sve intenzivniji kroz listopad i studeni. Kiša će biti popraćena hladnim zrakom, s tim da se ponajviše kiše očekuje u Ukrajini

Dolaskom studenog mogu se očekivati sve hladniji periodi, tako da će na trenutke ostavljati dojam kao da je prosinac i siječanj. Hladni zrak će također pripremiti teren za višestruke snježne padaline od baltičkih država do Bjelorusije i Ukrajine do kraja studenog. Hladan i snježni kraj jeseni mogao bi se nastaviti i tijekom zimskih mjeseci.