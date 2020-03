KORONAVIRUS U ŠKOLI: Kod kuće testirali djecu koja su bila u kontaktu sa zaraženim; Majka djevojčice: ‘Bilo je čudno’

Prvi slučaj COVID-19 u Bonnu je zabilježen u jednoj osnovnoj školi. Učenici su poslani kućama. “Karantena “je zadesila i neke novinare DW-a. Reportaža iz “kućnog pritvora”

Moglo bi se reći da stojim u “labavoj karanteni”. Nakon kratkog obiteljskog odmora u sjevernoj Italiji, moj poslodavac Deutsche Welle je zamolio zaposlene koji su boravili u rizičnim područjima pogođenim koronavirusom da neko vrijeme ne dolaze na posao nego da rade od kuće, javlja Deutsche Welle.

Još prije povratka u Bonn poslao sam upit Ministarstvu zdravstva u kojem sam tražio objašnjenje kako se moramo ponašati: moramo li ograničiti kontakte ili obaviti testove na virus. Ministarstvo nas je pitalo imamo li simptome bolesti ili jesmo li “najmanje 15 minuta” bili u kontaktu s osobama koje su imale tipične simptome za koronavirus. S obzirom na to da smo na oba pitanja odgovorili negativno, Ministarstvo nam je poručilo da se “ponašamo uobičajeno”.

Koronavirus u jednoj bonskoj školi

Dakle moja kćerka i dalje ide u školu i kaže, ne bez zavisti, kako u jednoj susjednoj školi sljedeća dva tjedna nema nastave. Osnovna škola Clemens August je prva javna ustanova u Bonnu pogođena koronavirusom. Roditelji su obaviješteni preko interneta, ali i telefonskim pozivom lokalne vatrogasne trupe. „Rekli su nam da će nas posjetiti i obaviti korona-test“, kaže za DW majka jedne djevojčice te škole. Roditelji su ubrzo formirali WhatsApp grupu.

Brzo se uspostavilo da je zaražen jedan 22-godišnji student koji daje poduku školskoj djeci u okviru nastave. On dolazi iz 90 km udaljenog Heinsberga koji slovi kao žarište koronavirusa u Njemačkoj. Student se vratio u Bonn sa simptomima ali su mu u bolnici odbili izvršiti besplatni test te su mu poručili da ne pripada rizičnoj skupini. Nakon toga je otišao kući jer mu je 130 eura bilo previše. No dan kasnije se ipak predomislio i platio test koji mu je potvrdio sumnju u zarazu koronavirusom.

Učenici mogu odahnuti

Nakon toga je pala odluka da škola na dva tjedna zatvori vrata, a pritom su testirana sva djeca koja su bila u kontaktu sa zaraženim studentom. Majka djevojčice koja je testirana na virus nam priča da je test prošao „čudno“. „Test su obavila dvojica dobrovoljaca koji su svoja zaštitna odijela navukli tek nakon što su ušli u kuću ‚kako ne bi zaplašili susjede‘“, priča majka. Ovaj put je troškove preuzelo zdravstveno osiguranje. Neki roditelji se čude zbog čega i kod njih nije proveden test. Sveučilišna klinika u Bonnu je objasnila da je to potrebno samo kod pojave simptoma. Nakon 219 testova uprava škole može odahnuti: nijedan test nije pozitivan.

Škola i dalje ostaje zatvorena. No učenici nisu u karanteni nego se mogu kretati slobodno i ne trebaju izbegavati kontakte. Prema neslužbenim informacijama učenici i roditelji su podijeljeni u nekoliko grupa, ovisno o stupnju kontakta sa zaraženim studentom.

Grad Bonn DW-u nije potvrdio ove informacije o podjeli na grupe, ovisno o intenzitetu kontakta sa zaraženim, ali je potvrdio da od 219 testiranih osoba 176 zamoljeno da ostane kod kuće u slučaju pojave mogućih simptoma.

Pripremiti se na virus ali bez panike

Kada smo i mi, kao i mnogi ostali povratnici s odmora u Italiji nazvali dežurni telefon, rekli su nam da su naši podaci zabilježeni i da će nas netko u slučaju potrebe kontaktirati.

U međuvremenu su u nekim samoposluživanjima ispražnjene police no o paničnim kupovinama, kako to javljaju neki mediji, nema govora. Na stranici grada Bonna su postavljene informacije o tome koje mjere sam grad ali i pojedinci mogu poduzeti kako bi se smanjila opasnost od zaraze. No zasad nisu predviđena otkazivanja manifestacija. Ipak, pogođena škola je sve priredbe predviđene za prvu polovinu godine pomaknula na jesen.

Student zaražen koronavirusom se u međuvremenu osjeća dobro i, kako je priopćio bonski epidemiolog Hendrick Streeck, izrazio je spremnost staviti se na raspolaganje stručnjacima koji proučavaju koronavirus.