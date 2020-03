DRASTIČNE MJERE ZBOG KORONAVIRUSA: Jedna zemlja uvela opću mobilizaciju nakon 107 potvrđenih smrti; opet prazne police u trgovinama

Ministar zdravstva Vili Beroš potvrdio je kako je u Hrvatskoj i dalje 10 oboljelih od koronavirusa, dodavši kako su spremne i dodatne mjere u slučaju širenja zaraze; koje uključuju i odgodu međunarodnih manifestacija u Zadarskoj županiji; u BiH su zabilježena prva dva slučaja koronavirusom; Iran planira masovnu mobilizaciju nakon 107 potvrđenih smrti, a u Španjolskoj, Švicarskoj, Iraku i SAD-u zabilježeni su smrtni slučajevi; u lukama su izolirana dva kruzera, a avioprijevoznici procjenjuju kako će zbog epidemije izgubiti 113 milijardi dolara

14:51 Stožer civilne zaštite Zadarske županije priopćio je kako je zbog epidemije koronavirusa, po preporukama državnog SCZ-a, predloženo odgađanje trail-utrke Škraping koja se trebala održati 7. i 8. ožujka u Tkonu, međunarodne utrke Dugi otok trail 2020. koja se trebala održati 14. ožujka i Svjetskog školskog košarkaškog prvenstva za osnovne škole koje se trebalo održati od 15. do 22. ožujka.

14:45 U američkoj saveznoj državi New York zabilježeno je 13 slučajeva zaraze koronavirusom, od čega dva u samom gradu New Yorku, potvrdio je gradonačelnik Bill DeBlasio.

14:42 Palestinske vlasti zabranile su turistima posjet Betlehemu i gradovima na Zapadnoj Obali zbog straha od širenja koronavirusa, javlja CNN. Naloženo je i zatvaranje svih škola, crkava i restorana u Jeruzalemu i okolnim gradova i selima na dva tjedna, nakon što je otkriveno da je jedan od turista iz Grčke nakon povratka iz Palestine zaražen koronavirusom.

14:38 Šef Crvenog križa talijanske regije Lombardije Riccardo Giudici potvrdio je kako su dva djelatnika Crvenog križa koja su djelovala u tzv. “crvenim zonama”. Dodao je i kako je još 140 pripadnika ove organizacije pod rizikom od obolijevanja, javlja CNN.

“Imamo povećan broj pacijenata s koronavirusom, ali u ovom trenutku zdravstveni je sustav sposoban zadržati situaciju pod kontrolom. Imamo dovoljno liječnika, medicinskih sestara i volontera koji se brinu o pacijentima i kontroliraju situaciju”, poručio je Giudici.

14:26 Nakon objava britanskog savjetnika za zdravstvo o mogućem širenju i posljedicama koronavirusa, Veliku Britaniju zahvatila je panika koja u ovim trenucima rezultira općom nestašicom potrepština, ponajprije higijenskih, u trgovinama.

14:22 Iranski ministar zdravstva Saeed Namaki potvrdio je kako će pokrenuti plan nacionalne mobilizacije protiv koronavirusa nakon što je u toj zemlji potvrđeno 107 smrtnih slučajeva i 3513 slučajeva zaraze. Njegov je glasnogovornik potvrdio kako se 739 osoba oporavilo od virusa i napustilo bolnice.

Posebna se pažnja usmjerava na svih 17.000 bolnica u zemlji, a u planu je i otvaranje još 18 laboratorija za testiranje do kraja tjedna, čime bi se njihov broj popeo na 40.

14:11 Britanska vlada je uputila dopis organizatorima nogometne Premier League da pojačaju svoje planiranje opcija u slučaju širenja epidemije koronavirusa. Vlada je naglasila kako je trenutno stanje “uobičajeno”, ali da se u slučaju bolesti “trebaju razmotriti sve moguće opcije za završetak sezone.” Dosadašnji plan je bio igranje utakmica pred praznim tribinama, bez odgađanja susreta.

14:08 Nakon što je u grčkom Pireju zadržan kruzer zbog toga što je bivši putnik obolio od koronavirusa, slična se stvar danas dogodila i u Kaliforniji. Kruzer Grand Princess je zadržan nakon što je putnik s tog broda preminuo od koronavirusa gotovo dva tjedna nakon što je njime putovao, javlja CNN. Vlasti će testirati putnike i posadu na virus.

Neimenovani 71-godišnjak je brodom putovao iz San Francisca u Meksiko između 11. i 21. veljače. Na brodu se nalaze još 62 putnika s tog putovanja koja su trebala krenuti prema Havajima. Vlasti osim testiranja, istražuju tko je bio u kontaktu s preminulim putnikom.

14:02 Zbog širenja koronavirusa u Indiji, vlasti New Delhija su odlučile zatvoriti sve osnovne škole u gradu do 31. ožujka. Dosad je u toj zemlji zabilježeno ukupno 30 slučajeva zaraze, od čega su 16 talijanski turisti. Na virus je testirano više od 600.000 osoba te je oko 27.000 ljudi pod nadzorom, piše BBC.

13:56 Nema oboljelih od koronavirusa u Istarskoj županiji, potvrdio je na tiskovnoj konferenciji Stožer civilne zaštite Istarske županije. Iz Stožera dodaju da su u stalnoj vezi sa stožerima civilne zaštite gradova i općina te s Nacionalnim stožerom. Objekti za izolaciju su spremni i ništa se ne prepušta slučaju, poručili su.

13:55 Evakuacijski let koji je u petak iz Pjongjanga trebao poletjeti sa 60 diplomata iz Njemačke, Francuske i Švicarske otkazan je. Zrakoplov je trebao iz Sjeverne Koreje letjeti do Vladivostoka, no Rusi su navodno otkazali cijelu operaciju. Rusko ministarstvo vanjskih poslova nije odgovorilo BBC-ju na upit.

13:50 Južnoafrička Republika zabilježila je prvi slučaj zaraze koronavirusom. Lokalni liječnici su potvrdili kako se radi o 38-godišnjem muškarcu koji je bio u Italiji sa svojom suprugom. Oni su bili dio skupine od 10 Južnoafrikanaca koja se vratila u zemlju 1. ožujka, doznaje CNN.

Dosad su slučajevi zaraze u Africi potvrđeni u Egiptu, Alžiru, Nigeriji, Senegalu i Tunisu.

13:31 Talijanska vlada planira dati roditeljske vaučere kako bi pripomogla u financiranju troškova skrbi za djecu ili financirati naknade za slobodne dane, javlja agencija ANSA.

13:26 Britanske vlasti su obznanile kako su prešle na drugu fazu plana borbe protiv koronavirusa, nakon što je profesor Chris Whitty danas u Parlamentu rekao kako je moguće da postoje slučajevi širenja bolesti u zajednicama. Iako je pozvao na to da ne gomilaju zalihe, građani su ubrzo ispraznili trgovine u britanskim gradovima, javlja BBC.

13:20 Bivši ministar gospodarstva i ekonomski analitičar Goranko Fižulić smatra da nas zbog koronavirusa čeka recesija – i to ne uobičajena.

“Mi se kao svijet nalazimo u jednom od najduljih razdoblja bez recesije. Ona traje neprekidno od 2010. i ima puno razloga zašto je to tako. Kad se nalazite na kraju tog ciklusa, onda se uvijek ispituje što će se dogoditi da taj rast prestane. Za razliku od SARS-a 2003., kada je svijet bio na izlazu iz recesije, sada smo imali određena ključna gospodarstva poput japanskog, njemačkog ili talijanskog koja su bila na rubu recesije ili imala zanemariv rast. U takvom trenutku se dogodila epidemija koronavirusa koja je odmah poremetila sve dobavne lance. Za razliku od SARS-a, čiji je ukupni efekt iznosio 40 milijardi dolara, kada je Kina bila na tri posto globalnog gopodarstva, danas je Kina na 17 posto, pa su oni koji to prate odmah znali da to ne može proći tako jeftino u ekonomskom smislu”, kaže Fižulić.

13:12 Utakmica Kupa Šest nacija u ragbiju između Engleske i Italije je odgođena zbog epidemije koronavirusa, pišu svjetski mediji. Nije poznato kada će se utakmica odigrati, a zbog epidemije je svim navijačim sportskih klubova zabranjeno putovanje. Još ranije je obznanjeno da će se sve utakmice talijanske nogometne Serie A odigrati pred praznim tribinama.

Predsjednik Europske nogometne federacije (UEFA) Aleksander Čeferin kazao je u razgovoru za slovensku novinsku agenciju STA kako se europski nogomet suočava s mnogim izazovima, ali je financijski zdrav i ujednačen. Pojavu novog koronavirusa vidi samo kao još jedan izazov.

Širenje novog virusa 100 dana prije početka Europskog prvenstva pomalo je zasjenilo posljednji Kongres UEFA-e u Amsterdamu. Predstavnici krovne nogometne organizacije “Starog kontinenta” o tom su problemu za javnost govorili pomirujućim tonovima, a Čeferin je za STA naglasio kako je potrebno pričekati i pratiti razvoj događaja, a prije svega izbjeći paniku.

“To, naravno, ne znači da se ne brinemo za koronavirus. Međutim, panika nikada nije pomogla u rješavanju problema. Naprotiv, ljudi koji panično rade napravit će više pogrešaka i mogu se dogoditi još strašnije stvari”, naglasio je prvi čovjek UEFA-e.

13:06 Jučer su znanstvenici objavili kako su izolirali dva soja koronavirusa, od kojih je jedan agresivniji. No, danas opovrgavaju to da jedan virus uzrokuje teže simptome od drugoga, javlja BBC.

“Pronađene su razlike u genetičkom kodu sojeva virusa, ali nije dokazano da to mijenja način na koji se virus ponaša”, tvrde danas znanstvenici.

13:03 U Sloveniji je potvrđen i drugi slučaj zaraze koronavirusom, a riječ je o osobi koja je u bolnici bila u kontaktu s prvim oboljelim.

Supruga prvog zaraženog muškarca je bez simptoma, ali u izolaciji. Vlasti su pozvale sve koji su subotu poletjeli iz Maroka za Veneciju i put nastavili kombijem za Ljubljanu da prate svoje zdravstveno stanje i da se jave liječniku u slučaju pojave simptoma jave svojem liječniku. Oni koji su u subotu bili na hitnom traktu u Ljubljani trebaju se odmah javiti epidemiolozima, javlja Dnevnik.hr.

12:32 Raste broj oboljelih od koronavirusa u Europi i Sjedinjenim Državama koje su za borbu protiv bolesti namijenile više od osam milijardi dolara, a Švicarska i Irak bilježe prve smrtne slučajeve izazvane virusom službenog naziva Covid-19, javljaju u četvrtak agencije. Uz 58 slučajeva zaraze koronavirusom, Švicarska je objavila i prvi smrtni slučaj, a radi se o 74-godišnjoj ženi s kroničnom bolešću koja se od utorka nalazila u bolnici u Lausanneu, u kantonu Vaud. Grčka javlja da je broj zaraženih koronavirusom porastao na 10, a radi se o osobi koja je nedavno boravila u Izraelu i Egiptu na vjerskom hodočašću.

Grčka je dan ranije na 48 sati zatvorila škole i zabranila javna okupljanja u tri okruga na zapadu zemlje. Njemačka je izvijestila o 109 novih slučajeva zaraze koronavirusom u samo jedan dan čime je sveukupni broj oboljelih skočio na 349. Najviše, sa 175 slučajeva, je pogođena pokrajina Sjeverna Rajna-Vestfalija. U SAD-u su od koronavirusa preminule još dvije osobe te se broj smrtnih slučajeva popeo na 11, a Zastupnički dom je odlučio u borbi protiv epidemije izdvojiti 8,3 milijarde dolara. Jedna od preminulih osoba je iz Sacramenta, u Kaliforniji, i to je prvi smrtni slučaj izvan savezne države Washington. Sveukupno, SAD bilježi 100 slučajeva zaraze koronavirusom.

Prema najnovijim podacima, broj zaraženih u svijetu se popeo na 95.371, sa 3284 preminulih u 84 zemlje. Južnokorejske vlasti objavile su u četvrtak 467 novih slučajeva koronavirusa, čime se ukupan broj zaraženih u Južnoj Koreji popeo na 6088, što je najviše izvan Kine.

Tri nova smrtna slučaja potvrđena su čime je ukupan broj umrlih 35 objavili su Korejski centri za kontrolu i prevenciju bolesti. Irak je zabilježio tri smrti izazvane novim koronavirusom u samo jednom danu, u srijedu, što su prve smrti u toj zemlji koja graniči s Iranom, jednom od najteže pogođenih zemalja u kojoj je prema službenim podacima umrlo gotovo 100 osoba.

Bagdad je objavio 35 slučajeva zaraze zadnjih dana. No u srijedu je epidemija Covid-19 odnijela živote u toj državi od 40 milijuna stanovnika u kojoj vlada kronična nestašica medicinskih potrepština, lijekova i bolnica.

Osnovna škola u Banjoj Luci bit će zatvorena do kraja tjedna

12:13 Osnovna škola Branka Ćopića u Banjoj Luci, kod čijeg je učenika utvrđena zaraza koronavirusom, bit će zatvorena do kraja tjedna, a preventivno testiranje zasad će biti provedeno samo na djeci koja idu u isti razred s oboljelim dječakom, najavila je u četvrtak ministrica obrazovanja Republike Srpske Natalija Trivić.

Poduzete mjere uključuju dezinfekciju svih prostorija škole čiji je učenik dječak koji je zaražen i koji, prema tvrdnjama liječnika, trenutačno ima blage simptome bolesti, kao i njegov otac koji se, po svemu sudeći, virusom zarazio u Italiji, gdje radi.

Kazala je i kako je donesena odluka da se preventivnom testiranju podvrgnu djeca iz razreda u kojemu je i dječak kod kojega je potvrđena prisutnost koronavirusa. Procjena je kako za sada nema potrebe da se testiranja provedu nad svim učenicima, no provjerit će se s kim je sve zaraženi dječak bio u kontaktu, javlja HINA.

Epidemija koronavirusa mogla bi koštati zrakoplovne kompanije 113 milijardi dolara

12:10 Međunarodna agencija za zračni promet priopćila je kako bi epidemija koronavirusa mogla koštati zrakoplovne kompanije u svijetu čak 113 milijardi dolara. U svojim prognozama ističu kako će samo putnički prijevoznici izgubiti 63 milijarde dolara te očekuju kako će biti zabilježeno više od trenutnih stotinjak slučajeva zaraza osoba koji su putovali zrakoplovima.

Dodaju kako bi u najgorem scenariju, europski i azijski avioprijevoznici mogli ostati bez čak 24 posto putnika. Ranija procjena IATA-e bila je da će globalna avioindustrija zbog koronavirusa izgubiti 29,3 milijarde dolara, javlja CNN.

Drastične mjere u Italiji: Zatvaraju sve škole i sveučilišta, kazališta, kina i muzeji

12:03 Italija će od danas pa do 15. ožujka zatvoriti sve škole i sveučilišta, a osim toga će zatvorena biti i kazališta, kina i muzeji. Utakmice talijanskog nogometnog prvenstva, Serie A, bit će odigrane na stadionima bez gledatelja, doznaje BBC. U Italiji je zabilježeno više od 3000 slučajeva zaraze koronavirusom što je čini najizloženijom u Europi i jednom od tri najveća žarišta epidemije na svijetu.

60 milijardi dolara pomoći

12:01 Međunarodni monetarni fond (MMF) i Svjetska banka najavili su više od 60 milijardi dolara pomoći za zemlje pogođene epidemijom koronavirusa.

MMF je pripremio 50 milijardi dolara za siromašne i zemlje sa srednjim dohotkom čiji je zdravstveni sustav previše slab da bi se nosio s epidemijom. Krizni financijski paket usvojen je nakon što se virus velikom brzinom proširio izvan Kine u više od 70 zemalja širom svijeta. U MMF-u ujedno konstatiraju da svjetsko gospodarstvo zbog epidemije već raste slabije nego prošle godine, procjenjujući da će stopa rasta u 2020. godine biti najniža od financijske krize u 2008.

Svjetska banka najavila je pak 12 milijardi dolara pomoći za zemlje u razvoju koje se bore sa širenjem koronavirusa. Financijski paket uključuje povoljne zajmove, bespovratnu financijsku te tehničku pomoć. Prioritet pri distribuciji pomoći u suzbijanju virusa imat će najsiromašnije i najugroženije zemlje. Procjenjuje se da najveća opasnost prijeti zemljama s lošim zdravstvenim sustavom i ograničenim financijskim sredstvima, koje blisko surađuju s Kinom u gospodarstvu, doznaje BBC.

12:00 Njemačka je izvijestila o 109 novih slučajeva zaraze koronavirusom u samo jedan dan čime te je sveukupni broj oboljelih skočio na 349. Najviše, sa 175 slučajeva, je pogođena pokrajina Sjeverna Rajna-Vestfalija, javljaju agencije.

11:58 U SAD-u su od koronavirusa preminule još dvije osobe te se broj smrtnih slučajeva popeo na 11, a Zastupnički dom je odlučio u borbi protiv epidemije izdvojiti 8,3 milijarde dolara. Jedna od preminulih osoba je iz Sacramenta, u Kaliforniji, i to je prvi smrtni slučaj izvan savezne države Washington. Sveukupno, SAD bilježi 100 slučajeva zaraze koronavirusom, javlja HINA.

11:56 Irak je zabilježio tri smrti izazvane novim koronavirusom u samo jednom danu, u srijedu, što su prve smrti u toj zemlji koja graniči s Iranom, jednom od najteže pogođenih zemalja u kojoj je prema službeni podacima umrlo gotovo 100 osoba.

Bagdad je objavio 35 slučajeva zaraze zadnjih dana. No u srijedu je epidemija Covid-19 odnijela živote u toj državi od 40 milijuna stanovnika u kojoj vlada kronična nestašica medicinskih potrepština, lijekova i bolnica, javlja HINA.

11:50 Najnovijom serijom testiranja na koronavirus na Islandu otkriveno je 10 novih slučajeva, čime je brojka oboljelih u toj zemlji narasla na 26, doznaje CNN. Trenutno je u izolaciji 380 Islanđana.

Svi oboljeli su bili na putovanjima u Italiji ili Austriji. Lokalni mediji javljaju kako je 12 od 14 Islanđana koji su nedavno odsjeli u hotelu Aaritz u talijanskom gradu Selvi, pozitivno na koronavirus.

11:45 Iran će zbog koronavirusa zatvoriti sve svoje škole i sveučilišta do 20. ožujka, poručio je njihov ministar zdravstva, a prenosi BBC.

11:44 Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je na pojavu prevaranata koji se predstavljaju kao njihovi zaposlenici i od osoba traže novac ili osobne podatke. U svom su priopćenju naglasili kako bi građani u slučaju kontakta s nekim iz SZO-a trebali provjeriti radi li se zaista o njihovim zaposlenicima.

Poručili kako nitko iz SZO-a nikad neće tražiti građane da se prijave na internet kako bi vidjeli njihove podatke, slati privitke koji nisu zatraženi e-mailom, zatražiti da posjetite stranicu koja nije njihova službena te tražiti novac kako bi se prijavili za posao, registrirali na konferenciju ili rezervirali hotel.

11:38 Prvi čovjek britanskog zdravstvenog sustava, profesor Chris Whitty danas je u britanskom parlamentu izjavio kako se očekuje rast broja zaraženih za 50 posto u sljedeća tri tjedna te 95 posto u sljedećih devet tjedana, “ako se dosadašnja predviđanja pokažu točnima”, javlja BBC. Dodao je kako nema potrebe za gomilanjem potrepština.

11:10 Španjolske zdravstvene vlasti potvrdile su drugi smrtni slučaj uzrokovan koronavirusom. Žrtva je 82-godišnjak iz Baskije koji je već ranije imao sve simptome koronavirusa te upalu pluća, javlja CNN. U Švicarskoj je zabilježena smrt 74-godišnjakinje kojoj je zaraza koronavirusom otkrivena prije dva dana.

Ako se epidemija pogorša, hoće li zatvarati škole? Divjak i Beroš otkrili rješenja, a Plenković ih poklopio: ‘Takve odluke nema!’

11:06 Ministar zdravstva Vili Beroš podnio je u četvrtak na sjednici Vlade izvješće o epidemiološkoj situaciji s koronavirusom ocijenivši da je ona trenutno obećavajuća i zadovoljavajuća s obzirom na 10 oboljelih.

“U Hrvatskoj od 251 testiranih zasad je 10 pozitivnih, u Zagrebu tri, u Rijeci pet u Varaždinu dva. Ova epidemiološka slika je obećavajuća i zadovoljavajuća jer se radi samo o tri žarišta. Radi se o importiranim bolesnicima tako da su njihovi kontakti djelovanjem epidemiološke službe ubrzo detektirani i stavljeni pod nadzor”, kazao je Beroš.

Dodao je kako su u Zagrebu i Rijeci svi bolesnici od jednog importiranog bolesnika, a u Varaždinu imamo dva izolirana slučaja importiranih bolesnika. Postotak pozitivnih u odnosu na broj testiranih iznosi 3,98 posto. Beroš je rekao kako epidemiološka situacija nije tako ozbiljna da bi se moglo govoriti o zatvaranju škola te da postoji niz drugih mjera spremnih za aktivaciju, bude li potrebno.

Najavio je da će se u petak u Bruxellesu održati Vijeće ministara zdravstva EU-a, gdje će se razgovarati o mjerama koje pojedine države provode u okviru svojih zakonskih mogućnosti da bi se ujednačila strategija obrane od ugroze. I potpredsjednik Vlade i predsjednik Nacionalnog stožera Davor Božinović ponovio je poziv svima da prate preporuke koje se izdaju jer je to najbolji način da se spriječi zaraza.

“Sve naše preporuke usmjerene su prema svim građanima, posebno prema određenim skupinama, kad govorimo o gospodarstvu, turizmu, poslodavcima, svima koji su u ovom trenutku zainteresirani, a mi pokušavamo učiniti sve kako bi se eventualni gubici smanjili na najmanju moguću mjeru”, rekao je Božinović.

10:59 Premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade komentirao je najave o mogućem uvođenju nastave putem interneta, u slučaju eskalacije koronavirusa u Hrvatskoj. Rekao je kako nema govora o tome, javlja N1.

“Vidim da je u eteru neka informacija o školama. Za javnost, nema nikakve odluke o tome da djeca ne bi išla u školu. Mi pratimo situaciju i sve što dosad poduzimamo je trezveno, razborito, transparentno i informativno i nikakvih drugih mjera nema. Važno je da javnost to zna”, rekao je premijer.

Beroš je na njegovu opasku odvratio kako je govorio o teoretskoj mogućnosti te da postoje planovi za online nastavu i da je sve daleko od realizacije. Plenković mu je rekao da “idemo mi s mjerama koje su do sada poduzete i o kojima smo se dogovorili.”

10:54 Južna Koreja proglasila je i treću “zonu posebne skrbi” u gradu Gyeongsanu koji ima 250.000 stanovnika. U posljednjih nekoliko dana ondje je zabilježen rapidan rast broja zaraza koronavirusom. Američka vojska koja se nalazi u bazi u Daeguu, također je potvrdila dva nova slučaja zaraze u svojim redovima.

Vlasti će opskrbiti novu zonu posebne skrbi svim potrebnim medicinskim i zaštitnim sredstvima, piše Reuters. Takve su zone već ranije uspostavljene u gradu Daeguu i okrugu Cheongdo.

Čak 100 zemalja zabranilo je ulazak na svoje teritorije državljanima Južne Koreje.

10:43 U Škotskoj su zabilježena tri nova slučaja zaraze koronavirusom, javlja BBC. Zdravstveni dužnosnici tvrde kako se troje novooboljelih osjećaju dobro te da primaju zdravstvenu skrb. Novim slučajevima, broj zaraženih u Škotskoj se udvostručio te ih je trenutačno šest.

10:40 Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat izjavio je danas da ga brine situacija vezana za pojavu koronavirusa.

“Mi već u prva dva mjeseca vidimo da nam izvozna inicijativa opada. Kakvu će represiju donijeti glede turističke sezone, i to ćemo vidjeti relativno brzo. Ono što je činjenica, mi u 2020. ne očekujemo recesiju”, kazao je Horvat.

Horvat je rekao da su već razgovarali sa Svjetskom bankom, a planiraju i u pauzi neformalnog sastanka EU ministara odgovornih za konkurentnost, koji će se u Zagrebu održati 19. i 20. ožujka, organizirati radni ručak na kojem bi Svjetska banka prezentirala mogućnosti, odnosno mehanizme koji mogu pomoći smanjiti utjecaj koronavirusa na ukupno europsko i svjetsko gospodarstvo. Horvat je kazao i da ga “jako” brine ova situacija, baš kao i poduzetnike, koji već sada vide određeni negativni utjecaj.

“U ovom trenutku pripremamo izmjene i dopune zakona o poticanju ulaganja kojim želimo stvoriti prijelazni period ako dođe do pada gospodarskih parametara tijekom 2020. Stvorit ćemo jedan ‘grace period’ od otprilike tri godine unutar kojeg svi korisnici poticajnih mjera neće morati vraćati dio tih sredstava do trenutka dok se svi parametri, prvenstveno gospodarski, ne samo u Hrvatskoj nego na razini Europe, ne poprave i dođu u neku stabilnu fazu rasta”, pojasnio je Horvat.

10:30 Iz Facebooka su počeli objavljivati vijesti kako bi pomogli u sprječavanju širenja zaraze koronavirusom.

“Kada je riječ o zdravlju, svi želimo najbolje za sebe i svoje obitelji. Pratite najnovije informacije koje objavljuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, kako biste pomogli u sprečavanju širenja novog koronavirusa (COVID-19)”, stoji u objavi na Facebooku uz link na stranice HZJZ-a.

Šef Facebooka, Mark Zuckerberg već je ranije objavio “rat” protiv lažnih vijesti o koronavirusu.

10:23 Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata preporučile su svojim građanima da izbjegavaju putovanja bilo gdje u inozemstvo dok se epidemija koronavirusa ne smiri. Oni koji će se vratiti u zemlju bit će testirani u zračnim lukama te dužni otići u 14-dnevnu samoizolaciju, dok će zaraženi biti prebačeni u karantene u tamošnjim bolnicama, javlja BBC.

Inače, u UAE djeluju dvije od pet najvećih zrakoplovnih kompanija na svijetu (Emirates i Etihad), a aerodrom u Dubaiju je jedan od najprometnijih u svijetu. Ta je mala arapska zemlja dosad evidentirala 27 slučajeva zaraze zbog čega će od 8. ožujka na četiri tjedna zatvoriti sve obrazovne institucije.

10:18 Zagrebačko psihološko društvo (ZPD) pozvalo je medije u četvrtak da se suzdrže od svjesnog senzacionalizma, manipuliranja informacijama te “clickbait” naslova u izvještavanju o koronavirusu jer u protivnom podižu paniku i psihološku štetu svojim korisnicima.

“Mediji imaju veliku moć i najznačajniju ulogu u informiranju ljudi, mogu utjecati na stavove i formiranje poželjnih ponašanja, pomoći ljudima da se osjećaju manje bespomoćno i ugroženo. Da bi postigli ove ciljeve i ispunili svoju primarnu zadaću i svrhu, nužno je da novinari i urednici kao sugovornike uvijek biraju kompetentne stručnjake koji mogu dati provjerene i točne informacije o problemu”, navodi se u priopćenju ZPD-a.

Ističu kako mediji korisnicima čine ozbiljnu psihološku štetu svjesnim manipuliranjem informacija, senzacionalizmom i zastrašivanjem te “clickbait” naslovima. Smatraju izrazito važnim za medije da slijede preporuke istaknute u članku 5 Kodeksa časti koji ističe kako je novinar “obvezan iznositi, točnu, potpunu i provjerenu informaciju”. Upozorili su kako objavljivanje pojedinosti o zaraženima predstavlja potencijalnu opasnost od otkrivanja njihova identiteta i ugroze njihovog dostojanstva.

10:02 Ministar zdravstva Vili Beroš izrazio je nadu da će kriza trajati čim kraće i da će toplije vrijeme uzrokovati slabljenje epidemije. Potvrdio je razmišljanja o mogućnosti otvaranja fonda za pomoć, o čemu razgovara s ministrom financija Zdravkom Marićem te naglasio kako je spreman niz dodatnih mjera, ovisno o razvoju epidemiološke situacije.

9:56 Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak, jutros je na Fakultetu elektronike i računarstva komentirala mogućnost uvođenja alternativnih oblika nastave u slučaju pogoršanja situacije s koronavirusom, javlja N1.

“Ako se situacija s koronavirusom pogorša, ići će se u online nastavu i u školama i na fakultetima. Pripreme su u tijeku, imamo nekoliko scenarija kako možemo odgovoriti. Sustav mora funkcionirati, a mi smo spremni”, rekla je ministrica Divjak i dodala kako zasad takve potrebe nema.

Dodala je kako je situacija s higijenskim potrepštinama u školama “u redu”.

Jutros je ministar zdravstva, Vili Beroš, potvrdio kako je razgovarao s ministricom Divjak o mogućnosti drugačijeg organiziranja nastave ako to bude potrebno.

9:46 U Grčkoj je potvrđen 10. slučaj zaraze koronavirusom, a radi se osobi koja je bila na hodočašću u Izraelu i Egiptu. Zbog toga je tamošnja vlada jučer naredila 48-satno zatvaranje škola u tri regije, javlja Reuters.

9:45 Japan će uvesti obveznu dvotjednu karantenu za sve koji dolaze iz Kine i Južne Koreje te više neće izdavati vize za državljane tih zemalja, javljaju japanski mediji. Tajnik japanske vlade Yoshihide Suga potvrdio je da je zbog toga odgođen službeni posjet kineskog predsjednika Xija Jinpinga Japanu, koji se trebao održati u travnju. Suga je dodao kako će se sastanak održati u “neko bolje vrijeme” te da neće biti negativnih posljedica u kinesko-japanskim odnosima, piše Reuters.

9:40 Od gotovo 2000 osoba koje su u Hrvatskoj u izolaciji zbog koronavirusa, samo je njih 128 otvorilo bolovanje, javlja Jutarnji, pozivajući se na podatke HZZO-a. Kućnu izolaciju poslodavicma pravdaju drugi zaposlenici, a pretpostavlja se da je najmanje pola ljudi u samoizolaciji zaposleno.

9:35 Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je danas na konferenciji za medije u Banja Luci da je prva osoba zaražena koronavirusom muškarac iz Banje Luke na radu u Italiji te dodao kako je zaraženo i njegovo dijete. Utvrđene su i mjere zaštite za školu koju dijete pohađa te vlasti rade na pronalasku svih potencijalno zaraženih i onih koji su bili u kontaktu sa zaraženima.

Dodao je da se dijete dobro osjeća i nema simptoma, a muškarac je smješten na Sveučilišnom kliničkom centru RS-a te je također dobrog stanja.

9:30 Trenutna slovenska vlada danas će na redovitoj sjednici raspravljati o potrebnim mjerama zaštite od koronavirusa nakon što je jučer navečer potvrđen prvi slučaj zaraze u toj zemlji. Radi se o pacijentu koji se vratio iz Maroka preko Italije, a sumnja se da je zaražen u Maroku.

9:28 U Velikoj Britaniji je broj oboljelih od koronavirusa skočio je za 36 osoba te ih je trenutno 87, što je najveći skok u broju zaraza u jednom danu. Svi novi slučajevi su povezani s ljudima koji su doputovali iz ugroženih područja. U Engleskoj je zabilježeno 80 slučajeva, tri u Škotskoj, jedan u Walesu te tri u Sjeverno Irskoj.

9:23 Trinaest zemalja je zbog epidemije moralo zatvoriti sve škole, što je pogodilo 290 milijuna učenika u svijetu, navodi UNESCO koji govori o “brojevima kakvi dosad nisu viđeni”. Italija je zatvorila sve škle i sveučilišta do 15. ožujka, u Južnoj Koreji će sve škole i jaslice biti zatvorene još tri tjedna, a u Iranu su zabranjena sva javna okupljanja, pa i nastava.

KORONAVIRUS SIJE PANIKU DILJEM PLANETA: Čak 290 milijuna učenika u svijetu ne ide na nastavu! ‘Ovo dosad nije viđeno’

9:20 Sjevernokorejski predsjednik Kim Jong Un poslao je svom južnokorejskom kolegi Moon Jae-inu pismo u kojoj poziva na solidarizaciju oba korejska naroda u borbi protiv koronavirusa. Južna Koreja je jedna od tri trenutno najveća arišta epidemije koronavirusa u svijetu te je u njoj zabilježeno 5766 slučajeva zaraze. Indonezija i Australija su zabranile ulazak svih putnika iz Južne Koreje na svoje teritorije.

Potvrđeno je kako je djelatnik Facebooka iz Seattlea zaražen koronavirusom, a potvrđeno je kako će taj ured biti zatvoren do 9. ožujka.

9:00 Ministar zdravstva Vili Beroš je prije sjednice Vlade rekao kako je svaka mjera koja se provodi u Italiji u borbi protiv kooronavirusa pomoć Hrvatskoj te potvrdio da razmišljaju da će u slučaju potrebe biti organizirani alternativni načini vođenja nastave što je dogovorio s ministricom obrazovanja Blaženka Divjak. Potvrdio je kako generalnih zabrana okupljanja nema te da epidemiolozi daju svoju procjenu svakog slučaja. Ako se radi o događanju na koje dolaze stranci iz ugroženih područja, preporuča se veći oprez, dok se okupljanja s domaćim stanovništvom ne smatraju potencijalno opasnima.

“Imamo tri žarišta, većina zaraženih su kontakti ranije detektiranih slučajeva”, rekao je Beroš i dodao kako su vozači kamiona koji voze u inozemstvo “potencijalna opasnost i oni se moraju javljati epidemiolozima i izdaje im se rješenje o nadzoru, ali kretanje im nije ograničeno. Vidimo da nema neke pretjerane ugroze u tom smislu. Pratimo stanje iz sata u sat.”

Ministar turizma Gari Cappelli je rekao kako se u turizmu nema što kriti te da je u prva tri mjeseca izgubio između četiri i pet posto prihoda u odnosu na isto razdoblje lani. Što se tiče poremećaja u turizmu rekao je da su odgođeni neki kongresi i sastanci koji nisu neophodni. Istaknuo je kako su za stanje u turizmu važni prvosvibanjski praznici, jer je Uskrs u travnju pa se ne očekuju veći dolasci tada. Smatra da su istočna tržišta u prvih šest mjeseci izgubljena, no ako se epidemija smiri, očekuje snažan rast te kreće u kampanju u Americi i na istočnim tržištima.

8.45 Broj žrtava koronavirusa u kontinentalnoj Kini premašio je granicu od 3000 sa 31 novom smrću, objavile su u četvrtak kineske vlasti. Najmanje 3012 osoba umrlo je u Kini (bez Hong Konga i Macaoa) od izbijanja epidemije u Wuhanu, glavnome gradu središnje pokrajine Hubei. Većina žrtava te epidemije u Kini, njih 2305, umrla je upravo u Wuhanu.

Karantena uvedena u Wuhanu i pokrajini od kraja siječnja te ograničenja putovanja čini se da su dali rezultate jer zadnjih tjedana pada broj mrtvih. Međutim, broj novozarežnih je 139, što je u porastu u odnosu na jučerašnji dan (srijedu) kada je bilo 119 novozaraženih. Ukupno je u Kini potvrđeno 80.409 slučajeva koronavirusa, objavilo je u četvrtak ministarstvo zdravstva.

Samo je pet novih slučaja potvrđeno izvan pokrajine Hubei. Kinu danas zabrinjava dolazak virusa iz inozemstva jer je epidemija Covid-19 danas prisutna u 80 drugih zemalja i teritorija. Izvan kopnene Kine, koronavirus je zarazio 14.539 osoba, od kojih su umrle 264, prenosi agencija AFP na temelju službenih podataka do srijede navečer.

8.40 U grčkoj luci Pirej zadržan je kruzer MSC Opera zajedno sa svim putnicima, nakon što se bivši putnik tog broda razbolio po povratku kući. Radi se o Austrijancu koji je s Opere kroz Italiju putovao kući te se zarazio.

U Australiji je jedan muškarac napadnut elektrošokerom nakon tučnjave zbog toaletnog papira. U toj zemlji je zabilježeno 50 slučajeva zaraze koronavirusom, a građani u panici pustoše trgovine u kojima su cijene potrepština zbog nestašica porasle, piše BBC.

8.30 U Bosni i Hercegovini zabilježen je prvi slučaj koronavirusa. Jedna je osoba zaražena na području Republike Srpske zbog čega će se danas u Banjoj Luci održati konferencija za medije na kojoj će govoriti ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić, v.d. direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zaljković, generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić i gradonačelnik Banje Luke Igor Radojičić, javlja Klix.ba.

U Rеpublici Srpskој su trenutačno pod nadzorom 144 osobe koje su boravile na ugroženim područjima, a u Federaciji BiH je pod nadzorom 259 osoba, priopćilo je federalno Ministarstvo zdravstva. Vijeće ministara BiH danas će održati izvanrednu sjednicu, a jedna od dvije teme bit će koronavirus.

8.21 Premijer Kambodže Hun Sen proglasio je širenje lažnih vijesti “činom terorizma”. Mediji i analitičari smatraju kako bi se njegova vlada trebala više potruditi oko prevencije i sprječavanja širenja zaraze, umjesto dodvoravanja Kini u kojoj je epidemija i izbila, javlja BBC. U Kambodži je zabilježen jedan slučaj zaraze, a ta se osoba u međuvremenu oporavila.

8.20 Talibani su u Afganistanu, nakon što je prvi slučaj koronavirusa potvrđen u toj zemlji, izdali vlastite upute za građane. Epidemiju su proglasili “božanskim ispitom” te naglasili kako će poduzeti “humanitarne mjere zaštite”. Savjetovali su i svima koji će putovati u inozemstvo da se obrate Američkom centru za kontrolu i prevenciju zaraze, koji djeluje u toj zemlji, javlja BBC.

8.06 U emisiji Hrvatskog radija “U mreži Prvoga” ministar zdravstva Vili Beroš rekao je da zasad nema novih slučajeva zaraze u Hrvatskoj. Trenutačno je oboljelo 10 ljudi, a posljednji od njih je vozač kamiona iz Varaždina koji je bio u Italiji. Beroš je rekao da ima još sumnji na zarazu te da su testirana 272 uzorka, a za desetak se još čekaju nalazi. “Za sada je 3,98 posto pozitivnih uzoraka od ukupnog broja testiranih”, rekao je ministar.

U Indiji je dosad zabilježeno 29 slučajeva zaraze, a koronavirus se proširio u ukupno 79 zemalja svijeta.

7.20 Danas će u 9 sati Vlada na sjednici govoriti i o aktualnom stanju te poduzetim mjerama koje se odnose na suzbijanje koronavirusa u Hrvatskoj, javlja N1. U Hrvatskoj je za sada 10 osoba zaraženih koronavirusom, a posljednja je vozač kamiona iz Varaždina koji je boravio u Italiji. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak kazao je kako će svi koji su bili u kontaktu s vozačom kamiona biti stavljeni pod nadzor. Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, kazala je kako je ostalih devetero pacijenata oboljelih od koronavirusa dobro.

Nijemci raspoloženiji za putovanja nego lani, ali ih ometa nepredvidljivost koronavirusa

Raspoloženje Nijemaca za putovanjima na odmore u 2020. u siječnju je bilo iznad prošlogodišnjeg, s njih 72 posto koji su to planirali, u čemu ih trenutačno, kao i ukupno njemačku i svjetsku turističku industriju, ometa nepredvidljivost koronavirusa, ističu za Hinu iz njemačkog instituta FUR.

FUR (Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V.) je poznati njemački istraživački institut, koji je prve rezultate jubilarne 50. analize putovanja Reiseanalyse (RA) za 2019. s kratkim naznakama i za 2020. predstavio sredinom ovog tjedna. Ta analiza godinama slovi najtemeljitijim istraživanjem turističke potražnje na njemačkom tržištu, koje je za brojne turističke zemlje iznimno važno, a za Hrvatsku i broj jedan s daleko najvećim udjelima u ukupnim turističkim dolascima i noćenjima.

Za potrebe te analize istraživači su intervjuirali više od 12 tisuća ispitanika diljem Njemačke u studenome 2019. i siječnju 2020., dajući kroz rezultate niz pouzdanih i kvalitetnih informacija za turističku industriju koje mogu koristiti u planiranju poslovanja, marketinških aktivnostima i sličnog za to tržište.

“Kada se gleda raspoloženje Nijemaca za putovanjima na godišnje odmore koje je bilo u siječnju, ova godina je jako perspektivna s tog tržišta, pogotovo što je više od 70 posto ispitanika reklo i da ne očekuju pogoršanje stabilne ekonomske situacije u zemlji. Sada je teško predviđati zbog koronavirusa, o čemu će, kao i drugdje u svijetu, ovisiti i dolazna i odlazna putovanja u idućem razdoblju”, ocjenjuju iz FUR-a.

‘KORONAPANIKA’ POPRILIČNO JE UZELA MAHA: Pogledajte što stanovnici Londona stavljaju na glavu kako bi se ‘zaštitili’ od virusa

Lohmann: Na turizam više utječe percepcija i reakcije društva na virus, nego stvarna bolest

Komentirajući za Hinu rezultate analize i utjecaje koronavirusa na namjere putovanja u 2020., Martin Lohmann, s njemačkog instituta za turizam NIT i dugogodišnji znanstveni savjetnik FUR-a, naglašava da je širenje virusa omelo veliko ovogodišnje početno zanimanje njemačkog tržišta za putovanjima na odmore.

“Da budem precizniji – na turizam više utječe percepcija i reakcija društva na virus nego stvarna bolest. Stoga tu trebamo razlikovati dvije perspektive – aktualnu, tj. trenutnu situaciju i očekivanu situaciju u idućim tjednima ili mjesecima”, kaže Lohmann, dodajući da je i budućnost sada “malo nepredvidljiva”.

U trenutačnoj situaciji, što je prošli i ovaj tjedan, kako kaže, buka oko virusa zasjenila je sve druge aspekte života, pa i turizam, zbog čega će i planiranje i rezervacija putovanja vjerojatno biti odgođeno za neko vrijeme (dani ili tjedni), uz moguća otkazivanja zbog zabrinutosti za zdravlje, ali s naglaskom na neke vrste odredišta i neke vrste putnika.

U drugoj, očekivanoj situaciji u skoroj budućnosti uz daljnje širenje bolesti može doći i do većih poremećaja u potražnji, ali i, kako predviđa Lohmann, svojevrsne naviknutosti društva na tu situaciju, s nešto opuštenijim pogledom, pa i promjenom kriterija u odabiru odredišta, što može i promijeniti pozicije pojedinih odredišta na njemačkom tržištu.

Više od 55 milijuna Nijemaca putovalo na godišnje odmore

Od ostalih pokazatelja njemačke turističke potražnje u 2019. u analizi RA se navodi da je 55,2 milijuna Nijemaca, slično kao u 2018., putovalo na godišnje odmore od pet i više dana, odnosno da je 78 posto stanovništva te zemlje išlo na bar jedan odmor.

Ukupno su na tim odmorima potrošili 73,1 milijardu eura, što je rekordna potrošnja, oko dvije milijarde eura više nego u 2018.

ITALIJA ZBOG KORONAVIRUSA ZATVARA ŠKOLE I KINA: Otkazuju se i događanja po svijetu; pogledajte kakva ograničenja uvode zemlje

Mediteran najtraženiji, Hrvatska na sedmom mjestu omiljenih destinacija

Analiza pokazuje i da je u 2019. najviše Nijemaca putovalo na odmore u inozemstvo, na što se odnosi čak 74 posto svih odlazaka na odmore, dok je preostalih 26 posto bilo u samoj Njemačkoj, čime je među pojedinačnim odredištima/zemljama ipak za Nijemce na prvom mjestu za odmore.

U inozemstvu su najviše birali sunčane i tzv. plažne destinacije, a sunčanje, kupanje, lijepo vrijeme i toplina su bili i najčešći motivi putovanja, u čemu su posebice prednjačile mediteranske zemlje, gdje su Nijemci ostvarili gotovo 40 posto svih lanjskih inozemnih odmora. Španjolska je i u 2019. Nijemcima bila na prvom mjestu omiljenih destinacija za odmore, s udjelom od 13 posto njihovih inozemnih putovanja, a s udjelom od 8,7 posto slijedi Italija. Treća je Turska s udjelom od 6,3 posto.

Hrvatska im je s udjelom od 2,7 posto u 2019. bila na sedmom mjestu, dok su ispred nje bile još Austrija, Grčka i Francuska, a iza Poljska, Nizozemska i Egipat.

Unatoč širenju koronavirusa organizatori ne odustaju od tokijske Olimpijade u srpnju

Japanska zapadna prefektura Shiga izvijestila je o svojoj prvoj koronavirusnoj infekciji, nakon što je Međunarodni olimpijski odbor (MOO) potvrdio da će Olimpijada u Japanu početi prema rasporedu u srpnju. Muškarac u 60-ima bio je pozitivan na virus što je prvi potvrđeni slučaj zaraze u prefekturi Shiga, rekao je dužnosnik na brifingu za medije u četvrtak, prenosi Reuters.

Potvrđenih korovirusnih infekcija u Japanu je preko tisuću od srijede kada je otkriveno 36 novih slučajeva. To je najveći jednodnevni porast u Japanu gdje je u epidemiji, prema podacima ministarstva zdravstva, umrlo 12 osoba. Brzo širenje epidemije postavilo je pitanja može li Tokio biti domaćin Olimpijskih igara koje bi trebale početi 24. srpnja.

PRVI SLUČAJ PRIJENOSA KORONAVIRUSA S LJUDI NA ŽIVOTINJE? Pas u karanteni pokazuje simptome zaraze

‘Otkazivanje’ ili ‘odgoda’ nisu spomenuti na sastanku o Olimpijadi

No, predsjednik MOO-a Thomas Bach rekao je da riječi “otkazivanje” ili “odgoda” nisu spomenute tijekom dvodnevnog sastanka oko priprema za igre u Tokiju 2020. Na pitanje zbog čega je uvjeren da se igre mogu održati Bach je rekao da su organizatori dobili stručne informacije, uključujući i od Svjetske zdravstvene organizacije.

Istovremeno u kontinentalnoj Kini u srijedu je, nakon tri dana pada, porastao broj novih potvrđenih slučajeva koronavirusa zbog novih infekcija u Wuhanu, epicentru epidemije.

KORONAVIRUS IMA VELIKI UTJECAJ NA OVOGODIŠNJE OLIMPIJSKE IGRE: ‘To se može tumačiti kao dozvola za odgodu iako…’

U kontinentalnoj Kini 139 novih slučajeva

U kontinentalnoj Kini u srijedu je bilo 139 novih potvrđenih slučajeva, priopćila je Nacionalna zdravstvena komisija pa je ukupan broj zaraženih narastao na 80.409. U Wuhanu, glavnom gradu provincije Hubei, broj novozaraženih popeo se na 131 od 114 dan ranije. No, broj novih potvrđenih slučajeva u Hubeiu, izuzev Wuhana, ostao je jednoznamenkast sedam dana zaredom, a u srijedu su zabilježene tri nove infekcije.

Izvan Hubeija samo je pet novih potvrđenih slučajeva, a broj umrlih od izbijanja u kontinentalnoj Kini u srijedu je dosegao 3012, što je 31 više u odnosu na prethodni dan.

Izvanredno stanje u Kaliforniji

Guverner Kalifornije Gavin Newsom u srijedu je proglasio izvanredno stanje zbog koronavirusa u državi koja sada ima 53 potvrđena slučaja. Ranije u srijedu zdravstveni dužnosnici objavili su prvu smrt od koronavirusa u Kaliforniji, a riječ je o starijoj osobi.

To je bio prvi smrtni slučaj od koronavirusa u Sjedinjenim Državama izvan države Washington gdje je umrlo 10 osoba.