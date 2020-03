KORONAVIRUS ODNIO PRVU ŽRTVU U MAĐARSKOJ: U svijetu sve više zaraženih, u Španjolskoj preko noći udvostručen broj stradalih

Po podacima do 14.30 po srednjoeuropskom vremenu koje je prenijela agencija AFP u svijetu je 6036 osoba umrlo od 159.844 zaraženih potvrđenih

Mađarska je u nedjelju zabilježila prvi smrtni slučaj od koronavirusa, Turska je odlučila tisuće povratnika s hodočašća u Saudijskoj Arabiji smjestiti u karantenu na dva tjedna, a druge zemlje nastavljaju uvoditi stroge mjere za suzbijanje pandemije.

Po podacima do 14.30 po srednjoeuropskom vremenu koje je prenijela agencija AFP u svijetu je 6036 osoba umrlo od 159.844 zaraženih potvrđenih.

Europa

Informativni centar mađarske vlade objavio je u nedjelju da je od koronavirusa umro 75-godišnjak smješten u bolnici u Budimpešti sa simptomima infekcije i upalom pluća, prenijela je mađarska agencija MTI. Po podacima američkog Sveučilišta Johns Hopkins, u toj je zemlji potvrđeno zaraženih 30, od čega se jedna osoba oporavila.

Svoju prvu žrtvu koronavirusa Slovenija je potvrdila u subotu, a riječ je o štićeniku doma za umirovljenike. Slovenske vlasti objavile su u nedjelju da je broj zaraženih koronavirusom do 14 sati porastao na 219, što je 38 slučajeva više nego dan ranije. Do sada je ukupno testirano 6156 osoba, a broj zaraženih među muškarcima i ženama gotovo je jednak. Najviše zaraženih je u dobnoj skupini od 30 do 49 godina, objavila je vlada.

Španjolska novo žarište

U Španjolskoj, koja je nakon Italija koronavirusom najzavaćenija zemlja u Europi, u zadnja 24 sata zabilježeno je oko 2000 novozaraženih, a stotinjak ljudi je umrlo, objavile su u nedjelju španjolske vlasti, a prijenos AFP. Potvrđeno je ukupno 7753 slučajeva, a 288 je umrlo. Zemlja je u gotovo potpunoj karanteni ne bi li suzbila širenje virusa.

Nizozemska je u nedjelju prijavila još osam smrtnih slučajeva od koronavirusa, pa ih je sada u toj zemlji ukupno 20, prenosi Reuters. Nizozemski Nacionalni institut za javno zdravlje objavio je da je broj potvrđeno zaraženih porastao za 176 na 1135.

Grčka je u nedjelju potvrdila četvrtu žrtvu koronavirusa, a riječ je o 53-godišnjem muškarcu, ujedno najmlađoj žrtvi u toj zemlji. Grčka policija privela je 96 osoba koje nisu poštovale propisane mjere, kojih je cilj zaustaviti širenje virusa. Umrli muškarac bio je zaposlenik medicinskog laboratorija u sjevernome gradu Kozani. Svi preminuli otprije su bolovali od kroničnih bolesti, objavile su vlasti.

Grčki Olimpijski odbor objavio je u nedjelju da će se svečana predaja olimpijskog plamena za OI 2020. u Tokiju održati u četvrtak pred praznim stadionom u Ateni zbog koronavirusa.

Turski hodočasnici u karanteni

Tisuće muslimana koji se vraćaju u Tursku s hodočašća u Saudijskoj Arabiji smještaju se u nedjelju u karantenu na dva tjedna zbog zabrinutosti zbog širenja koronavirusa, objavili su turski dužnosnici, a prenosi Reuters. Turska televizija objavila je snimke autobusa koji prevoze hodočasnike iz zračne luke u Ankari u grad kako bi ih se smjestilo u studentske domove.

Hodočasnici se vraćaju s hodočašća koje se naziva umra, ili mali hadž, kraće je i može se obaviti tijekom cijele godine. Jedan hodočasnik koji se u zadnjih tjedan dana vratio s tog hodočašća bio je šesti potvrđeni slučaj, rekao je ministar zdravlja Fahrettin Koca.

“Svi putnici koji se vraćaju s umre od prošle noći stavljaju se u karantenu u odvojene sobe u studenskim domovima”, objavio je ministar na Twitteru, dodajući da se one za koje se sumnja da su bolesni odvodi u bolnicu na testiranje.

Saudijska Arabija proširila je ranije ovaj mjesec rijetku suspenziju hodočašća u Meku i Medinu za strance i na saudijske državljane i ljude koji borave u zemlji zbog koronavirusa.

Hadž će ove godine početi potkraj srpnja.

Voditelj turske uprave za religijska pitanja, Ali Erbas, rekao je u nedjelju da je u procesu povratka u zemlju 5300 turskih hodočasnika. Dan ranije rekao je da se do 15. ožujka očekuje povratak 21.000 hodočasnika iz Saudijske Arabije.

Turska, koja je do sada potvrdila šest slučajeva zaraze, zadnjih je dana postrožila sigurnosne mjere, zatvorivši škole i sveučilišta i suspendiravši letove u mnoge zemlje. Sportski događaji održavaju se, primjerice, bez gledatelja.

Azija

U protekla 24 sata od posljedica koronavirusa u Iranu je umrlo 113 ljudi, što broj smrtnih slučajeva u toj zemlji povećava na 724, objavio je na Twitteru savjetnik iranskog ministra zdravstva, Alireza Vahabzadeh.

Kazahstan i Uzbekistan zatvorili su u nedjelju granice nakon što su potvrdili prve slučajeve zaraze koronavirusom, prenosi Reuters.

Malezija je u nedjelju prijavila 190 novozaraženih koronavirusom, od kojih je većina povezana s vjerskim skupom u džamiji na kojem se okupilo 16.000 ljudi iz nekoliko zemalja.

Ukupan broj potvrđeno zaraženih u zemlji porastao je time na 428, objavilo je ministarstvo zdravlja.

Malezija je najteže pogođena koronavirusom u jugoistočnoj Aziji, a ukupno 243 slučaja zaraze povezani su s tim skupom u džamiji, od čega je devetero ljudi u kritičnom stanju na intenzivnoj skrbi.

Svi sudionici skupa i njihovi bliski kontakti bit će stavljeni u obveznu karantenu na 14 dana, odlučilo je ministarstvo.

Na skupu u džamiji nedaleko od Kuala Lumpura, koji se održavao od 27. veljače do 1. ožujka, okupilo se oko 14.500 Malezijaca i 1500 stranaca. Riječ je o ljudima iz Bangladeša, Bruneja, Filipina, Singapura i Tajlanda.

Brunej je u nedjelju objavio da je 45 od ukupno 50 slučajeva zaraženih u toj zemlji povezano s tim skupom.

Vlada je zbog toga zabranila svim građanima, uključujući strance, napuštanje zemlje.

Singapur je prijavio 14 novih sluačjeva koronavirusa, što je najveći dnevni skok i ukupno je zaraženih 226.

Vijetnamsko ministarstvo zdravlja u nedjelju je objavilo da će svi putnici koji dolaze iz ili preko Kine, Južne Koreje, Ujedinjenog Kraljevstva i zemalja članica schengenskog prostora morati obavezno biti stavljeni u karantenu i testirati se na koronavirus. Obvezna karantena vrijedi za dolaske od 14. ožujka.

Vlasti su naredile građanima, uključujući strancima, da na javnim mjestima nose zaštitne maske. Škole u zemlji su zatvorene. Do kraja mjeseca zatvoriti se moraju kina, klubovi, barovi, masažni centri, karaoke lokali i lokali za klađenje na internetu u urbanim sredinama. Vijetnam je u zadnjih tjedan dana zabilježio 37 novozaraženih, ukupno 53.

Velik broj novozaraženih stigao je zrakoplovom iz Britanije. Vijetnam je zabranio ulazak i prekinuo odobravanje turističkih viza građanima schengenskog prostora i Ujedinjenog Kraljevstva od 15. ožujka.

Afrika

Maroko je u nedjelju suspendirao sve međunarodne putničke letove radi sprječavanja širenja virusa, objavilo je marokansko ministarstvo vanjskih poslova.

Nekoliko posebnih zrakoplova poletjelo je ipak u nedjelju iz Maroka s tisućama europskih turista koji su boravili u toj zemlji, objavljeno je na internetskim stranicama zračnih luka, kako prenosi AFP.

Maroko je do sada potvrdio 28 slučajeva zaraze, uključujući jedan smrtni slučaj i jednu osobu koja se oporavila.

Zemlja je zadnjih dana postupno prekinula veze s raznim zemljama.

Vlasti Mauritanije, Ruande, Sejšela i Srednjoafričke Republike u subotu su potvrdile prve slučajeve zaraze koronavirusom, što znači da je broj afričkih država u kojima je evidentirana zaraza porastao na 23.

Vlade Ruande, Senegala, Madagaskara, Mauricijusa, Maroka i Kenije najavile su oštrije mjere kontrole, uključujući i zabranu javnih okupljanja, otkazivanje letova te zatvaranje škola i sveučilišta.