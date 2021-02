KORONAVIRUS JE UMALO DOTUKAO TRUMPA: Imao je ozbiljnu upalu pluća, liječnici su ga htjeli staviti na respirator

Prema tvrdnjama četvero suradnika bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, čini se kako je njegovo stanje u vrijeme kada je bio zaražen koronavirusom bilo ozbiljnije nego se dosad mislilo

Bivši predsjednik Donald Trump bio je bolesniji od covida-19 nego što se to tada priznalo javnosti, razina kisika u krvi mu je u jednom trenutku jako pala i razvio je plućne probleme, piše u petak New York Times (NYT) pozivajući se na četiri osobe koje su bile upoznate s njegovim stanjem, dok druga osoba iz užeg kruga to opovrgava.

Imao je i upalu pluća

Prije nego što je odveden u Nacionalni vojno medicinski centar Walter Reed, prognoza bolesti bila je tako zabrinjavajuća da su dužnosnici vjerovali da će ga biti potrebno staviti na respirator, rekla su za NYT dva izvora. Osobe upoznate sa zdravljem tadašnjeg predsjednika su rekle da je razvio eozinofilnu pneumoniju, poznatu kao plućni infiltrati s eozinofilnim sindromom (PIE). Bolest se pojavljuje kada su pluća upaljena te se nakupe bakterije ili tekućina. Prisutnost tekućine ili bakterija, posebice kada pacijent ispoljava i druge simptome, može biti znak akutnog stanja bolesti.

Prema navodima izvora na koje se poziva američki list, razina kisika je bivšem predsjedniku Trumpu u jednom trenutku pala na 80, a bolest se smatra ozbiljnom ako padne ispod 90. Ranije je bilo objavljeno da je Trump 2. listopada imao groznicu i poteškoće s disanjem.

TRUMP JE ZARAŽEN, ALI IMA BLAGE SIMPTOME: ‘Djelovao je letargično, a u avionu je zaspao od umora. Dan ranije družio se sa stotinjak ljudi’

Nastojali umanjiti ozbiljnost

Bivši predsjednik je nevoljko napustio Bijelu kuću i otišao u bolnicu i to tek tada kada su mu suradnici rekli da može ili ići otići sam ili riskira da ga, ako se stanje pogorša, iznesu pripadnici tajne službe, tvrdi nadalje NYT. Trumpov liječnički tim je, prema pisanju NYT-a, nastojao umanjiti ozbiljnost njegovog stanja.

Bolnicu je napustio nakon tri dana tijekom kojih je u jednom trenutku organizirao kratku vožnju svojim blindiranim SUV vozilom da bi mahnuo skupini pristaša ispred zgrade. No, druga bliska bivšeg predsjednika opovrgava medijske tvrdnje da je Trump bio ozbiljno bolestan.

TRUMP IZAŠAO IZ BOLNICE I PORUČIO: ‘Ne bojte se Covida-19!’; Biden: ‘Kakav je to mačo stav, neću nositi masku, Budi domoljub, zaboga’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.